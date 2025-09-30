Challenge Espoirs : la réserve de l’OL s’emploie face au Paris FC

Rattrapée en fin de match par le Paris FC, la réserve de l’OL a encore une fois dû attendre la séance des tirs au but pour s’imposer. Après deux journées, elle possède quatre points.

À quelques minutes près, elle aurait pu faire un carton plein. Malheureusement, la réserve de l’OL a encore une fois dû s’en remettre à la séance des tirs au but pour repartir avec plus qu’un point de son déplacement en Île-de-France. Pour la deuxième journée du Challenge Espoirs, les joueurs de Gueïda Fofana ont pris le meilleur sur le Paris FC au bout du bout, comme ce fut le cas lors de la première journée face à la réserve de l’OM. Grâce notamment à un arrêt d’entrée de Da Silva, les Lyonnais ont remporté cette bataille à Bonneuil-sur-Marne (1-1, 5 Tab 3).

Molebe buteur

À défaut d’être reparti avec quatre points comme le veut le règlement si victoire dans le temps réglementaire, l’OL n’aura pas fait le voyage à Paris pour rien, avec deux points supplémentaires. Les choses avaient pourtant bien commencé avec une ouverture du score rapide d’Enzo Molebe. Présent dans le groupe professionnel dimanche à Lille, l’attaquant a fait un crochet par Paris pour prendre un peu de temps de jeu. Il en a donc profité pour inscrire l’unique but rhodanien suite à une percée de Téo Barisic dans le cœur du jeu. Malheureusement, dans une partie sans vrai rythme, le Paris FC a égalisé en fin de match pour pousser les deux équipes à se départager aux tirs au but. Comme face à l’OM, cela a réussi à la réserve lyonnaise qui affrontera l’AS Saint-Etienne dans un mois à Décines (27 octobre).