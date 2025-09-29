Mais où va s'arrêter l'OL ? Tolisso tire la sonnette d'alarme

Au lendemain de la victoire de l'OL à Lille, "Tant qu'il y aura des Gones" est revenu sur ce succès. L'occasion pour l'équipe de TKYDG de parler des points positifs, mais aussi négatifs dans ce succès lyonnais.
Dix-sept ans que l'OL n'avait plus réussi pareille performance. En allant s'imposer à Lille dimanche, la formation lyonnaise a fait (presque) aussi bien que celle de Claude Puel pour lancer le début de saison de Ligue 1. Si en 2008-2009, l'OL avait pris 16 points sur 18 possibles contre 15 en 2025, les deux équipes avaient réussi à démarrer avec cinq victoires en six matchs. Les effectifs ne sont certes pas les mêmes et cela prouve encore un peu plus l'exploit qu'est en train de réaliser Paulo Fonseca avec son groupe. Il est bien moins talentueux intrinsèquement que celui de la saison dernière, mais dans l'état d'esprit, difficile de faire mieux.
Ce lundi soir, l'équipe de "Tant qu'il y aura des Gones" est revenu sur ces succès et bien plus. En effet, malgré le succès, la prestation de l'OL a laissé à désirer dans le nord de la France. Non pas sur la solidité défensive qui est le très gros point positif de ce début de saison, mais sur l'animation offensive. Avec cinq tirs tentés à Lille, les Lyonnais ont payé l'absence d'attaquant de pointe. Ce schéma, certes imprévisible, peut-il vraiment durer dans le temps ? Corentin Tolisso a tiré la sonnette d'alarme et il n'était pas le seul puisque Nicolas Puydebois et Enzo Reale ont été plutôt d'accord avec le capitaine lyonnais.
Pas de meilleur buteur, pas de meilleur passeur, à Lyon, tout le monde fait tout cette année, en vrai groupe, comme une vraie équipe de football !
Ce sera peut-être "limite" à un moment donné, mais pour l'instant, elle régale. Elle ME régale !
Peut-être que le mercato d'hiver nous permettra une nouvelle phase de l'équipe ? Je l'espère !
Un buteur n'aurait pas changé grand chose : les attaquants n'ont jamais vu arriver la balle.
Fofana a encore livré un match assez médiocre. Il a une capacité extraordinaire à effacer son défenseur, mais il ne le fait que deux ou trois fois par match; le reste du temps, il met le pied sur la balle, attend trois secondes que toute l'équipe adverse se replace et fait une passe vers l'arrière. Quant au milieu, on ne l'a pratiquement pas vu, ce qui explique que les attaquants aient été aussi peu servis : Tolisso peut gueuler mais la vérité est qu'on ne l'a pas beaucoup vu, pas davantage que les deux autres, et que l'OL n'a dû réussir qu'une poignée de phases de conservation de balle.
Fofana a plus de mal pour la simple et bonne raison qu'il n'a plus personne pour combiner avec lui, il part souvent tout seul avec le ballon, mais personne l'accompagne, il perd Alex, Rayan et Georges, ce n'est pas rien, il a Karabec de l'autre côté mais ça n'a rien à voir.
Et comme il n'y a pas d'attaquant il est beaucoup plus simple pour les défenseurs adverse de le prendre à 2.
Et bon Tolisso n'a pas gueuler, il a juste fait passer un message en bon capitaine qu'il va falloir essayer de ne pas autant subir car ça ne passera pas à chaque fois, si y'en a un qui est légitime de le faire c'est bien lui.
En fait il dit la meme chose que nous tous en fait, sauf que lui est sur le terrain.
Je te rappelle qu'il joue un coup 8, un coup 9, un coup 10.
Ca passe tant qu’on ne prend pas de but en premier car j’ai du mal a voir comment on renverserait un match. Certes nous arrivons a marquer sur tres peu d’occase mais toujoirs en 1er.