Malgré l’absence d’antagonisme, la préfecture du Rhône a préféré jouer la carte de la prudence en vue d’OL - FC Bâle. Si les supporters suisses pourront se rendre au Parc OL, leur venue sera très encadrée.

Il y a une semaine, le FC Bâle avait déjà alerté ses supporters. Pour ceux qui souhaitaient venir à Décines pour le choc contre l’OL ce jeudi, un arrêté préfectoral allait sûrement voir le jour. Le club suisse était dans l’attente des instructions définitives venues de France et ces dernières sont tombées mardi, même si communiquées en amont du côté de Bâle. Malgré l’absence d’antagonisme entre les supporters lyonnais et bâlois, la Préfecture du Rhône a choisi d’encadrer le déplacement suisse ce jeudi. Pas de limitation dans le parcage, mais une feuille de route bien précise. "Les supporters du FC Bâle ont l’obligation de passer par le point de rendez-vous obligatoire à partir du parking d’Eurexpo P0 à partir de 16h00 pour rejoindre en navette le Groupama Stadium", peut-on lire dans le communiqué.

Interdiction d'engins pyrotechniques

À cette obligation de pointer à Eurexpo, les supporters du FC Bâle ont une interdiction de présence à Décines ce jeudi entre 8h et minuit ainsi que dans le centre-ville de Lyon, dès ce mercredi. "Toute personne se prévalant de la qualité de supporteur du FC Bâle sera interdite de circulation et de stationnement sur la voie publique dans le centre-ville de Lyon du mercredi 22 octobre à 12h à 2h et le jeudi 23 octobre de 08h00 à minuit". Vivement ce jeudi 18h45, pour pouvoir parler spectacle car le foot doit avant tout rester un lieu festif.