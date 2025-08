OL : à moins d'un mois du terme, quel bilan faire du mercato ?

Le top départ du mercato a été donné le 16 juin dernier, période de marasme pour l'OL. Aujourd'hui, quel premier bilan en tirer ?

Le temps passe, la fin du mercato approche, et bien que cela semble surprenant, l'OL survit mieux que ce qu'on aurait pu l'imaginer. Il est en Ligue 1, ce qui restait encore un doute avant le 9 juillet dernier. S'il est soumis à une politique d'austérité et à un encadrement de la masse salariale auprès de la DNCG, cela ne l'a pas empêché de boucler l'arrivée de nouveaux joueurs. Et de débourser tout de même plus de 31 millions d'euros, sans les bonus. À un mois du terme, le 1er septembre, l'heure est à un premier bilan.

Des paris sur des nouvelles têtes

La situation financière est telle, qu'elle oblige la cellule de recrutement à adopter une nouvelle stratégie. Chose faite en misant sur des jeunes peu expérimentés, mais à potentiel. Du moins, c'est ce qu'espèrent Paolo Fonseca et la direction. La stratégie a été mise en évidence entre le 22 et 25 juillet après l'officialisation des arrivées d'Afonso Moreira et Ruben Kluivert. Ils étaient tous deux présents pour le stage en Autriche (26 juillet - 2 août). On a vu Moreira s'illustrer lors du festival offensif face à Hambourg le 26 juillet dernier, marquant le quatrième but (0-4).

Désormais, l'arrivée de Pavel Šulc vient confirmer le plan de l'OL... Et Mathieu Louis-Jean l'affirmait en marge de la rencontre face à Majorque : "Les recrutements hors de prix, c'est fini [...] Les postes offensifs sont privilégiés sur les prochaines arrivées." Ruben Kluivert et Tyler Morton (10 millions d'euros, hors incentives) viennent eux compléter quant à eux le secteur plus défensif. Si pour ces quatre nouveaux venus, l'annonce est bel et bien officielle, l'arrivée d'un prochain gardien (Dominik Greif ?) demeure encore incertaine. Le club est par ailleurs en quête d'un attaquant derrière Georges Mikautadze.

Des départs logiques

En revanche, et on devait s'y attendre, l'Olympique lyonnais a dû revoir son budget à la baisse. Ce qui a entraîné le départ d'un florilège de joueurs dans le vestiaire. Pour Rayan Cherki ou Alexandre Lacazette, la fin était inévitable. Pour d'autres, les Rhodaniens cherchaient des points de chute pour améliorer sa situation financière. Citons Saïd Benrahma (12 millions d'euros), Amin Sarr (3,5 millions d’euros), Johann Lepenant (2,5 millions d'euros), Adryelson (2,2 millions d’euros), Jordan Veretout (500 000 euros), Lucas Perri (16 millions d'euros) et dernièrement, Duje Caleta-Car (prêt de 500 000 euros).

Se soulager des salaires pour certains (Veretout), besoin de liquidités pour d'autres (Perri). L'OL devait se donner de l'air. Il a toutefois fait l'impasse pour Corentin Tolisso, pour l'instant, un élément indispensable et désormais capitaine. Pour Nicolas Tagliafico, la rémunération n'était pas la question. Étonnant de nos jours, mais une annonce qui a fait le bonheur des supporters. Lui, qui poursuit l'aventure entre Rhône et Saône pour deux saisons supplémentaires. Deux joueurs d'expérience, pour accompagner les plus jeunes afin de rester une équipe compétitive en France et en Europe. Un défi de taille.