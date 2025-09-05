OL - Ligue Europa : des adversaires (presque) inconnus

Vendredi dernier avait eu lieu le tirage de la Ligue Europa. L'OL avancera dans l'inconnu, sauf pour un adversaire qu'il a déjà affronté.

Favorable. C'est la définition que l'on peut donner au tirage au sort en Ligue Europa pour l'OL. Il faut dire qu'il pouvait y avoir bien pire à l'instar de l'AS Roma, Porto et Aston Villa. Tant mieux pour les hommes de Paulo Fonseca, le hasard s'est montré clément à leur égard.

En revanche, cela peut entraîner une pression supplémentaire pour cette formation. Celle de devoir impérativement se qualifier. La gestion des matchs européens en parallèle du championnat sera-t-elle bien digérée par le staff et son effectif ? Réponse dès le jeudi 25 septembre.

Des retrouvailles avec le Real Betis

En Ligue Europa, l'Olympique lyonnais avance dans l'inconnu, excepté pour le Real Betis, qu'il a déjà affronté à deux reprises au cours de cette compétition. Une première rencontre en septembre 2013 (0-0) et le 28 novembre suivant (victoire 1-0). Un succès, à Gerland, qui avait permis aux Rhodaniens de se qualifier pour les 16es de finale de la C3 grâce à un but d'un certain Bafétimbi Gomis.

Cette année, les Lyonnais se déplaceront en Espagne pour y affronter une troisième fois les Sévillans en Ligue Europa. Pour commencer la compétition, l'OL a rendez-vous dès le jeudi 25 septembre à Utrecht. Il faudra également défier le FC Salzburg, le FC Bâle de Xherdan Shaqiri, le Maccabi Tel Aviv, Go Ahead Eagles, Young Boys, pour finir face au PAOK de Dejan Lovren.