Ada Hegerberg à l'échauffement lors d'OL - Chelsea
Ada Hegerberg à l’échauffement lors d’OL – Chelsea (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL Lyonnes - OM : le duo Hegerberg - Katoto titulaire d'entrée

  • par Gwendal Chabas
  • 6 Commentaires

    • Premier match de D1 cette saison pour l'OL Lyonnes. Face à l'OM (17h30), Ada Hegerberg et Marie-Antoinette Katoto seront titulaires.

    Une composition offensive pour montrer les muscles. Ce dimanche, l'OL Lyonnes entame sa saison par la réception de l'OM (17h30). Pour sa première officielle sur le banc rhodanien, Jonatan Giráldez a choisi d'aligner quatre attaquantes, dont trois numéros 9. On retrouvera notamment le duo Ada Hegerberg - Marie-Antoinette Katoto.

    Il faudra observer comment tout cela s'articulera, mais offensivement, elles seront accompagnées de Liana Joseph et Vicki Becho. Au milieu, nous retrouverons une association 100% américaine avec Lindsey Heaps et Lily Yohannes. Elles auront la lourde charge de diriger le jeu lyonnais.

    De l'expérience derrière

    Derrière, beaucoup d'expérience, avec un quatuor Ashley Lawrence - Ingrid Engen - Wendie Renard - Selma Bacha. Plutôt solide sur le papier pour protéger les cages de Christiane Endler. Rappelons que le staff a laissé dix joueuses de côté pour cette affiche, pour des raisons sportives mais aussi médicales.

    Parmi les remplaçantes, nous aurons Elma Junttila Nelhage, Sofie Svava, la toute jeune Maïssa Fathallah (16 ans), Inès Benyahia, Jule Brand et Kadidiatou Diani. Si les titulaires ne parviennent pas à faire plier les Marseillaises, il reste encore des armes à faire entrer.

    Le 11 de l'OL Lyonnes : Endler - Lawrence, Engen, Renard, Bacha - Heaps, Yohannes - Joseph, Katoto, Hegerberg, Becho

    Michele Kang en discussions avec Jonatan Giraldez et Vincent Ponsot lors d'OL Lyonnes - London City Lionesses
    OL Lyonnes : un tenant du titre au nouveau visage lance sa campagne
    6 commentaires
    1. Dragon2332
      Dragon2332 - dim 7 Sep 25 à 16 h 38

      Un 4-2-4 ou 4-4-2 à plat ?

      C'est pêchu d'entrée ...

      1. Avatar
        Cicinho2 - dim 7 Sep 25 à 16 h 41

        Vu les profils ça risque dans tous les cas d’être un 424!

        1. dede74
          dede74 - dim 7 Sep 25 à 16 h 45

          Mais, comme le coach demande beaucoup d'efforts de replacement, Joseph et Becho, vont devoir courir beaucoup, même Ada et MAK, on l'a vu au cours des matchs amicaux.

    2. dede74
      dede74 - dim 7 Sep 25 à 16 h 41

      Oui c'est du costaud devant !

      1. isabielle
        isabielle - dim 7 Sep 25 à 16 h 48

        Puissante, rapide une fois lancée, Bécho c'est maintenant qu'elle doit montrer son potentiel technique... sinon les plus jeunes vont lui prendre la place !

    3. Avatar
      undeuxtrois - dim 7 Sep 25 à 16 h 49

      Ce sera, conformément aux matchs de préparation, un 433 avec Katoto en pointe haute, dans un rôle de 10, occupé également par Melchie. Joseph et Becho sur les côtés. Katoto n'a en réalité pas évolué en 9 de toute la préparation...

