Évidemment content de la victoire à Lille (0-1), Corentin Tolisso ne se satisfait pas du contenu produit par l'OL. Le capitaine estime qu'il "ne peut pas souffrir comme ça tous les matchs."

Dans la douleur, la souffrance, mais trois points qui vont compter. Pour la cinquième fois en six journées de Ligue 1, l'OL a gagné sans prendre de but. Il a battu Lille chez lui, en marquant sur sa seule opportunité de la partie (0-1). Pour le reste, ce fut très difficile pour les Rhodaniens d'exister avec le ballon. C'est ce qu'a souligné Corentin Tolisso.

Au micro de beIN Sports, le capitaine a tenu à appeler à la vigilance après ce succès. "Je pense qu'il y a beaucoup de choses à analyser, à regarder, parce que je pense que c'est très, très insuffisant, a reconnu le milieu de terrain. On ne peut pas se satisfaire de ça. En même temps, on est contents d'avoir 15 points. Mais dans le jeu, dans ce qu'on a proposé, il faut faire plus, il faut faire mieux. Continuons à travailler. On a un grand rendez-vous jeudi en Europa League, donc il va falloir aller prendre les points. Parce qu'on sent que souffrir à chaque fois. Ça ne va pas être jouable jusqu'au bout. On ne peut pas souffrir comme ça tous les matchs."

"On a une occasion aujourd'hui, une et demie. C'est trop peu"

Encore une fois néanmoins, l'Olympique lyonnais a démontré sa solidité et un collectif qui ne s'ébranle pas. "C'est aussi l'état d'esprit qui est dans ce groupe. Je pense que c'est ce que le coach a inculqué, ce qu'il nous dit au quotidien, ce qui nous permet aujourd'hui de ne pas forcément prendre de but. Je sais que Dominique Greif a fait une très grosse prestation avec de beaux arrêts. Mais défensivement, on est présents, on a des bonnes bases, a souligné Tolisso. Il y a des belles choses, mais on a une occasion aujourd'hui, une et demie. C'est trop peu. Maintenant, on est contents, on a gagné."