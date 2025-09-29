Après six journées, l'OL compte 15 points, comme le PSG. Un début de saison rêvé pour l'Olympique, qui a un petit matelas sur des concurrents directs.

Les matchs s'enchaînent pour l'OL, et les résultats se suivent. Pour la troisième fois de rang, toutes compétitions confondues, il a gagné 1 à 0. Sa dernière victime ? Lille, dans son stade Pierre-Mauroy. Au bout de la souffrance, après une performance défensive assez solide, et beaucoup de réalisme, il s'adjuge sa cinquième victoire en six journées de Ligue 1.

Avec 15 points au compteur, il fait aussi bien que le Paris Saint-Germain. Le club parisien est en tête grâce à sa différence de buts, mais l'Olympique lyonnais est la dernière équipe à suivre le rythme. Surtout, il a pris trois longueurs d'avance sur des adversaires comme Marseille (3e), Monaco (4e) ou encore Strasbourg.

Meilleure défense de Ligue 1

L'état de grâce se poursuit donc pour le groupe de Paolo Fonseca, qui a tiré profit des prestations de Dominik Greif et Moussa Niakhaté, particulièrement décisifs dans les moments très chauds pour les Lillois. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien qu'il dispose de la meilleure défense du championnat, ce qui était difficilement envisageable au début de la saison.

Dimanche, il recevra Toulouse pour essayer de maintenir ce rythme assez fou. Mais avant cela, il a une autre partie à domicile à gérer. Jeudi, il accueille le RB Salzburg pour la deuxième journée de Ligue Europa. Après son succès 1 - 0 à Utrecht, l'OL espère capitaliser.