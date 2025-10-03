50e match avec l'OL pour Moussa Niakhaté

Titulaire jeudi contre le RB Salzburg, Moussa Niakhaté a disputé sa 50e rencontre sous les couleurs de l'OL. Avec sur ce début de saison une réhabilitation par ses performances de haut vol.

Tiendra-t-il sur ce rythme toute la saison ? En tout cas, sur les huit premières sorties de cet exercice 2025-2026, plus la préparation, Moussa Niakhaté se montre intraitable, à l'image de la défense lyonnaise. Après une période 2024-2025 délicate, entre des performances en dents de scie et un prix de transfert sans doute surévalué, le Sénégalais est aujourd'hui incontournable.

Véritable roc, il a par exemple su contenir Olivier Giroud contre Lille dimanche dernier (0-1). Il a largement sa part dans cette statistique folle de l'OL, qui a encaissé seulement trois buts, tous en infériorité numérique à Rennes (3-1). Au-delà du terrain, il s'est imposé, depuis un moment maintenant, comme un leader du groupe.

48 titularisations

Il fait partie des ciments et des hommes d'expérience du vestiaire, au même titre qu'un Corentin Tolisso. Il est d'ailleurs l'un des vice-capitaines rhodaniens désormais. Avec Clinton Mata, le joueur de 29 ans semble avoir trouvé son rythme de croisière au niveau de la charnière, même si cela demandera confirmation sur l'ensemble de la saison.

En attendant, le footballeur passé par Nottingham Forest et Mayence a vécu jeudi son 50e match avec les Rhodaniens. Arrivé en juillet 2024, il a été titulaire à 48 reprises, sur les 56 affiches disputées par l'Olympique lyonnais depuis sa venue. Ne lui manque plus qu'à ouvrir son compteur de buts, même si l'équipe s'accommodera facilement s'il poursuit sur ses prestations actuelles sans être décisif dans la surface adverse.