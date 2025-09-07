OL : Tyler Morton, déjà l'élément clé ?

Après trois journées, Tyler Morton est le 5e joueur de Ligue 1 délivrant le plus de passes clés. Symbole d'un élément déjà indispensable dans l'animation lyonnaise.

À son sujet, les avis sont assez unanimes. En trois rencontres de Ligue 1, Tyler Morton s'est imposé comme le métronome de l'Olympique lyonnais dans l'entrejeu. Il est très souvent à la base des actions, et dicte le tempo de la partie. Même à la récupération, qui n'est pas son point fort, il se montre assez volontaire (trois ballons volés par rencontre).

Mais ce qui fait sa force, s'est davantage sa capacité à jouer assez juste. Il affiche un taux de passes réussis de 89 % après trois sorties. Dans le camp adverse, l'Anglais tente avec succès trois offrandes sur quatre à ses compères. Il n'a pas encore de caviar à son actif, mais ses deux passes pour Ainsley Maitland-Niles, contre Metz, et Nicolas Tagliafico, face à l'OM, ont débouché sur des buts.

Deuxième joueur lyonnais touchant le plus de ballons

Avec sept ou huit passes clés, selon les sites spécialisés, depuis le début du championnat, le champion d'Europe Espoirs 2025 est le cinquième meilleur joueur de la compétition dans ce domaine. De quoi confirmer l'impression laissée jusqu'ici. D'ailleurs, sa prépondérance dans le jeu le place comme deuxième élément rhodanien touchant le plus le cuir, derrière Moussa Niakhaté (74,7 par apparition).

Il se fond parfaitement dans le style Fonseca

Véritable plaque tournante de l'OL, Morton s'est visiblement parfaitement fondu dans le style de Paolo Fonseca. Ce qui justifie ses propos tenus en août. "Avant de venir, il (Fonseca) m'avait envoyé une longue vidéo qui montrait sa philosophie de jeu avec Lyon et c'était quelque chose de parfait pour moi, confiait-il. Ça convenait bien à mon style et vice-versa. Paulo a vraiment été fantastique. On a parlé une ou deux fois ensemble et c'est ce qui a rendu ma décision de plus en plus claire."

Il est encore un peu tôt pour affirmer qu'il s'agit d'une grosse prise de la part du club, mais s'il poursuit dans cette voie, on imagine facilement l'impact qu'il pourra avoir sur les performances lyonnaises.