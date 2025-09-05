Quatrième gardien dans la hiérarchie, Mathieu Patouillet ne va pas s'éterniser à l'OL. En Arabie saoudite, Al-Hilal l'attend.

Matthieu Louis-Jean l'a dit, il est encore possible "qu'un ou deux joueurs quittent l'OL" malgré la fin du mercato en France. D'autres championnats sont encore en train de finaliser leurs emplettes, dont l'Arabie saoudite. C'est là-bas que va s'engager Mathieu Patouillet, quatrième portier lyonnais.

Comme avancé par la presse locale, et confirmé par L'Équipe, le vainqueur de la Coupe Gambardella 2022 devrait rejoindre Al-Hilal. Actuellement, le poste de numéro un y est occupé par le Marocain Bono, mais qui partira à la CAN cet hiver. Sur ce transfert, les Rhodaniens récupéreraient 350.000 euros, avec un pourcentage à la revente (20 %).

Il n'aura pas eu sa chance à l'OL

Le joueur de 21 ans doit encore se mettre d'accord avec la formation dirigée par Simone Inzaghi. Si les deux partis s'accordent, il pourrait rejoindre le Moyen-Orient en début de semaine prochaine. Rappelons qu'il n'avait plus qu'un an de contrat, et qu'il n'avait pas accepté l'offre de prolongation du club.

Patouillet sort de deux exercices réussis avec Sochaux. Mais la venue de Dominik Greif, et le fait que Rémy Descamps reste, ne lui a pas permis d'avoir sa chance. Un départ d'un gardien paraissait d'ailleurs assez logique, puisqu'en réserve, deux néo-professionnels se partageront le temps de jeu : Yvann Konan (18 ans) et Matthias Da Silva (17 ans). Lassine Diarra est lui le numéro trois dans le groupe de Paolo Fonseca.