OL - Mercato : une cellule de recrutement vouée à être renforcée

Selon les propos de Matthieu Louis-Jean, l'OL entend "maximiser" sa cellule de recrutement. En principe, cela doit l'aider en cette période de rigueur budgétaire.

Pavel Šulc, Adam Karabec… L'OL est allé chercher loin ses nouveaux joueurs. Là où avant, il mettait très rarement les pieds. Une illustration de la nécessité pour la cellule de recrutement de "travailler autrement", comme on aime à la dire au sein du club. Aussi bien en Tchéquie, qu'en Angleterre et qu'au Portugal, avec Tyler Morton, Kluivert et Moreira. Rappelons qu'il s'est doté d'un scout il y a plusieurs semaines, spécialisé sur le territoire ibérique.

Cela n'empêche pas l'équipe de performer. Au contraire même, puisque ses nouvelles recrues se sont déjà montrées décisives depuis l'entame du championnat. Et, à l'avenir, cela ne devrait pas changer. Au contraire, le département devrait être développé davantage, comme l'a laissé entendre Mathieu Louis-Jean.

"On a changé notre façon de travailler, on a évolué"

Comme le veut le dicton, lorsqu'on n'a pas de pétrole, il faut avoir des idées. Les Rhodaniens n'ont clairement pu les moyens d'antan, et ils leur faut se montrer plus malins. D'où l'obligation de s'entourer de bons recruteurs. "C'est vraiment un département que l'on veut développer, que l'on veut maximiser. On a régulièrement échangé avec Michael (Gerlinger) et on souhaite donner beaucoup plus de moyens à Benjamin Charrier (responsable du recrutement), parce que la concurrence est de plus en plus difficile, expliquait le directeur technique. On doit avoir accès à des marchés de plus en plus lointains. Mais je suis très content du travail effectué."

Maintenant qu'une partie du travail a été fait, Mathieu Louis-Jean aimerait que cela continue à l'avenir. Notamment en penchant sur des pays moins "populaires". Ce que l'OL a déjà commencé à faire ces derniers mois. "Ben a fait un travail fantastique. Désormais, il faut aussi l'accentuer, le développer et on est en réflexion. Ces derniers mois, on a pris deux joueurs tchèques, a-t-il rappelé. Ce sont des championnats mineurs dans lesquels on n'avait pas trop l'habitude d'aller, mais qui étaient intéressants pour nous. On a changé notre façon de travailler, on a évolué, c'était aussi une nécessité et on va continuer en ce sens."