Actualités
Tyler Morton (OL) face à Metz (Photo by Cyril Lestage / DPPI via AFP)

OL : Tyler Morton, déjà l'élément clé ?

  • par Gwendal Chabas

    • Après trois journées, Tyler Morton est le 5e joueur de Ligue 1 délivrant le plus de passes clés. Symbole d'un élément déjà indispensable dans l'animation lyonnaise.

    À son sujet, les avis sont assez unanimes. En trois rencontres de Ligue 1, Tyler Morton s'est imposé comme le métronome de l'Olympique lyonnais dans l'entrejeu. Il est très souvent à la base des actions, et dicte le tempo de la partie. Même à la récupération, qui n'est pas son point fort, il se montre assez volontaire (trois ballons volés par rencontre).

    Mais ce qui fait sa force, s'est davantage sa capacité à jouer assez juste. Il affiche un taux de passes réussis de 89 % après trois sorties. Dans le camp adverse, l'Anglais tente avec succès trois offrandes sur quatre à ses compères. Il n'a pas encore de caviar à son actif, mais ses deux passes pour Ainsley Maitland-Niles, contre Metz, et Nicolas Tagliafico, face à l'OM, ont débouché sur des buts.

    Deuxième joueur lyonnais touchant le plus de ballons

    Avec sept ou huit passes clés, selon les sites spécialisés, depuis le début du championnat, le champion d'Europe Espoirs 2025 est le cinquième meilleur joueur de la compétition dans ce domaine. De quoi confirmer l'impression laissée jusqu'ici. D'ailleurs, sa prépondérance dans le jeu le place comme deuxième élément rhodanien touchant le plus le cuir, derrière Moussa Niakhaté (74,7 par apparition).

    Il se fond parfaitement dans le style Fonseca

    Véritable plaque tournante de l'OL, Morton s'est visiblement parfaitement fondu dans le style de Paolo Fonseca. Ce qui justifie ses propos tenus en août. "Avant de venir, il (Fonseca) m'avait envoyé une longue vidéo qui montrait sa philosophie de jeu avec Lyon et c'était quelque chose de parfait pour moi, confiait-ilÇa convenait bien à mon style et vice-versa. Paulo a vraiment été fantastique. On a parlé une ou deux fois ensemble et c'est ce qui a rendu ma décision de plus en plus claire."

    Il est encore un peu tôt pour affirmer qu'il s'agit d'une grosse prise de la part du club, mais s'il poursuit dans cette voie, on imagine facilement l'impact qu'il pourra avoir sur les performances lyonnaises.

