OL - Médias : découvrez en avant-première le nouveau générique de "Tant qu'il y aura des Gones"

  • par Gwendal Chabas

    • Début septembre, nous vous révélions les nouveaux logo et nom de la chaîne YouTube "TKYDG". Ce vendredi, faites connaissance avec un générique flambant neuf.

    Gros coup de neuf en ce début de saison pour Tant qu'il y aura des Gones. Vous connaissez évidemment notre média tourné sur l'actualité de l'Olympique lyonnais. Mais vous n'êtes pas sans savoir également que nous vous concoctons tous les lundis une émission pour revenir sur les dernières informations et matchs de votre club de cœur.

    Vous pouvez la retrouver sur différentes plateformes, dont YouTube, où vous avez d'ailleurs tout le loisir de vous abonner pour ne rien manquer. En septembre, nous avions déjà fait part de grands changements sur notre chaîne. Avec notamment un changement de logo et de nom. Place désormais à TKYDG.

    Bientôt ajouté à l'émission

    En ce début du mois d'octobre, un autre bouleversement est à venir pour nos téléspectateurs. Pas dès lundi, mais dans les prochaines semaines, vous découvrirez au lancement de l'émission un générique flambant neuf. Avant de voir entamer chaque opus, le voici en exclusivité ce vendredi.

