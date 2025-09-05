OL : David Friio évoque "les dérives de la multipropriété"

L'ancien directeur sportif de l'OL David Friio a évoqué sur Canal+ sa situation au club sous John Textor. Avec une critique acerbe sur la multipropriété.

Persona non grata. C'est le nouveau statut qu'a endossé John Textor après son départ de l'OL cet été. Il reste néanmoins toujours le patron d'Eagle Football Holding. Sous la présidence de l'Américain, le club a connu beaucoup de remous, pas toujours négatifs d'ailleurs, notamment en interne. David Friio, ancien directeur sportif, a bien connu cette période fluctuante.

Au micro de Canal+, l'ancien milieu de Nottingham Forest a évoqué la situation de l'Olympique lyonnais au moment de sa venue en décembre 2023. "Je suis arrivé dans un contexte bien particulier. Si vous vous rappelez bien, le club a bougé juste avant l'été 2023. Je m'engage en décembre 2023, et il était dernier avec 7 points… Dans une situation catastrophique et presque voué à la relégation statistiquement", a-t-il appuyé.

"L'été 2024 a été compliqué"

David Friio aura finalement porté durant neuf mois ce costume de dirigeant rhodanien. "Dans cette situation, je pense que le propriétaire n'a pas d'autre choix que de mettre une structure en place. Avec un directeur sportif et une cellule de recrutement qui pouvaient travailler librement sur le mercato qui a suivi en janvier (2024), a-t-il ajouté. Une alchimie s'est opérée avec les joueurs qui sont arrivés, avec une remontada fantastique où on est passés de la dernière à la 6e place. Ça, c'était le côté spectaculaire et positif."

Malgré la remontée de l’OL, John Textor n’a pas hésité à l'écarter dès le début de la saison 2024-2025, estimant que son travail sur le marché estival était insuffisant. "Après, les choses se sont un peu corsées. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais l'été a été compliqué, a-t-il simplement commenté. Il a fallu discuter entre moi et l'OL à la sortie de ce mercato parce que les dérives de la multipropriété étaient de trop".