    Les chiffres de Rachid Ghezzal à l'OL

    OL : Tyler Morton, déjà l'élément clé ? 14:50
    Les chiffres de Rachid Ghezzal à l'OL 14:00
    Alejandro Gomes Rodriguez
    Angleterre U18 : un but de plus pour Alejandro Gomes Rodríguez (OL) 13:05
    Ibrahim Halilou, défenseur de l'OL
    OL Académie : la réserve se rassure un peu 12:15
    Michele Kang en discussions avec Jonatan Giraldez et Vincent Ponsot lors d'OL Lyonnes - London City Lionesses
    OL Lyonnes : un tenant du titre au nouveau visage lance sa campagne 11:25
    Malick Fofana lors d'OL - Auxerre
    "Des intérêts, mais rien de concret" : pourquoi Malick Fofana est resté à l'OL au mercato 10:35
    Michael Gerlinger, ancien dirigeant du Bayern Munich
    À l'OL, le redressement dure trois ans ? 09:45
    Moussa Niakhaté (OL)
    OL : Moussa Niakhaté blessé au genou 09:05
    Le plateau de TKYDG
    OL - Médias : pas de "Tant qu'il y aura des Gones" ce lundi 08:40
    Yannis Lagha et Mahamadou Diawara lors du match entre la réserve de l'OL et de Clermont
    OL - Mercato : visite médicale ce dimanche pour Diawara à Antwerp 08:00
    Melchie Dumornay lors de Fleury - OL
    L'OL Lyonnes sans Sombath, Dumornay ou encore Chawinga face à l'OM 07:30
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    OL Lyonnes : entraînement au Parc OL avant l'OM 06/09/25
    Jérémy Jacquet, joueur de Rennes
    Ligue 1 : quelques pépins physiques à Rennes avant d'affronter l'OL 06/09/25
    Ashley Lawrence a signé avec l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : Ashley Lawrence affiche ses ambitions 06/09/25
    Zaki Atamna, gardien au sein de l'OL Académie
    OL académie : les U17 font un joli coup à Strasbourg 06/09/25
    Lucas Perri avec le Brésil
    Lucas Perri (ex-OL) a porté plainte contre Botafogo 06/09/25
    Michele Kang et Jean-Michel Aulas lors d'un match de l'OL
    Jean-Michel Aulas et le "miracle" de l'OL 06/09/25
    Moussa Niakhaté au duel lors d'OL - Metz
    OL : Moussa Niakhaté met en garde malgré le bon début de saison 06/09/25
    • leroilyon À l'OL, le redressement dure trois ans ?
      Oui ok, mais si il etait rester président du club je suis sur qu'il n'aurait pas changer une ligne du discours qu'il tient aujourd'hui.
    • cavegone À l'OL, le redressement dure trois ans ?
      Salut Le_Yogi Merci de le préciser. Le mal est fait ils auront quand même gagné la compétition. Ce n'est plus aussi critique pour eux de ne pas la jouer un…
    • cavegone À l'OL, le redressement dure trois ans ?
      Je présume que la DNCG valide uniquement les deux cases en bas de la page des bilans et des budgets.... :roll: Effectivement, moi qui ne demande qu'à mesurer concrètement les…
    • undeuxtrois OL Lyonnes : un tenant du titre au nouveau visage lance sa campagne
      Endler - Lawrence Engen Renard Bacha - Heaps Yohannes Katoto - Brand Ada Diani Je mise sur ce 11. Qui conforterait alors quelques petites tendance : le retour au premier…
    • Olreal À l'OL, le redressement dure trois ans ?
      Oh que oui j’ai fait un très gros raccourci et c’est pour cela que j’ai dis peu importe les sommes J’aurai du rajouter peu importe la forme Oui je ne…
    • Olreal À l'OL, le redressement dure trois ans ?
      Le travail a commencé et ils font tout pour l’éjecter de BOTOFAGO aussi Mais je suis plus optimiste pour l’OL que Botafogo vu qu’il a manœuvré différemment avec les brésiliens…
    • cavegone À l'OL, le redressement dure trois ans ?
      Salut Olreal "Je pense qu’ils ont le club En tous cas c’est une très très bonne nouvelle Je me suis dis la même chose en l’écoutant et pourtant aucun journaliste…
    • undeuxtrois OL Lyonnes : entraînement au Parc OL avant l'OM
      La préparation a apparemment été très dure, les joueuses ont souffert physiquement. Il n'est donc pas anormal que certaines accusent le coup, et qu'il y ait quelques pépins. Seul le…
    • Olreal À l'OL, le redressement dure trois ans ?
      Il parle en tant que dirigeant de FFF Plus de président de l’OL Je parlais du Aulas président de l’OL pas du dirigeant de la FFF qui est pour moi…
    • undeuxtrois OL Lyonnes : entraînement au Parc OL avant l'OM
      Effectivement, Giraldez préfère évoluer avec deux récupératrices, et une créatrice devant, poste plutôt promis à Melchie. Derrière, ça tournera avec Heaps, Yohannes, Benyahia, Damaris, Shrader. Avec sa préparation tronquée (elle…
    • cavegone À l'OL, le redressement dure trois ans ?
      Effectivement c'est ce qui se disait lors de la prise de contrôle de Kang. Et ce serait logique. Mais aussi il est souvent mentionné que Textor reste propriétaire du club.…
    • Olreal À l'OL, le redressement dure trois ans ?
      Peut importe les sommes Je pense qu’ils ont le club En tous cas c’est une très très bonne nouvelle Je me suis dis la même chose en l’écoutant et pourtant…
    • leroilyon À l'OL, le redressement dure trois ans ?
      Ok mais depuis Aulas soutient Labrune et a dit que Nasser avait sauver la L1.
    • Olreal À l'OL, le redressement dure trois ans ?
      je suis ok sur tout Mais tu oublie l’ombre de Nasser Lui a tout fait et fait tout pour que les droits tv n’augmentent pas Il a aucun avantage à…
    • cavegone À l'OL, le redressement dure trois ans ?
      Salut @Philippeb je suis étonné tu ne sembles pas connaitre bien ces dossiers. En fait Labrune a fait surtout un enrichissement personnel sur le coup de CVC. Il avait aussi…
