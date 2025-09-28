Actualités
Corentin Tolisso (OL) et Nathan Ngoy (Lille)
Corentin Tolisso (OL) et Nathan Ngoy (Lille) (Photo by Matthieu Mirville / DPPI via AFP)

Après Lille (0-1), Corentin Tolisso invite l'OL "à faire plus, à faire mieux"

  • par Gwendal Chabas
  • 16 Commentaires

    • Évidemment content de la victoire à Lille (0-1), Corentin Tolisso ne se satisfait pas du contenu produit par l'OL. Le capitaine estime qu'il "ne peut pas souffrir comme ça tous les matchs."

    Dans la douleur, la souffrance, mais trois points qui vont compter. Pour la cinquième fois en six journées de Ligue 1, l'OL a gagné sans prendre de but. Il a battu Lille chez lui, en marquant sur sa seule opportunité de la partie (0-1). Pour le reste, ce fut très difficile pour les Rhodaniens d'exister avec le ballon. C'est ce qu'a souligné Corentin Tolisso.

    Au micro de beIN Sports, le capitaine a tenu à appeler à la vigilance après ce succès. "Je pense qu'il y a beaucoup de choses à analyser, à regarder, parce que je pense que c'est très, très insuffisant, a reconnu le milieu de terrain. On ne peut pas se satisfaire de ça. En même temps, on est contents d'avoir 15 points. Mais dans le jeu, dans ce qu'on a proposé, il faut faire plus, il faut faire mieux. Continuons à travailler. On a un grand rendez-vous jeudi en Europa League, donc il va falloir aller prendre les points. Parce qu'on sent que souffrir à chaque fois. Ça ne va pas être jouable jusqu'au bout. On ne peut pas souffrir comme ça tous les matchs."

    "On a une occasion aujourd'hui, une et demie. C'est trop peu"

    Encore une fois néanmoins, l'Olympique lyonnais a démontré sa solidité et un collectif qui ne s'ébranle pas. "C'est aussi l'état d'esprit qui est dans ce groupe. Je pense que c'est ce que le coach a inculqué, ce qu'il nous dit au quotidien, ce qui nous permet aujourd'hui de ne pas forcément prendre de but. Je sais que Dominique Greif a fait une très grosse prestation avec de beaux arrêts. Mais défensivement, on est présents, on a des bonnes bases, a souligné Tolisso. Il y a des belles choses, mais on a une occasion aujourd'hui, une et demie. C'est trop peu. Maintenant, on est contents, on a gagné."

    16 commentaires
    1. Avatar
      gOLdorak - dim 28 Sep 25 à 20 h 39

      Comme d'habitude, l'Équipe qui fait de Greif l'homme du match pour l'OL alors qu'il a dû faire trois arrêts... Oui, il a été bon, mais la vérité est que les lillois ont surtout été absolument inoffensifs.

      Signaler
    2. Avatar
      FAB LE BOULAC - dim 28 Sep 25 à 20 h 45

      Remy vercoutre fait grise mine sur lugue1+ un amoureux du club soit disant

      Signaler
      1. DrNelson & Mister Bosz
        DrNelson & Mister Bosz - dim 28 Sep 25 à 20 h 50

        Il est content quand ils perdent.
        Il doit être triste de ne pas déboucher le champagne ce soir

        Signaler
      2. Juni38
        Juni38 - dim 28 Sep 25 à 20 h 55

        il n'a pas beaucoup de neurones , faut pas lui en vouloir .

        Signaler
    3. Avatar
      FAB LE BOULAC - dim 28 Sep 25 à 21 h 00

      Fonseca a encore battu genesio après avoir battu Sage.
      Rien a ajouter

      Signaler
    4. Avatar
      FAB LE BOULAC - dim 28 Sep 25 à 21 h 03

      Si une petite pensée pour Tongaridiot qui porte tellement bien ce nom...

      Signaler
    5. Avatar
      FAB LE BOULAC - dim 28 Sep 25 à 21 h 05

      Tout le monde attend le déversement de fiel d'un gars qui n'a jamais rien réussi et veut absolument taxer la réussite des autres pour combler son échec...😂😂😂

      Signaler
    6. Avatar
      FAB LE BOULAC - dim 28 Sep 25 à 21 h 08

      Tongaridiot le vercoutre de olympique et Lyonnais

      Signaler
    7. Avatar
      kazo le rouge - dim 28 Sep 25 à 21 h 25

      FAB LE BOULARD

      on voit que tu as des analyses """"fines"""
      tu craches sur VERCOUTRE ... sur TONGA...

      prends plutôt le temps de réfléchir et d'analyser

      perso je suis content c'était mon pronostic 1 à 0 pour l OL

      et ce qui me plait aussi c 'est l analyse de TOLISSO qui reconnait qu il faudrait se créer plus de situations

      ALLEZ L OL VERCOUTRE et.... TONGA!!!

      Signaler
      1. Avatar
        FAB LE BOULAC - dim 28 Sep 25 à 21 h 30

        Pas surpris que tu soutiennes cette sous merde de Tonga le rouge l'absurdité est dans le pseudo.
        Qui se ressemble s'assemble

        Signaler
      2. Avatar
        FAB LE BOULAC - dim 28 Sep 25 à 21 h 35

        Attention de pas prendre le boulard dans ta face de fiotte

        Signaler
      3. Avatar
        FAB LE BOULAC - dim 28 Sep 25 à 21 h 36

        Kazo le rouge quel pseudo de petite merde bourgeoise de gauche

        Signaler
      4. Avatar
        FAB LE BOULAC - dim 28 Sep 25 à 21 h 38

        Ton papa t'as autorisé de te déclaré de gauche ?
        Je crois que le bourgeois qu'il est aurait honte de toi petit insecte insignifiant

        Signaler
    8. Mimoun
      Mimoun - dim 28 Sep 25 à 21 h 33

      Le morceau choisi des paroles de Corentin : "on est contents d'avoir 15 points. Mais dans le jeu, dans ce qu'on a proposé, il faut faire plus, il faut faire mieux." ; ça résume bien ma pensée, mais pour ce soir savourons !
      Belle soirée à tous

      Signaler
      1. Avatar
        FAB LE BOULAC - dim 28 Sep 25 à 21 h 34

        Tout a fait d'accord mimoun

        Signaler
    9. Avatar
      FAB LE BOULAC - dim 28 Sep 25 à 21 h 33

      Aller l'islamogauchiste va brandir ton drapeau merdique.
      Attention.
      Ça sera plus dur dans quelques semaines... voir quelques jours quoi qu'en pense votre idole ....

      Signaler

    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut