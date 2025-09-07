Michael Gerlinger évoque le contentieux entre l'OL et Botafogo

Pourtant appartenant à la même holding, l'OL et Botafogo se livrent une guerre comptable à propos de plusieurs opérations. Michael Gerlinger en a dit un peu plus sur la situation.

Cela a commencé bien avant, mais en juillet, Botafogo a ouvertement lancé les hostilités en réclament publiquement une grosse somme à l'Olympique lyonnais. La raison évoqué ? Le club brésilien s'estime lésé sur certains dossiers de ventes de droits économiques de joueurs. Les dirigeants cariocas demandent plusieurs dizaines de millions d'euros.

"Cela ne concerne pas directement l’OL"

De longues tractations sont à présent opérées afin de démêler une situation complexe. Elles prendront sans doute du temps, comme l'a expliqué Michael Gelringer. "C’est une discussion en cours au sein d’Eagle, avec une armada de comptables. Cela ne concerne pas directement l’OL, ce sont les actionnaires qui analysent tout ça, a indiqué le directeur général. Nous avons pris en considération dans le budget quelques transferts effectué entre nous et Botafogo. On reste sur la situation contractuelle comme elle est maintenant."

Rappelons qu'aujourd'hui, Fogo' affiche un bilan économique "critique", d'après l'analyse du cabinet d’audit BDO qui a observé les comptes de la formation de Rio de Janeiro. Après son départ de la gouvernance de l'OL, John Textor conserve du pouvoir au Brésil, mais les tours de passe-passe semblent aujourd'hui avoir leurs limites. Les septuples champions de France (2002-2008) en font les frais, mais ils ne sont pas seuls.