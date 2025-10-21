Actualités
TKYDG du 20 octobre 2025

OL - Médias : nouveau générique, habillage repensé... TKYDG évolue

  • par Gwendal Chabas

    • Lundi, vous avez peut-être remarqué que Tant qu'il y aura des Gones a fait peau neuve. Votre émission sur l'OL s'est dotée d'un nouveau générique et d'un habillage retravaillé.

    Après une pause lors de la trêve internationale, Tant qu'il y aura des Gones a repris ses habitudes lundi. À 19 heures, Razik Brikh, accompagné de nos deux consultants, Nicolas Puydebois et Enzo Reale, est revenu sur l'actualité de l'OL. Et cette dernière est dense, entre le revers à Nice (3-2) et les nombreux matchs à venir. Cependant, les spectateurs avisés ont pu remarquer quelques bouleversements.

    Logo, habillage, générique... TKYDG se modernise

    Ainsi, comme nous l'expliquions début octobre, TKYDG se dote d'un tout nouveau générique. Une manière de donner un coup de neuf à votre programme sur l'Olympique lyonnais. Mais ce n'est pas tout. L'habillage et les incrustations ont également été repensés. Les couleurs du club (le rouge et le bleu) apparaissent toujours, mais avec une typographie retravaillée.

    Nous avons aussi décidé de moderniser le logo, qui s'accompagnait voilà déjà quelques semaines d'un changement de nom de notre chaîne YouTube. Alors ces modifications vous plaisent-elles ? N'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace réservé aux commentaires. Quant à l'opus du 20 octobre, il est disponible en replay ci-dessous.

    TKYDG YouTube
    OL - Médias : découvrez en avant-première le nouveau générique de "Tant qu'il y aura des Gones"

