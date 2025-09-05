Actualités
    • Quatrième gardien dans la hiérarchie, Mathieu Patouillet ne va pas s'éterniser à l'OL. En Arabie saoudite, Al-Hilal l'attend.

    Matthieu Louis-Jean l'a dit, il est encore possible "qu'un ou deux joueurs quittent l'OL" malgré la fin du mercato en France. D'autres championnats sont encore en train de finaliser leurs emplettes, dont l'Arabie saoudite. C'est là-bas que va s'engager Mathieu Patouillet, quatrième portier lyonnais.

    Comme avancé par la presse locale, et confirmé par L'Équipe, le vainqueur de la Coupe Gambardella 2022 devrait rejoindre Al-Hilal. Actuellement, le poste de numéro un y est occupé par le Marocain Bono, mais qui partira à la CAN cet hiver. Sur ce transfert, les Rhodaniens récupéreraient 350.000 euros, avec un pourcentage à la revente (20 %).

    Il n'aura pas eu sa chance à l'OL

    Le joueur de 21 ans doit encore se mettre d'accord avec la formation dirigée par Simone Inzaghi. Si les deux partis s'accordent, il pourrait rejoindre le Moyen-Orient en début de semaine prochaine. Rappelons qu'il n'avait plus qu'un an de contrat, et qu'il n'avait pas accepté l'offre de prolongation du club.

    Patouillet sort de deux exercices réussis avec Sochaux. Mais la venue de Dominik Greif, et le fait que Rémy Descamps reste, ne lui a pas permis d'avoir sa chance. Un départ d'un gardien paraissait d'ailleurs assez logique, puisqu'en réserve, deux néo-professionnels se partageront le temps de jeu : Yvann Konan (18 ans) et Matthias Da Silva (17 ans). Lassine Diarra est lui le numéro trois dans le groupe de Paolo Fonseca.

    10 commentaires
    1. Toitoi
      Toitoi - ven 5 Sep 25 à 11 h 03

      Bonjour,

      C'est une déception, aussi bien pour lui que pour celles et ceux qui croyaient en lui.
      Après, il ne sera financièrement pas à plaindre...

      
      1. Juni38
        Juni38 - ven 5 Sep 25 à 11 h 16

        mais sportivement ... carrière gachée dans l'oeuf

        
        1. OLVictory
          OLVictory - ven 5 Sep 25 à 11 h 19

          C'est un peu dur.
          À son âge, il pourra revenir dans un an ou deux et il aura des opportunités de jouer.
          Il sera dégagé des contraintes matérielles, ça sera moins stressant pour lui.
          Il y en a pas mal des gardiens du centre de formation qui sont partis de l'OL avec rien au bout, sa situation n'est pas une exception

        2. Toitoi
          Toitoi - ven 5 Sep 25 à 11 h 22

          Salut OLVictory,

          Sauf que ça ne sera probablement pas à l'OL comme beaucoup l'espéraient.
          Il faut croire qu'il n'avait pas le niveau.

    2. Juni38
      Juni38 - ven 5 Sep 25 à 11 h 11

      21 ans et devoir partir en AS pour jouer , quelle tristesse .
      Imcompréhensible pour moi ; on me dit qu'il n'est pas bon s'il n'a pas été retenu .

      
      1. Avatar
        Tondu69 - ven 5 Sep 25 à 11 h 47

        Pourquoi incompréhensible ?
        Même si l'AS ne me fait pas rêver moi non plus, il faut voir sa situation personnelle.
        S'il n'a pas eu d'autres opportunités en Ligue 1 ou Ligue 2 (ou équivalent en Europe), et s'il n'a pas envie de rester 3ème gardien à l'OL avec un salaire faible, pourquoi ne pas partir en AS.
        Il pourra jouer au foot (ce qu'il aime faire), montrer ses qualités tout en touchant un salaire de mammouth...
        De toute façon, rester 3ème gardien à Lyon était sa mort sportive assurée.
        Et le championnat AS doit être plus regardé que la D2 hollandaise...

        
        1. Juni38
          Juni38 - ven 5 Sep 25 à 12 h 14

          pas dans le sens incompréhensible qu'il aille en AS ( il n'est pas choisi par l'ol ( il aurait été 4eme gardien car diarra lui est même passé devant ) et a donc refusé de prolonger ) , il n'a pas d'autres choix pour jouer .
          Mais incompréhensible que l'OL n'ait pas investi sur lui .
          J'aurai agit différemment en promouvant Descamps en 1 , après le départ de Perri , et en positionnant
          Patouillet en doublure , en concurrence avec Diarra ( qui est très bon à , à ce poste .
          Je n'aurai pas recruté et fait confiance à nos deux jeunes .
          Ce n'était pas le choix de l'OL , voulant un gardien plus 'huppé' .

    3. boJE
      boJE - ven 5 Sep 25 à 11 h 29

      Le championnat AS est supérieur au National FR quand meme, donc progression pour le joueur en début de carriere.
      C'est un nouveau championnat, riche, mais cela reste du foot pro.
      Selon vous, sportivement, il vaut mieux la D1 Belge ou l'AS ? (j'ai pas d'idée)

      
      1. Juni38
        Juni38 - ven 5 Sep 25 à 11 h 44

        pour le bling bling , les saoudiens , pour la bière , les belges .
        Choix cornélien .

        
    4. cavegone
      cavegone - ven 5 Sep 25 à 12 h 12

      Sportivement l’AS étant de niveau équivalent à la ligue 1 ce n’est pas un choix si fou. Peut-être même meilleur que la ligue 1.

      Par contre si les sportifs et leurs agents pouvaient avoir dés considérations éthiques et politiques…. 🙄

      Les clubs aussi ça les arrange bien cet eldorado mais les opposants politiques se font découper en morceaux quoi ! Ce pays est une dictature abjecte !

      

