L’arbitre lituanien Manfredas Lukjančukas. Crédit photo @Fédération espagnole de football

OL - Bâle : des arbitres lituaniens au sifflet

  • par Gwendal Chabas
    • Un quatuor lituanien aux commandes de l'affiche OL - Bâle jeudi (18h45). Au centre, nous retrouverons l'arbitre Manfredas Lukjančukas.

    Gagner pour s'ouvrir, déjà, les portes des barrages. Lors de la troisième journée de Ligue Europa, l'OL recevra Bâle jeudi (18h45) avec une ambition claire. Il reste certes sur deux revers de rang, mais une victoire face aux Suisses serait quasiment synonyme de place assurée dans les 24 pour les hommes de Paulo Fonseca grâce à leurs deux succès précédents dans la compétition. Maintenant, il faudra voir comment ils se relèvent de ces derniers résultats décevants.

    Cette partie sera dirigée par des Lituaniens. En effet, l'arbitre central sera Manfredas Lukjančukas. Il sera entouré de ses compatriotes Mangirdas Mirauskas et Aleksandras Stepanovas. Et le quatrième homme sera lui aussi issu du pays balte, puisqu'il s'agit de Mindaugas Jackus. En revanche, les assistants à la vidéo seront Allemand (Sören Storks) et Néerlandais (Rob Dieperink).

    Premier match avec l'OL

    Ce sera une première pour monsieur Lukjančukas, lui qui n'a jamais dirigé de club français jusqu'à présent. Tout juste a-t-il officié lors d'une affiche des Bleuets durant le championnat d'Europe Espoirs en juin dernier. Mais il dispose tout de même d'une petite expérience internationale, avec quelques rencontres de Ligue des champions ou de Ligue Europa à son actif. À 33 ans, il reste néanmoins encore un peu inexpérimenté à ce niveau.

    4 commentaires
    1. Avatar
      Outlander - mar 21 Oct 25 à 11 h 39

      Pas de diffusion tv apparemment ?

      1. Gwendal Chabas - mar 21 Oct 25 à 11 h 40

        Bonjour,

        Le match sera retransmis sur Canal +. Vous confondez peut-être avec celui face au Young Boys

    2. j.f.ol
      j.f.ol - mar 21 Oct 25 à 11 h 50

      canal plus foot 18h45 mais c'est vrai ça n'apparaît pas dans les programmes TV

    3. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - mar 21 Oct 25 à 11 h 53

      Vive Canal ! 😜
      Et feu à volonté !....😇

