Actualités
Ainsley Maitland-Niles (OL) et Olivier Giroud (Lille) (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

Lille - OL : des Lyonnais bousculés, mais encore très solides (0-1)

  • par Gwendal Chabas
  • 57 Commentaires

    • Ils ont subi une grande partie du match, mais les Lyonnais ont préservé leur court avantage pour l'emporter à Lille dimanche (0-1). Ils sont deuxièmes de Ligue 1.

    En cette période chargée, l’OL doit gérer son “pain quotidien”, à savoir la Ligue 1. Et ce dimanche, il avait un très gros test à négocier du côté de Lille. Une affiche qui peut donner des indications sur la suite de la saison des hommes de Paolo Fonseca. Car ce sont deux formations de haut de tableau qui s’affrontaient au stade Pierre-Mauroy.

    Les Lyonnais frappent les premiers, et font le dos rond

    Disposé comme face à Marseille (1-0) et Rennes (3-1), soit sans avant-centre, l’Olympique lyonnais a globalement subi la première période, même s’il a su ressortir par séquences et s’installer dans le camp lillois. Au terme des 45 premières minutes, il fallait souligner deux actions décisives : le délicieux centre de Nicolas Tagliafico pour Tyler Morton sur l’ouverture du score de l’Anglais (0-1, 13e) et l’arrêt de handballeur de Dominik Greif devant Ngal'ayel Mukau (18e). 

    Mais si les coéquipiers de Corentin Tolisso ont eu du mal à se montrer dangereux et à contrôler la possession, ils ont su être les plus efficaces dans les deux surfaces. Comme c’est le cas depuis le début de l’exercice 2025-2026, ils ont affiché un visage assez serein lorsqu’il fallait repousser les attaques adverses. Toutefois, la prestation globale était en dessous des attentes du staff, ainsi que l’a expliqué Jorge Maciel à la mi-temps.

    À partir de la 60e, l'OL s'est replié

    Alors, ils ont un peu plus mis le pied sur le ballon au début du second acte. Avant un nouveau temps fort du LOSC autour de l'heure de jeu. Mais cela n’a rien donné pour l’équipe de Bruno Genesio, toujours muselée par son opposant. Parfois avec réussite comme sur ce raté de Félix Correia face à la cage vide (69e), ou grâce à Greif et sa parade sur Osame Sahraoui (89e). Comme cinq autres clubs français avant lui, Lille n’a pas trouvé la faille contre cette défense.

    L’OL a la recette du 1-0, puisqu’il vient de gagner son quatrième match de championnat sur cette marque. Après six journées, il compte quinze points et fait jeu égal avec le PSG en tête de la Ligue 1. Jusqu’où ira l’état de grâce ? Personne n’a la réponse, mais il faudra remettre ça jeudi face au RB Salzburg en Ligue Europa, puis à domicile contre Toulouse dimanche prochain.

    57 commentaires
    1. OLyonn@is
      OLyonn@is - dim 28 Sep 25 à 19 h 15

      Bravo l'OL !!!!!👏🎊

      Signaler
    2. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - dim 28 Sep 25 à 19 h 15

      Que ce fût dur, mais les joueurs auront tout donné, bravo à eux.

      Signaler
    3. Montcoua
      Montcoua - dim 28 Sep 25 à 19 h 17

      Très solides et solidaires. Bravo !
      Top: Greif et Morton.... et Fonseca bien sûr !

      Signaler
    4. dede74
      dede74 - dim 28 Sep 25 à 19 h 17

      Pas facile d'aller gagner chez les Dogues, bravo c'est bien de l'avoir fait.

      Signaler
    5. Avatar
      leroilyon - dim 28 Sep 25 à 19 h 17

      Qu'est ce que je les aime !!!
      1-0 score de la saison.!
      Ils sont tous à féliciter !
      Si il ya un mec a ressortir c'est Greif, quelle gardien !!!

      Signaler
    6. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - dim 28 Sep 25 à 19 h 18

      Lille 14 tirs dont 3 cadrés
      L'ol 5 tirs dont 2 cadrés

      Signaler
      1. Le_Lyonniste
        Le_Lyonniste - dim 28 Sep 25 à 19 h 22

        On a gagné avec des stats de perdants.

