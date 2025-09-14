Rennes - OL : la défense, nouvelle force lyonnaise

En battant Rennes dimanche soir sans encaisser de but, l'OL pourrait battre un record dans son histoire. Une certaine série en 1981…

La victoire c'est bien, mais sans se prendre de but, c'est encore mieux. En réalité, cela reste du bonus. Mais enchaîner un nouveau clean-sheet en Ligue 1 depuis le début du championnat, c'est une prime qui pourrait en rassurer plus d'un à l'OL. Car après un exercice 2024/2025 où la défense lyonnaise a souvent été tiquée après de nombreuses bévues, ce serait une belle revanche. Cela ne reste que des spéculations, mais en battant Rennes, l'OL égalerait sa série de 1981. Autrement dit, d'enchaîner un quatre à la suite depuis le début du championnat.

"Un travail collectif dès l'attaquant"

Et afin de pousser les statistiques davantage, les hommes de Paulo Fonseca pourraient même faire mieux qu'il y a 44 ans, s'ils ne concédaient, encore aucun but. Sous les ordres de Jean-Pierre Destrumelle à l'époque, l'OL se faisait surprendre une seule fois lors de sa quatrième victoire face à Tours (2-1). Alors ce dimanche soir contre Rennes, les coéquipiers de Moussa Niakhaté pourraient se rassurer encore plus après déjà trois clean-sheet face à Lens (1-0), Metz (3-0) et l'OM (1-0).

Comment expliquer un tel changement de visage ? L'entraîneur portugais pointe "notre travail pendant la pré-saison. On a travaillé beaucoup défensivement.J'ai étudié la dernière saison. C'est vraiment un point que nous devions améliorer cette saison. On a commencé le premier jour à travailler ces phases défensives. Je dois dire que parfois nous parlons des défenseurs, des gardiens. Mais je suis satisfait parce que ce groupe a la capacité de travailler défensivement ensemble." Une solidité qui saute aux yeux depuis le début de la saison. A confirmer ce dimanche face à la paire Embolo - Lepaul.