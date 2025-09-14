Contre l'OL, Rennes mise sur son duo Embolo - Lepaul

Auteur de deux buts en deux matchs avec la Suisse, Breel Embolo est le danger principal de la défense lyonnaise. L'attaquant devrait faire ses débuts avec Rennes ce dimanche.

Malgré un début de saison en demi-teinte, Rennes a des atouts offensifs à faire valoir. Ludovic Blas (un but), l'ancien Lyonnais Estéban Lepaul (un but) et la nouvelle recrue Breel Embolo. Le colosse suisse (1,87 m, 84 kg) s'est engagé avec le Stade Rennais avant la fin du mercato estival après trois saisons avec l'AS Monaco. Lui qui est passé par le FC Bâle (31 buts) avant deux expériences en Allemagne avec Schalke 04 (12 buts) et le Borussia Mönchengladbach (25 buts).

Breel Embolo a été le joli coup réalisé par la cellule de recrutement rennaise. Mais un pari aussi par la même occasion. Car malgré un profil intéressant, l'attaquant de 28 ans cherche à se relancer après une rupture des ligaments croisés survenue en août 2023, à l'entraînement de la présaison avec Monaco. L'exercice dernier, l'ancien Bâlois avait inscrit 7 buts et délivré 9 passes décisives en 42 apparitions.

"Avec Lepaul, on est complémentaires"

Pour le moment, Breel Embolo n'a toujours pas disputé de match cette saison en Ligue 1 et devrait faire ses débuts ce dimanche face à l'OL. En revanche, il a été convoqué avec la sélection suisse en marge des qualifications à la Coupe du monde 2026. Titulaire sur l'ensemble des deux rencontres, Breel Embolo s'est illustré à deux reprises contre la Slovénie (un but) et le Kosovo (un but). De quoi faire le plein de confiance au moment d'affronter l'OL et de trouver ses repères avec Lepaul. "Il a un profil similaire à Biereth avec qui j'ai joué à Monaco. 'Este' l’a prouvé en Ligue 1. Je ne suis pas un attaquant atypique comme 'Este', on est complémentaire." Ne reste plus qu'à espérer que cette complémentarité ne se mettra pas en place ce dimanche.