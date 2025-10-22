Actualités
Les supporters FC Bâle
Les supporters FC Bâle (@FC Bâle)

OL - FC Bâle : un déplacement encadré pour les supporters suisses

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Malgré l’absence d’antagonisme, la préfecture du Rhône a préféré jouer la carte de la prudence en vue d’OL - FC Bâle. Si les supporters suisses pourront se rendre au Parc OL, leur venue sera très encadrée.

    Il y a une semaine, le FC Bâle avait déjà alerté ses supporters. Pour ceux qui souhaitaient venir à Décines pour le choc contre l’OL ce jeudi, un arrêté préfectoral allait sûrement voir le jour. Le club suisse était dans l’attente des instructions définitives venues de France et ces dernières sont tombées mardi, même si communiquées en amont du côté de Bâle. Malgré l’absence d’antagonisme entre les supporters lyonnais et bâlois, la Préfecture du Rhône a choisi d’encadrer le déplacement suisse ce jeudi. Pas de limitation dans le parcage, mais une feuille de route bien précise. "Les supporters du FC Bâle ont l’obligation de passer par le point de rendez-vous obligatoire à partir du parking d’Eurexpo P0 à partir de 16h00 pour rejoindre en navette le Groupama Stadium", peut-on lire dans le communiqué.

    Interdiction d'engins pyrotechniques

    À cette obligation de pointer à Eurexpo, les supporters du FC Bâle ont une interdiction de présence à Décines ce jeudi entre 8h et minuit ainsi que dans le centre-ville de Lyon, dès ce mercredi. "Toute personne se prévalant de la qualité de supporteur du FC Bâle sera interdite de circulation et de stationnement sur la voie publique dans le centre-ville de Lyon du mercredi 22 octobre à 12h à 2h et le jeudi 23 octobre de 08h00 à minuit". Vivement ce jeudi 18h45, pour pouvoir parler spectacle car le foot doit avant tout rester un lieu festif.

    à lire également
    Les joueurs de l'OL après la victoire face à l'OM
    OL - FC Bâle : 35 000 spectateurs attendus jeudi soir
    1 commentaire
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mer 22 Oct 25 à 11 h 07

      C'est quand même terrible, à cause des tarés du cerveau les vrais supporters ne peuvent même plus se promener pour visiter les villes où tout simplement boire un coup.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Les joueurs de l'OL après la victoire face à l'OM
    OL - FC Bâle : 35 000 spectateurs attendus jeudi soir 11:15
    Les supporters FC Bâle
    OL - FC Bâle : un déplacement encadré pour les supporters suisses 10:15
    Tyler Morton lors d'OL - Toulouse
    3 défaites de suite pour l'OL ? Ce serait une première depuis presque 2 ans 09:15
    Marina Ferrari, ministre des Sports
    La ministre des Sports a rendu visite à l’OL Lyonnes 08:15
    Nicolas Tagliafico lors de Montpellier - OL
    Ligue 1 : en 2025, l'OL a parfois fait le spectacle 07:30
    TKYDG
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 20 octobre en podcast  21/10/25
    Tanner Tessmann buteur lors d'Utrecht - OL
    Ligue Europa : premier rendez-vous officiel entre l’OL et Bâle  21/10/25
    Afonso Moreira lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : Pavel Šulc et Afonso Moreira, les jokers lyonnais 21/10/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Alejandro Gomes Rodriguez lors du match de la réserve de l'OL face à Hauts-Lyonnais
    OL : Alejandro Gomes Rodríguez sera absent en novembre 21/10/25
    Rémi Himbert, capitaine de l'équipe de France U16 contre l'Angleterre
    OL : Rémi Himbert participera au Mondial avec la France U18 21/10/25
    Eric Wattellier
    Eric Wattellier pour arbitrer le match OL - Strasbourg 21/10/25
    De Carvalho, Molebe et Merah lors d'OL - Angers
    OL : se servir de la Ligue Europa pour lancer les jeunes ? Un grand oui pour Nicolas Puydebois 21/10/25
    Pierre Sage lors de Lens - OL
    De l'OL à Lens, Pierre Sage réussit ses premiers pas en Ligue 1 21/10/25
    OL - Médias : nouveau générique, habillage repensé... TKYDG évolue 21/10/25
    OL - Bâle : des arbitres lituaniens au sifflet 21/10/25
    Yacine Chaïb (U19) lors d'OL - Auxerre
    OL : Achraf Laaziri et Islamdine Halifa ont convaincu Yacine Chaïb d'aller à Molenbeek 21/10/25
    Hans Hateboer, défenseur de Rennes
    Premier entraînement avec l'OL pour Hans Hateboer 21/10/25
    Corner Nice - OL
    Deux défaites et un retour sur terre pour l'OL ? 21/10/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut