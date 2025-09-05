Actualités
Tanner Tessmann lors de FCSB - OL en Ligue Europa
Tanner Tessmann lors de FCSB – OL en Ligue Europa (@UEFA)

OL - Ligue Europa : des adversaires (presque) inconnus

  • par Antoine Lio
  • 1 Commentaire

    • Vendredi dernier avait eu lieu le tirage de la Ligue Europa. L'OL avancera dans l'inconnu, sauf pour un adversaire qu'il a déjà affronté.

    Favorable. C'est la définition que l'on peut donner au tirage au sort en Ligue Europa pour l'OL. Il faut dire qu'il pouvait y avoir bien pire à l'instar de l'AS Roma, Porto et Aston Villa. Tant mieux pour les hommes de Paulo Fonseca, le hasard s'est montré clément à leur égard.

    En revanche, cela peut entraîner une pression supplémentaire pour cette formation. Celle de devoir impérativement se qualifier. La gestion des matchs européens en parallèle du championnat sera-t-elle bien digérée par le staff et son effectif ? Réponse dès le jeudi 25 septembre.

    Des retrouvailles avec le Real Betis

    En Ligue Europa, l'Olympique lyonnais avance dans l'inconnu, excepté pour le Real Betis, qu'il a déjà affronté à deux reprises au cours de cette compétition. Une première rencontre en septembre 2013 (0-0) et le 28 novembre suivant (victoire 1-0). Un succès, à Gerland, qui avait permis aux Rhodaniens de se qualifier pour les 16es de finale de la C3 grâce à un but d'un certain Bafétimbi Gomis.

    Cette année, les Lyonnais se déplaceront en Espagne pour y affronter une troisième fois les Sévillans en Ligue Europa. Pour commencer la compétition, l'OL a rendez-vous dès le jeudi 25 septembre à Utrecht. Il faudra également défier le FC Salzburg, le FC Bâle de Xherdan Shaqiri, le Maccabi Tel Aviv, Go Ahead Eagles, Young Boys, pour finir face au PAOK de Dejan Lovren.

    1 commentaire
    1. Avatar
      lekinslayer - ven 5 Sep 25 à 13 h 38

      Utrecht ont des joueurs comme : Haller ou Demircan

      Salzbourg : groupe Redbull

      Bale : Shaqiri (qui a été immense pendant le barrage contre Copenhague malgré la défaite)

      etc...

      Faudra pas considérer que ça sera une partie de plaisir, meme si en soit ça va rester normalement tranquille pour le top 8

      Signaler

