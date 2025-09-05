Actualités
Les joueuse de l'OL Lyonnes à l'échauffement
Les joueuse de l’OL Lyonnes à l’échauffement

Première Ligue : le calendrier de l'OL Lyonnes au mois de septembre

  • par Antoine Lio

    • Après une présaison convaincante, les voyants semblent être au vert pour l'OL Lyonnes avant la reprise du championnat, en septembre.

    L'OL Lyonnes est reçu 5/5. À en observer le bilan de ses matchs amicaux, les Lyonnaises paraissent déjà prêtes pour la rentrée des classes. Cinq rencontres, cinq victoires. Le nouvel entraîneur Jonatan Giráldez et les joueuses se sont visiblement très vite acclimatés à leur nouvel environnement. Encore faut-il tenir ce rythme de croisière pendant le championnat.

    Elles auront l'occasion de confirmer cette préparation estivale dès le dimanche 7 septembre, face à l'OM (17h30). C'est un duel des Olympiques, mais sur le papier, la différence de niveau entre Lyonnaises et Marseillaises est notable. Sacrées en deuxième division, les Phocéennes n'ont pas forcément des allures de victimes expiatoires. En revanche, les épisodes hollywoodiens que traverse le club ne facilitent pas la tâche avant la reprise…

    Un menu chargé et symbolique

    Le mois de septembre regroupe à lui seul les trois rencontres les plus symboliques pour les Fenottes. Duel des Olympiques, derby et le choc entre les deux plus grandes équipes de France. Le samedi 20 septembre justement, après la première trêve internationale, il sera question de suprématie locale. Les Rhodaniennes tenteront de réaffirmer leur supériorité en terre stéphanoise. Elles qui leur ont infligé seize buts la saison dernière, dont une victoire 11-0 à domicile. Rien que cela.

    La semaine suivante, le grand stade de Décines accueillera le PSG, fidèle dauphin de l'OL Lyonnes depuis 2006 (sauf en 2021). Il sera notamment question des retrouvailles entre Marie-Antoinette Katoto, Korbin Shrader et le club de la capitale après leur départ cet été. Un premier mois chargé pour les championnes en titre, et déjà décisif pour la suite. Il faudra donc déjà faire preuve de sérieux pour ces premiers rendez-vous en Première Ligue.

    Le programme de l'OL Lyonnes au mois de septembre :

    • OL Lyonnes - OM dimanche 7 septembre à 17h30
    • ASSE - OL Lyonnes samedi 20 septembre à 17 heures
    • OL Lyonnes - PSG samedi 27 septembre à 21 heures