        Signaler
    7. OL-91
      OL-91 - dim 28 Sep 25 à 19 h 18

      Il manque tout de même chez nous un Mariano.

      Signaler
      1. Avatar
        Vudailleurs - dim 28 Sep 25 à 19 h 31

        C'est clair. Quel joueur celui là

        Signaler
    8. Avatar
      alain.taulin@orange.fr - dim 28 Sep 25 à 19 h 21

      Quel bonheur ! Alors notre équipe 2025 toujours moins bonne que celle de l’an dernier ?….

      Signaler
    9. Kramel69
      Kramel69 - dim 28 Sep 25 à 19 h 21

      Meilleur départ depuis 2008-09 ou l'OL avait 16 points en 6 journées
      L'OL avait fini 3eme..première année de Puel et première année après les 7 titres...

      Signaler
    10. Monark
      Monark - dim 28 Sep 25 à 19 h 22

      L’OL , notre OL, l’équipe la plus culottée de ce début de championnat.
      On en redemande encore et encore! Vivement jeudi. J’ai bien envie d ‘aller m’installer dans ma tribune dès ce soir .
      Ah ça n’est pas possible !
      Tant pis je patiente .
      🤣🔴🔵❤️💙

      Signaler
    11. Avatar
      Olisev - dim 28 Sep 25 à 19 h 22

      Irrespirable ce match.
      J'ai pris plein de nouveaux cheveux blancs ! Tellement de solidarité, d'abnégation, de hargne...
      Bravo et merci !
      Que ce fut dur...

      Signaler
      1. Avatar
        Vudailleurs - dim 28 Sep 25 à 19 h 32

        J'ai l'estomac au niveau des poumons

        Signaler
    12. Avatar
      Koktats68 - dim 28 Sep 25 à 19 h 23

      Peu importe le contenu en soi (on est moins fort techniquement c'est certain), mais cet état d'esprit est fantastique. En tant que supporter, c'est pas très beau, stressant à souhait, mais qu'est ce que ça fait plaisir de voir ces joueurs se défoncer match après match et jouer leur vie pour remporter le match. Si on continue comme ça niveau mentalité, t'as certains joueurs actuels qui resteront longtemps dans nos mémoires (et peu importe notre classement final) !

      Signaler
    13. Toitoi
      Toitoi - dim 28 Sep 25 à 19 h 23

      Ce n'était pas très beau, mais nous avons tenu, c'est l'essentiel vu d'où nous revenons depuis cet été.

      Signaler
    14. Avatar
      brad - dim 28 Sep 25 à 19 h 23

      C'était prévu , sans 9 un seul but suffisait , j'arrête de compter les cleans- shet ça devient presque normal.
      J'ai bien aimé l'arrêt décisif de l'épaule de Grief en 1ére et pour la 2éme ou on a subi en fin de match , je vois que personne s'affole , c'est bon signe du collectif qui règne.
      Nicolas était visé , pas mal de fautes sur lui , faudra que Bruno revoie sa copie , ses hommes ne peuvent pas donner des coups et ne plus penser à jouer pourtant sur la fin ils ont montré qu'ils pouvaient jouer au ballon.....

      Signaler
    15. Le_Lyonniste
      Le_Lyonniste - dim 28 Sep 25 à 19 h 24

      On va écraser toute la Ligue 1 un par un par 1-0 ! 🔴🔵

      Signaler
    16. Avatar
      Olbra - dim 28 Sep 25 à 19 h 24

      C'est bien sûr encore trop tôt pour juger, mais j'ai l'impression qu'on est peut-être gagnant dans l'échange Greif vs Perri.
      Pour l'instant Greif est très fort

      Signaler
      1. Avatar
        FAB LE BOULAC - dim 28 Sep 25 à 19 h 30

        Oui plus fort c'est sûr comme Perri etait plus fort que Lopes.
        Là on est sur du niveau de Greg

        Signaler
    17. Avatar
      JackP - dim 28 Sep 25 à 19 h 25

      On a en ce moment la réussite qui nous fuyait la saison dernière mais il faudra beaucoup de progrès pour continuer à gagner. Bravo de ne pas avoir pris de but aujourd’hui.

