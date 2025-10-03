Actualités
Moussa Niakhaté face à Breel Embolo lors de Rennes - OL
Moussa Niakhaté face à Breel Embolo lors de Rennes – OL (Photo by DAMIEN MEYER / AFP)

50e match avec l'OL pour Moussa Niakhaté

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Titulaire jeudi contre le RB Salzburg, Moussa Niakhaté a disputé sa 50e rencontre sous les couleurs de l'OL. Avec sur ce début de saison une réhabilitation par ses performances de haut vol.

    Tiendra-t-il sur ce rythme toute la saison ? En tout cas, sur les huit premières sorties de cet exercice 2025-2026, plus la préparation, Moussa Niakhaté se montre intraitable, à l'image de la défense lyonnaise. Après une période 2024-2025 délicate, entre des performances en dents de scie et un prix de transfert sans doute surévalué, le Sénégalais est aujourd'hui incontournable.

    Véritable roc, il a par exemple su contenir Olivier Giroud contre Lille dimanche dernier (0-1). Il a largement sa part dans cette statistique folle de l'OL, qui a encaissé seulement trois buts, tous en infériorité numérique à Rennes (3-1). Au-delà du terrain, il s'est imposé, depuis un moment maintenant, comme un leader du groupe.

    48 titularisations

    Il fait partie des ciments et des hommes d'expérience du vestiaire, au même titre qu'un Corentin Tolisso. Il est d'ailleurs l'un des vice-capitaines rhodaniens désormais. Avec Clinton Mata, le joueur de 29 ans semble avoir trouvé son rythme de croisière au niveau de la charnière, même si cela demandera confirmation sur l'ensemble de la saison.

    En attendant, le footballeur passé par Nottingham Forest et Mayence a vécu jeudi son 50e match avec les Rhodaniens. Arrivé en juillet 2024, il a été titulaire à 48 reprises, sur les 56 affiches disputées par l'Olympique lyonnais depuis sa venue. Ne lui manque plus qu'à ouvrir son compteur de buts, même si l'équipe s'accommodera facilement s'il poursuit sur ses prestations actuelles sans être décisif dans la surface adverse.

    à lire également
    Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
    Le programme de l'OL académie ce week-end
    1 commentaire
    1. Avatar
      Tigone - ven 3 Oct 25 à 17 h 08

      Moussa est trop fort!

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
    Le programme de l'OL académie ce week-end 16:50
    Moussa Niakhaté face à Breel Embolo lors de Rennes - OL
    50e match avec l'OL pour Moussa Niakhaté 16:00
    TKYDG YouTube
    OL - Médias : découvrez en avant-première le nouveau générique de "Tant qu'il y aura des Gones" 15:15
    Luis Diaz (Bayern Munich) face à Clinton Mata (OL)
    OL : Clinton Mata évoque sa "complicité" avec Moussa Niakahté 15:10
    45 000 billets écoulés pour OL - Toulouse 14:20
    Pavel Sulc, joueur offensif de l'OL
    OL : Pavel Šulc, 3e Lyonnais à manquer un penalty en coupe d'Europe 13:30
    Corentin Tolisso avec l'équipe de France
    OL : Tolisso "n'abandonnera pas" pour l'équipe de France 12:40
    De Carvalho, Molebe et Merah lors d'OL - Angers
    OL : "Plus facile de les impliquer dans cette dynamique", Paulo Fonseca explique sa gestion des jeunes 11:50
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Les joueurs de l'OL ont rendu hommage à Lacombe face à l'OM
    OL : les statistiques du début de saison 11:00
    Rémi Himbert, capitaine de l'équipe de France U16 contre l'Angleterre
    France U19 et U18 : Merah, Himbert et Molebe (OL) retenus 10:10
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL
    Paulo Fonseca et l'OL en "veulent davantage" 09:25
    Corentin Tolisso (OL) face au RB Salzburg en Ligue Europa
    L'OL, ou l'art de la possession défensive 08:40
    Tanner Tessmann buteur lors d'Utrecht - OL
    Ligue Europa : l'OL a pris le bon wagon 08:00
    Clinton Mata en zone mixte après OL - Salzbourg
    Mata après OL - Salzbourg (2-0) : "Il y a la victoire mais aussi la manière" 07:30
    Martin Satriano buteur lors d'OL - Salzbourg
    Satriano : "Une soirée parfaite pour moi et l'OL" 02/10/25
    Adam Karabec lors d'OL - Salzbourg
    OL - RB Salzbourg (2-0) : le top, le flop, ce qu'il faut retenir 02/10/25
    Martin Satriano fêtant son 1er but avec l'OL contre Salzbourg
    L’OL ne s’est pas brûlé les ailes contre Salzbourg (2-0) 02/10/25
    Pavel Sulc et Afonso Moreira (OL), face à l'OM
    OL - Salzbourg : Fonseca relance Kluivert, De Carvalho et Sulc en Ligue Europa 02/10/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut