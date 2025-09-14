Entre Rennes et l’OL, des rotations opposées

Ce dimanche soir, l’OL se déplace à Rennes pour la clôture de la 4e journée de Ligue 1. S’il peut compter sur les renforts de Martin Satriano et Rachid Ghezzal, Paulo Fonseca se retrouve assez limité dans ses choix de rotation.

Au moment d’attendre la composition de l’OL, la question que tout le monde se pose reste de savoir si Paulo Fonseca continuera de jouer sans avant-centre ou si le recrutement de Martin Satriano poussera à un schéma plus classique dans le 4-3-3 des derniers mois ? C’est la plus grosse interrogation et si le Portugais se dit satisfait du recrutement estival, on ne peut fermer les yeux sur des choix assez limités, que ce soit pour commencer le match ou au moment de faire des ajustements. Le pépin physique de Moussa Niakhaté durant la trêve internationale avait d’ailleurs mis en lumière les options limitées en défense centrale pour remplacer le Sénégalais. Alors, voir l’OL comme l’équipe qui a utilisé le moins de joueurs en début de saison n’a rien de surprenant.

22 joueurs utilisés par Beye

Sur les trois premiers matchs de Ligue 1, Paulo Fonseca a accordé sa confiance à 17 joueurs, dont certains ont fait leur début dans l’élite comme Khalis Merah. Sur tous ces éléments utilisés, certains ont d’ailleurs déjà mis les voiles, comme Saël Kumbedi ou Georges Mikautadze. À contrario, l’adversaire lyonnais du soir est plutôt du genre à s’appuyer sur un groupe élargi. Sur les 270 minutes disputées depuis la mi-août, Habib Beye a fait appel à 22 joueurs, la faute notamment aux trois rouges reçus sur les deux premiers matchs. Le Stade Rennais est le club qui a consommé le plus d’éléments aux côtés du Paris FC. Avec très certainement la première de Breel Embolo ce dimanche, ce chiffre devrait montrer d’une unité.