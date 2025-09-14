Actualités
Zaki Atamna, gardien au sein de l'OL Académie
Zaki Atamna, gardien au sein de l’OL Académie

OL Académie : les U17 sans pitié contre le FC Lyon

  • par David Hernandez

    • Dans le derby local contre le FC Lyon, les U17 de l’OL n’ont laissé que des miettes. Faciles vainqueurs 5-0, les Lyonnais continuent de faire la course en tête.

    Tout roule pour le moment pour les U17 de l’OL. À l’image des pros, le début de saison est rêvé pour les joueurs de Samy Saci. Après quatre journées de championnat, les Lyonnais caracolent en tête de la poule C avec désormais 10 points. Samedi après-midi, les coéquipiers d’Edwin Titalom ont enchaîné une deuxième victoire de suite après celle obtenue à Strasbourg le week-end passé. Celle glanée samedi a une saveur particulière puisqu’elle a eu lieu à l’occasion du derby local contre le FC Lyon. Avant le coup d’envoi, les deux formations n’étaient séparées que d’un point, mais au coup de sifflet final, il n’y a pas eu photo. Un score sans appel à l’aventure de l’OL avec une manita (5-0) et une place de leader provisoire.

    Invaincus en quatre matchs

    Pourtant, tout n’a pas été tout rose samedi à Meyzieu. Si l’entame a été parfaite avec le csc de Samy Kezai (12e) suivi du premier but de Jason Nkelenda (18e), le rouge reçu par Emanuel Pampi à la 22e aurait pu tout relancer et permettre au FC Lyon de revenir dans la partie. Il n’en a rien été, puisque le deuxième de Nkelenda à la demi-heure de jeu a tué tous les espoirs rhodaniens. Et ce n’est pas le quatrième but de l’OL par Titalom juste après le retour des vestiaires qui a inversé la tendance. Les U17 s’offrent une victoire plus qu’encourageante avec une dernière réalisation de Muminovic (86e) et poursuivent leur invincibilité dans ce début de saison. Prochain rendez-vous samedi 20 septembre avec un déplacement à Metz.

    à lire également
    La joie des joueurs de l'OL contre Metz
    Entre Rennes et l’OL, des rotations opposées

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    La joie des joueurs de l'OL contre Metz
    Entre Rennes et l’OL, des rotations opposées 15:20
    Zaki Atamna, gardien au sein de l'OL Académie
    OL Académie : les U17 sans pitié contre le FC Lyon 14:30
    L'attaquant de Monaco, Breel Embolo
    Contre l'OL, Rennes mise sur son duo Embolo - Lepaul 13:40
    Moussa Niakhaté (OL) face à l'OM
    Rennes - OL : la défense, nouvelle force lyonnaise 12:50
    Tyler Morton (OL) face à Metz
    Ligue 1 : Morton (OL) en lice pour le joueur du mois d’août 12:00
    Georges Mikautadze célèbre son but pour l'OL contre Le Havre
    OL : Mikautadze s’est "sacrifié pour sauver le club que j’aime" 11:07
    Violeau, Coupet, Anderson champions de France avec l'OL
    Violeau et l’OL "se sentaient comme des machines" en 2002 10:20
    Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l'OL
    OL : des joueurs plus responsabilisés avec la suspension de Fonseca ? 09:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Corentin Tolisso (OL) devant Angel Gomes (OM)
    Tolisso, Abner, Merah... parole à la continuité pour l'OL à Rennes ? 08:45
    Rennes - OL : avant-match, horaire, diffusion TV 08:00
    Malick Fofana (OL) et Leonardo Balerdi (OM)
    L’OL face à son défi offensif 07:30
    Rachid Ghezzal à l'entraînement de l'OL
    Rennes - OL : première convocation pour Ghezzal et Satriano 13/09/25
    Anthony Martial, nouvel attaquant de Rayados Monterrey
    Mercato : Anthony Martial (ex-OL) signe au Mexique 13/09/25
    Martin Satriano avec Lens
    Avec Satriano, l’OL a misé sur "un profil différent de Mikautadze" 13/09/25
    Tanner Tessmann lors de FCSB - OL en Ligue Europa
    OL - Ligue Europa : un point de nouveauté sur les listes 13/09/25
    La joie des joueurs de l'OL face à Metz.
    L’OL veut "surfer cet état d’esprit collectif" à Rennes 13/09/25
    Islam Slimani, nouveau joueur de Cluj
    Mercato : Slimani (ex-OL) s'engage avec le CFR Cluj, en Roumanie 13/09/25
    La joie de Corentin Tolisso et Nicolas Tagliafico lors d'OL - Reims
    OL : un seul Lyonnais dans le top 20 des notes de Ligue 1 sur FC26 13/09/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut