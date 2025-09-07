Jonatan Giráldez pouvait convoquer seulement 18 joueuses pour recevoir l'OM ce dimanche (17h30). Il a choisi de faire sans Melchie Dumornay ou encore Tabitha Chawinga.

Le règlement est ainsi fait, et les entraîneurs devront encore patienter avant d'inclure 20 joueuses sur la feuille de match. Rendez-vous en fin de saison, pour la phase finale, ou sinon en 2026-2027. En attendant, Jonatan Giráldez peut appeler 18 éléments pour cette première rencontre face à l'OM (17h30 ce dimanche). Forcément, cela laisse du monde sur le carreau.

Par rapport aux 28 professionnelles qui ont pris part au stage en Allemagne la semaine passée, 10 n'ont pas été retenues pour l'affiche contre le promu phocéen. Plusieurs raisons à cela. Potentiellement sportif pour Maeline Mendy, Julie Swierot et Sofia Bekhaled. Tarciane est revenue un peu plus tardivement après sa victoire à la Copa América, et n'a donc pas la même préparation que ses coéquipières.

La jeune Fathallah a sa chance

Chez les recrues, Teagan Micah, deuxième gardienne, et Korbin Shrader (ex-Albert) n'ont pas été convoquées. L'ancienne membre du PSG ressentirait une gêne musculaire, selon Le Progrès. Ce serait la même chose pour Alice Sombath, Damaris Eggurola, Melchie Dumornay et Tabitha Chawinga. La saison sera longue, une trêve internationale arrive déjà, le staff ne prendra aucun risque.

Cela fait de la place pour la toute jeune Maïssa Fathallah (16 ans, de la génération 2009). Elle devrait être sur le banc, et pourquoi pas vivre ses premières minutes en D1. On retrouve par ailleurs un groupe ayant fière allure, avec Selma Bacha, Wendie Renard, Ingrid Engen, Lindsey Heaps ou encore Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto.

Le groupe retenu : Belhadj, Endler - Bacha, Lawrence, Engen, Nelhage, Renard, Svava - Fathallah, Benyahia, Heaps, Yohannes - Becho, Brand, Diani, Hegerberg, Joseph, Katoto