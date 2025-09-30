Actualités
Enzo Molebe, jeune attaquant de l'OL
Enzo Molebe, jeune attaquant de l’OL (crédit : David Hernandez)

Challenge Espoirs : la réserve de l’OL s’emploie face au Paris FC

  • par David Hernandez

    • Rattrapée en fin de match par le Paris FC, la réserve de l’OL a encore une fois dû attendre la séance des tirs au but pour s’imposer. Après deux journées, elle possède quatre points.

    À quelques minutes près, elle aurait pu faire un carton plein. Malheureusement, la réserve de l’OL a encore une fois dû s’en remettre à la séance des tirs au but pour repartir avec plus qu’un point de son déplacement en Île-de-France. Pour la deuxième journée du Challenge Espoirs, les joueurs de Gueïda Fofana ont pris le meilleur sur le Paris FC au bout du bout, comme ce fut le cas lors de la première journée face à la réserve de l’OM. Grâce notamment à un arrêt d’entrée de Da Silva, les Lyonnais ont remporté cette bataille à Bonneuil-sur-Marne (1-1, 5 Tab 3).

    Molebe buteur

    À défaut d’être reparti avec quatre points comme le veut le règlement si victoire dans le temps réglementaire, l’OL n’aura pas fait le voyage à Paris pour rien, avec deux points supplémentaires. Les choses avaient pourtant bien commencé avec une ouverture du score rapide d’Enzo MolebePrésent dans le groupe professionnel dimanche à Lille, l’attaquant a fait un crochet par Paris pour prendre un peu de temps de jeu. Il en a donc profité pour inscrire l’unique but rhodanien suite à une percée de Téo Barisic dans le cœur du jeu. Malheureusement, dans une partie sans vrai rythme, le Paris FC a égalisé en fin de match pour pousser les deux équipes à se départager aux tirs au but. Comme face à l’OM, cela a réussi à la réserve lyonnaise qui affrontera l’AS Saint-Etienne dans un mois à Décines (27 octobre).

    à lire également
    Miniature TKYDG 29 09 2025
    Mais où va s'arrêter l'OL ? Tolisso tire la sonnette d'alarme

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Enzo Molebe, jeune attaquant de l'OL
    Challenge Espoirs : la réserve de l’OL s’emploie face au Paris FC 07:30
    Miniature TKYDG 29 09 2025
    Mais où va s'arrêter l'OL ? Tolisso tire la sonnette d'alarme 29/09/25
    Mathys De Carvalho prolonge à l'OL
    Mercato : De Carvalho prolonge jusqu’en 2028 avec l’OL 29/09/25
    Dominik Greif lors de Lille - OL.
    Derrière Greif, l’OL est solide comme un roc à travers l’Europe 29/09/25
    OL : un départ canon en Ligue 1 depuis très longtemps 29/09/25
    OL Académie
    OL Académie : les résultats du week-end 29/09/25
    Les joueurs de l'OL avec Fonseca
    Sous Fonseca, l’OL a le deuxième total de points en Ligue 1 29/09/25
    Le RB Salzbourg face au FC Porto en Ligue Europa
    Avant de se frotter à l’OL, Salzbourg retrouve la victoire 29/09/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Ibrahim Halilou lors du match de la réserve de l'OL face à Bourgoin
    Challenge Espoirs : gros test pour la réserve de l'OL au Paris FC 29/09/25
    Nicolas Tagliafico au duel avec Hamza Igamane lors de Lille - OL
    Lille - OL (0-1) : deux équipes emballantes, mais un match haché 29/09/25
    Tyler Morton buteur lors de Lille - OL
    Lille - OL (0-1) : Morton, un retour marquant 29/09/25
    Mathieu Vernice, arbitre d'OL - Brest, a exclu Nicolas Tagliafico
    Lille - OL (0-1) : l’arbitrage pointé du doigt 29/09/25
    Jorge Maciel, entraîneur adjoint de l'OL
    Maciel après Lille - OL (0-1) : "Des points qu’on n’aurait peut-être pas pris il y a un an" 29/09/25
    Bruno Genesio, ancien entraîneur de Rennes
    Genesio estime que Lille "méritait mieux face à l’OL" 29/09/25
    La joie des joueurs de l'OL après la victoire à Lille.
    L’OL ou comment tirer le maximum avec le minimum 29/09/25
    Les joueurs de l'OL vainqueurs à Lille
    Ligue 1 : l'OL, 2e, garde le rythme du PSG 29/09/25
    Corentin Tolisso (OL) et Nathan Ngoy (Lille)
    Après Lille (0-1), Corentin Tolisso invite l'OL "à faire plus, à faire mieux" 28/09/25
    Dominik Greif (OL) face à Olivier Giroud et Lille
    Lille - OL (0-1) : top, le flop, ce qu'il faut retenir 28/09/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut