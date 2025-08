Mercato : l'OL s'est doté d'un scout supplémentaire

Récemment, la cellule de recrutement de l'OL a vu débarquer un nouveau membre. Un scout spécialisé sur le territoire ibérique.

Ces derniers mois, avec l'arrivée de Paulo Fonseca et de membres de son staff, l'OL a largement pris l'accent portugais. Et il ne s'est pas arrêté à l'encadrement technique cet été. Certes, Lucas Perri et Adryelson, les deux brésiliens, sont partis, mais il subsiste encore Abner, l'Angolais Clinton Mata et surtout, deux nouveaux joueurs sont arrivés de la Liga Portugal : Ruben Kluivert et Afonso Moreira.

Des renforts qui, visiblement, ne doivent rien au hasard, car dernièrement, un scout portugais a intégré la cellule de recrutement de l'Olympique lyonnais. Celui-ci est missionné pour travailler sur le secteur ibérique, tandis que ces dernières années, le club misait davantage sur la Belgique par exemple.

Paulo Fonseca a un regard particulier sur ce marché

Les Rhodaniens ne se focalisent pas uniquement sur l'Espagne ou le Portugal, la preuve avec les signatures de Pavel Šulc (Viktoria Plzen) et Tyler Morton (Liverpool). Mais selon Matthieu Louis-Jean "ce sont des marchés avec des profils intéressants pour notre championnat et le style de jeu de l'entraîneur", a confié le directeur technique à l'AFP.

On comprend ainsi mieux la piste menant au gardien de Majorque, Dominik Greif. Le portier de 28 ans pourrait être la cinquième arrivée dans le vestiaire lyonnais à l'intersaison, si les deux clubs parviennent à trouver un accord. Ce qui n'est pas encore le cas.