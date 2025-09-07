OL Lyonnes - OM : le duo Hegerberg - Katoto titulaire d'entrée

Premier match de D1 cette saison pour l'OL Lyonnes. Face à l'OM (17h30), Ada Hegerberg et Marie-Antoinette Katoto seront titulaires.

Une composition offensive pour montrer les muscles. Ce dimanche, l'OL Lyonnes entame sa saison par la réception de l'OM (17h30). Pour sa première officielle sur le banc rhodanien, Jonatan Giráldez a choisi d'aligner quatre attaquantes, dont trois numéros 9. On retrouvera notamment le duo Ada Hegerberg - Marie-Antoinette Katoto.

Il faudra observer comment tout cela s'articulera, mais offensivement, elles seront accompagnées de Liana Joseph et Vicki Becho. Au milieu, nous retrouverons une association 100% américaine avec Lindsey Heaps et Lily Yohannes. Elles auront la lourde charge de diriger le jeu lyonnais.

De l'expérience derrière

Derrière, beaucoup d'expérience, avec un quatuor Ashley Lawrence - Ingrid Engen - Wendie Renard - Selma Bacha. Plutôt solide sur le papier pour protéger les cages de Christiane Endler. Rappelons que le staff a laissé dix joueuses de côté pour cette affiche, pour des raisons sportives mais aussi médicales.

Parmi les remplaçantes, nous aurons Elma Junttila Nelhage, Sofie Svava, la toute jeune Maïssa Fathallah (16 ans), Inès Benyahia, Jule Brand et Kadidiatou Diani. Si les titulaires ne parviennent pas à faire plier les Marseillaises, il reste encore des armes à faire entrer.

Le 11 de l'OL Lyonnes : Endler - Lawrence, Engen, Renard, Bacha - Heaps, Yohannes - Joseph, Katoto, Hegerberg, Becho