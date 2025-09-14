OL Académie : les U17 sans pitié contre le FC Lyon

Dans le derby local contre le FC Lyon, les U17 de l’OL n’ont laissé que des miettes. Faciles vainqueurs 5-0, les Lyonnais continuent de faire la course en tête.

Tout roule pour le moment pour les U17 de l’OL. À l’image des pros, le début de saison est rêvé pour les joueurs de Samy Saci. Après quatre journées de championnat, les Lyonnais caracolent en tête de la poule C avec désormais 10 points. Samedi après-midi, les coéquipiers d’Edwin Titalom ont enchaîné une deuxième victoire de suite après celle obtenue à Strasbourg le week-end passé. Celle glanée samedi a une saveur particulière puisqu’elle a eu lieu à l’occasion du derby local contre le FC Lyon. Avant le coup d’envoi, les deux formations n’étaient séparées que d’un point, mais au coup de sifflet final, il n’y a pas eu photo. Un score sans appel à l’aventure de l’OL avec une manita (5-0) et une place de leader provisoire.

Invaincus en quatre matchs

Pourtant, tout n’a pas été tout rose samedi à Meyzieu. Si l’entame a été parfaite avec le csc de Samy Kezai (12e) suivi du premier but de Jason Nkelenda (18e), le rouge reçu par Emanuel Pampi à la 22e aurait pu tout relancer et permettre au FC Lyon de revenir dans la partie. Il n’en a rien été, puisque le deuxième de Nkelenda à la demi-heure de jeu a tué tous les espoirs rhodaniens. Et ce n’est pas le quatrième but de l’OL par Titalom juste après le retour des vestiaires qui a inversé la tendance. Les U17 s’offrent une victoire plus qu’encourageante avec une dernière réalisation de Muminovic (86e) et poursuivent leur invincibilité dans ce début de saison. Prochain rendez-vous samedi 20 septembre avec un déplacement à Metz.