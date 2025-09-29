Actualités
Les joueurs de l'OL vainqueurs à Lille
Les joueurs de l’OL vainqueurs à Lille (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

Ligue 1 : l'OL, 2e, garde le rythme du PSG

  • par Gwendal Chabas
  • 2 Commentaires

    • Après six journées, l'OL compte 15 points, comme le PSG. Un début de saison rêvé pour l'Olympique, qui a un petit matelas sur des concurrents directs.

    Les matchs s'enchaînent pour l'OL, et les résultats se suivent. Pour la troisième fois de rang, toutes compétitions confondues, il a gagné 1 à 0. Sa dernière victime ? Lille, dans son stade Pierre-Mauroy. Au bout de la souffrance, après une performance défensive assez solide, et beaucoup de réalisme, il s'adjuge sa cinquième victoire en six journées de Ligue 1.

    Avec 15 points au compteur, il fait aussi bien que le Paris Saint-Germain. Le club parisien est en tête grâce à sa différence de buts, mais l'Olympique lyonnais est la dernière équipe à suivre le rythme. Surtout, il a pris trois longueurs d'avance sur des adversaires comme Marseille (3e), Monaco (4e) ou encore Strasbourg.

    Meilleure défense de Ligue 1

    L'état de grâce se poursuit donc pour le groupe de Paolo Fonseca, qui a tiré profit des prestations de Dominik Greif et Moussa Niakhaté, particulièrement décisifs dans les moments très chauds pour les Lillois. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien qu'il dispose de la meilleure défense du championnat, ce qui était difficilement envisageable au début de la saison.

    Dimanche, il recevra Toulouse pour essayer de maintenir ce rythme assez fou. Mais avant cela, il a une autre partie à domicile à gérer. Jeudi, il accueille le RB Salzburg pour la deuxième journée de Ligue Europa. Après son succès 1 - 0 à Utrecht, l'OL espère capitaliser.

    La joie des joueurs de l'OL après la victoire à Lille.
    L’OL ou comment tirer le maximum avec le minimum
      calone - lun 29 Sep 25 à 7 h 54

      bonjour, j’ai trouvé l’équipe solide et sereine sans jamais paniquer. Continuons comme cela avec cet esprit d’équipe.

      Cicinho2 - lun 29 Sep 25 à 8 h 15

      Pour une grosse saison je comptais l’autre jour 42 points (13v 3n 2d) à prendre contre 9 équipes : Brest, Lorient, Nantes, Toulouse, Metz, Angers, Paris fc, Le Havre, Auxerre // pour l’instant 6/2v
      Et 26 points (8v 2n 4d) contre 7 autres : Marseille, Monaco, Strasbourg, Lens, Nice, Lille, Rennes // pour l’instant 9/3v 1d
      Sans compter paris sg (2d)

