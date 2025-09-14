Actualités
L'attaquant de Monaco, Breel Embolo
L’attaquant de Monaco, Breel Embolo (Photo by Valery HACHE / AFP)

Contre l'OL, Rennes mise sur son duo Embolo - Lepaul

  • par Antoine Lio
  • 2 Commentaires

    • Auteur de deux buts en deux matchs avec la Suisse, Breel Embolo est le danger principal de la défense lyonnaise. L'attaquant devrait faire ses débuts avec Rennes ce dimanche.

    Malgré un début de saison en demi-teinte, Rennes a des atouts offensifs à faire valoir. Ludovic Blas (un but), l'ancien Lyonnais Estéban Lepaul (un but) et la nouvelle recrue Breel Embolo. Le colosse suisse (1,87 m, 84 kg) s'est engagé avec le Stade Rennais avant la fin du mercato estival après trois saisons avec l'AS Monaco. Lui qui est passé par le FC Bâle (31 buts) avant deux expériences en Allemagne avec Schalke 04 (12 buts) et le Borussia Mönchengladbach (25 buts).

    Breel Embolo a été le joli coup réalisé par la cellule de recrutement rennaise. Mais un pari aussi par la même occasion. Car malgré un profil intéressant, l'attaquant de 28 ans cherche à se relancer après une rupture des ligaments croisés survenue en août 2023, à l'entraînement de la présaison avec Monaco. L'exercice dernier, l'ancien Bâlois avait inscrit 7 buts et délivré 9 passes décisives en 42 apparitions.

    "Avec Lepaul, on est complémentaires"

    Pour le moment, Breel Embolo n'a toujours pas disputé de match cette saison en Ligue 1 et devrait faire ses débuts ce dimanche face à l'OL. En revanche, il a été convoqué avec la sélection suisse en marge des qualifications à la Coupe du monde 2026. Titulaire sur l'ensemble des deux rencontres, Breel Embolo s'est illustré à deux reprises contre la Slovénie (un but) et le Kosovo (un but). De quoi faire le plein de confiance au moment d'affronter l'OL et de trouver ses repères avec Lepaul. "Il a un profil similaire à Biereth avec qui j'ai joué à Monaco. 'Este' l’a prouvé en Ligue 1. Je ne suis pas un attaquant atypique comme 'Este', on est complémentaire." Ne reste plus qu'à espérer que cette complémentarité ne se mettra pas en place ce dimanche.

    à lire également
    Zaki Atamna, gardien au sein de l'OL Académie
    OL Académie : les U17 sans pitié contre le FC Lyon
    2 commentaires
    1. RBV
      RBV - dim 14 Sep 25 à 13 h 49

      Encore un bon test pour notre équipe en reconstruction…même une défaite ne briserait pas la belle spirale positive du début de saison.
      Ce match c’est que du bonus !
      Hâte de voir qui Fonseca va mettre en 9 et comment il va animer l’équipe…
      Et si Morton marquait son premier but avec nous ???? Allez, je tente le pari !
      Allez l’OL et bon match à tous !

      Signaler
    2. Avatar
      fidelalol - dim 14 Sep 25 à 13 h 52

      « Embolo le colosse suisse »…
      Aller l’OL faites pleurer le colosse!!!

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Zaki Atamna, gardien au sein de l'OL Académie
    OL Académie : les U17 sans pitié contre le FC Lyon 14:30
    L'attaquant de Monaco, Breel Embolo
    Contre l'OL, Rennes mise sur son duo Embolo - Lepaul 13:40
    Moussa Niakhaté (OL) face à l'OM
    Rennes - OL : la défense, nouvelle force lyonnaise 12:50
    Tyler Morton (OL) face à Metz
    Ligue 1 : Morton (OL) en lice pour le joueur du mois d’août 12:00
    Georges Mikautadze célèbre son but pour l'OL contre Le Havre
    OL : Mikautadze s’est "sacrifié pour sauver le club que j’aime" 11:07
    Violeau, Coupet, Anderson champions de France avec l'OL
    Violeau et l’OL "se sentaient comme des machines" en 2002 10:20
    Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l'OL
    OL : des joueurs plus responsabilisés avec la suspension de Fonseca ? 09:30
    Corentin Tolisso (OL) devant Angel Gomes (OM)
    Tolisso, Abner, Merah... parole à la continuité pour l'OL à Rennes ? 08:45
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Rennes - OL : avant-match, horaire, diffusion TV 08:00
    Malick Fofana (OL) et Leonardo Balerdi (OM)
    L’OL face à son défi offensif 07:30
    Rachid Ghezzal à l'entraînement de l'OL
    Rennes - OL : première convocation pour Ghezzal et Satriano 13/09/25
    Anthony Martial, nouvel attaquant de Rayados Monterrey
    Mercato : Anthony Martial (ex-OL) signe au Mexique 13/09/25
    Martin Satriano avec Lens
    Avec Satriano, l’OL a misé sur "un profil différent de Mikautadze" 13/09/25
    Tanner Tessmann lors de FCSB - OL en Ligue Europa
    OL - Ligue Europa : un point de nouveauté sur les listes 13/09/25
    La joie des joueurs de l'OL face à Metz.
    L’OL veut "surfer cet état d’esprit collectif" à Rennes 13/09/25
    Islam Slimani, nouveau joueur de Cluj
    Mercato : Slimani (ex-OL) s'engage avec le CFR Cluj, en Roumanie 13/09/25
    La joie de Corentin Tolisso et Nicolas Tagliafico lors d'OL - Reims
    OL : un seul Lyonnais dans le top 20 des notes de Ligue 1 sur FC26 13/09/25
    Rachid Ghezzal
    OL : Ghezzal "va apporter un plus dans le dernier geste" 13/09/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut