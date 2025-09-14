Ligue 1 : Morton (OL) en lice pour le joueur du mois d’août

Auteur d’une acclimatation express avec l’OL, Tyler Morton voit ses performances être récompensées. Le milieu anglais fait partie des nommés pour le trophée de joueur du mois d’août en Ligue 1.

Il ne lui a fallu qu’un match amical pour mettre tout le monde d’accord. Quatre jours seulement après son arrivée à l’OL, Tyler Morton avait impressionné tout son monde à Bourgoin lors du dernier amical lyonnais contre Getafe. Ce bel aperçu a trouvé une résonance lors des trois premiers matchs de Ligue 1. Que ce soit à Lens ou face à Metz et l’OM à Décines, le milieu anglais est déjà devenu l’un des chouchous du public lyonnais. Parfaitement intégré au système de Paulo Fonseca, Morton est comme un poisson dans l’eau dans la capitale des Gaules, bien que ce soit sa première expérience hors de l’Angleterre. À seulement 22 ans, l’international Espoirs anglais a trouvé à Lyon ce qu’il cherchait, à savoir de la confiance et du temps de jeu.

Neves et Kebbal comme concurrents

Les performances de Tyler Morton ne se sont pas limitées aux simples frontières de la métropole lyonnaise puisque ce dimanche, l’Anglais a vu son nom faire partie de la liste des trois joueurs nommés pour le trophée de joueur du mois d’août en Ligue 1. Il partage l’affiche avec Ilan Kebbal (Paris FC) et Joao Neves (PSG), tous deux auteurs de trois buts en trois matchs. Pour voter pour Tyler Morton, il suffit de cliquer sur le lien. Les votes s’arrêtent le 19 septembre prochain à minuit.