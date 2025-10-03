Actualités
Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l’OL (crédit : David Hernandez)

Le programme de l'OL académie ce week-end

  • par Gwendal Chabas

    • Après un week-end et un lundi positifs pour l'académie lyonnaise, les jeunes de l'OL seront à nouveau sur les terrains samedi et dimanche. Les U17 et U19 espèrent gagner pour rester en haut du classement.

    Les championnats se poursuivent pour l'académie de l'Olympique lyonnais ce week-end. Après des résultats plutôt positifs dernièrement, les jeunes Rhodaniens seront sur le pré dans les heures à venir. La réserve lancera les hostilités samedi en fin d'après-midi.

    Les hommes de Gueïda Fofana reçoivent l'ES Cannet Roche à 18 heures dans le cadre de la cinquième journée de National 3. Vainqueurs aux tirs au but du Paris FC lundi dans le Challenge Espoirs, ils chercheront un second succès en N3. Aujourd'hui, le groupe Pro 2 possède cinq points et se classe sixième, à trois longueurs du podium.

    Des déplacements délicats pour les U19 et U17

    Le lendemain, leurs cadets défendront leur bon bilan après six journées. Respectivement deuxièmes et quatrièmes, les U19 et U17 de l'OL voyageront à Dijon et Sochaux. Objectif, essayer de ramener une nouvelle victoire pour poursuivre cette dynamique intéressante.

    Mais la bataille s'annonce rude, car ils défieront à l'extérieur le quatrième et sixième de leur poule. De beaux matchs en perspective, avant que plusieurs protégés de Florent Balmont ne s'envolent pour la sélection nationale.

    Le programme de l'OL académie :

    • N3 : OL - ES Cannet Roche samedi à 18 heures
    • U19 : Dijon - OL dimanche à 15 heures
    • U17 : Sochaux - OL dimanche à 15 heures
