OL - Médias : logo, nouveau nom… notre chaîne YouTube évolue

Cette saison, notre chaîne YouTube innove. Avec un nouveau logo, elle a été rebaptisée "TKYDG". Changement de style.

Il n'y a pas que chez l'OL que tout a changé en 2025-2026. Pour notre chaîne YouTube aussi, l'heure est aux petits bouleversements. Elle qui s'appellera désormais "TKYDG". Si le logo a pareillement été repensé, l'émission Tant qu'il y aura des Gones, diffusée les lundis soir, conservera ses valeurs. Au contraire, elle se pare de rouge et de bleu pour en hommage aux couleurs de la ville de Lyon.

Partage avec les supporters, décryptage de l'actualité et toujours ce franc-parler autour du club septuples champions de France. Un menu animé en plateau par Razik Brick, accompagné de ses fidèles consultants, Nicolas Puydebois et Enzo Reale. Tout le monde a prolongé son "contrat" pour rempiler pour nouvelle saison au sein de votre programme.

Tous les lundis à 19 heures

Un coup de neuf donc pour TKYDG, qui gardera néanmoins son franc-parler et sa liberté de ton. Chaque lundi, vous pourrez retrouver la fine équipe pour décortiquer l'actualité de l'Olympique lyonnais, et notamment pour revenir sur le match du week-end. Un rendez-vous hebdomadaire prévu à 19 heures depuis un an maintenant.

Rappelons que l'émission est retransmise sur nos plateformes Youtube, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV sur Free et SFR, Dailymotion. Ainsi qu'en podcast sur Spotify, Ausha, Apple Podcast, Deezer, Podcast Addict, Amazon Music.