L'OL espère éviter ce scénario jeudi face à Bâle. En cas de revers, qui serait le troisième consécutif, le club replongerait dans la mauvaise spirale traversée entre novembre et décembre 2023.

Depuis presque deux ans, l'OL ne nous avait pas vraiment habitué à ça. Il a certes eu cette mauvaise passe en fin de saison passée, avec deux victoires et quatre défaites sur les six dernières sorties. Ou les sept matchs sans succès et l'élimination en Coupe de France en janvier 2025. Mais pour le reste, l'équipe parvenait régulièrement à rebondir après une contreperformance. Va-t-elle y parvenir jeudi contre Bâle (18h45) ?

Après deux revers de rang contre Toulouse (1-2) et Nice (3-2), l'Olympique lyonnais reçoit les Suisses dans le cadre de la Ligue Europa. Avec un peu plus de pression que d'habitude ? Pas forcément, car il a gagné ses deux précédentes affiches dans la compétition, ce qui le place dans une bonne situation. Néanmoins, sa dynamique chancèle, et il serait plutôt inspiré de renouer avec la victoire.

Trois défaites aussi entre 2023-2024 et 2024-2025

Si les Rhodaniens venaient à s'incliner, ils retomberaient dans une spirale semblable à celle de la première moitié de l'exercice 2023-2024. C'est d'ailleurs à cette période qu'ils ont pour la dernière fois perdu trois parties consécutives. Il faut remonter à novembre - décembre 2023, contre Lille (entraînant le départ de Fabio Grosso), Lens et Marseille, pour trouver la trace d'une aussi mauvaise série.

Afin d'être complet, on peut préciser qu'à cheval sur la saison 2023-2024 et 2024-2025, l'OL est tombé en finale de Coupe de France contre Paris, puis face à Rennes et Monaco lors des deux premières journées de Ligue 1.