      Signaler
    18. Avatar
      FAB LE BOULAC - dim 28 Sep 25 à 19 h 25

      Lyon bousculé mon cul combien de tir cadré de Lille?
      On se croirait à l'équipe du soir
      Qui glorifiait jeudi la victoire du Losc contre une équipe merdique à domicile par rapport à Lyon qui avait battu une équipe merdique à l'extérieur....

      Signaler
      1. Le_Lyonniste
        Le_Lyonniste - dim 28 Sep 25 à 19 h 34

        3 tirs cadrés lillois (contre 2 pour l'OL).

        Signaler
    19. Avatar
      Poupette38 - dim 28 Sep 25 à 19 h 26

      Youpiiiiii

      But Morton à la 13e et on a tenu, quelle solidarité + maladresse des lillois

      Signaler
    20. Avatar
      ciresglover - dim 28 Sep 25 à 19 h 30

      Il faudra s’y faire moins de talent devant plus de travail collectif de resiliance et un jeu qu va coute de l’energie mais au final tous les points pris seront dans la musette. Aller 5 jours pour redescendre le cortisol.

      Signaler
    21. Avatar
      leroilyon - dim 28 Sep 25 à 19 h 30

      Tagliafico il ressemble de plus en plus à Obiwan Kenobi physiquement.

      Signaler
    22. Avatar
      FAB LE BOULAC - dim 28 Sep 25 à 19 h 31

      Morton notre meilleur recrue sans hésitation

      Signaler
    23. Avatar
      gOLdorak - dim 28 Sep 25 à 19 h 32

      Eh ben mes aïeux, j'aurais sincèrement jamais misé un kopeck sur une victoire lyonnaise ce soir, mais les dieux du foot ont visiblement décidé de nous conférer le mojo du Montpellier de l'année du titre, alors on va bien savourer le vent tant qu'on l'a dans le dos.

      On ne va pas se mentir : ce sont les lillois qui perdent le match avant que les lyonnais ne le gagne (ce tir de leur attaquant seul à cinq mètres du but vide qui part en tribunes à la 65ème...), mais pour le reste, difficile d'en demander plus au groupe avec les ressources qu'on a. Personne n'a jamais paniqué, personne n'a jamais renâclé aux efforts, et je dois avouer que devenir cette équipe qui met un but imparable sur son premier tir à la 20ème, pour une fois, c'est assez jouissif. Conséquence: on n'a absolument jamais aucune marge, mais tant qu'on continue à tenir bon (Greif a fait quoi? Deux arrêts de tout le match?), on aurait tort de ne pas prendre tous les points qui tombent dans l'escarcelle.

      Il ne faudra pas être nerveux pour suivre l'équipe lors des gros matchs cette saison, mais cette force tranquille qu'on dégage malgré toutes nos limites, depuis le temps qu'on attendait de la voir, j'ai envie de la savourer.

      Signaler
    24. Avatar
      leroilyon - dim 28 Sep 25 à 19 h 33

      Fab soit objectif, meme Tolisso à dit qu'on s'était fait trimballer en 2eme, faut avoir l'honnêteté de le reconnaître.
      Et c'est pas grave d'ailleurs.
      Ma joie n'en est que plus grande

      Signaler
      1. Avatar
        FAB LE BOULAC - dim 28 Sep 25 à 19 h 56

        Trimballer de quoi?
        Combien de tire cadré de Lille en 2ème ?
        3 je crois et 1 en première...
        On a une équipe qui peut voyager et ça dérange si je ne me reporte à un arbitrage partiale à Rennes et lors de la première mi-temps .
        L'OL Celui que j'ai connu après la montée avec les drapeau adieu D2 est bien de retour.
        Pas de stars mais des mecs qui en ont...

        Signaler
    25. Avatar
      Vudailleurs - dim 28 Sep 25 à 19 h 34

      Tour ca repose sur notre charnière. Si un se blesse ça ne sera plus là même

      Signaler
      1. Avatar
        leroilyon - dim 28 Sep 25 à 19 h 37

        On connais pas le niveau de Barisic c'est dommage

        Signaler
    26. Avatar
      Gune56 - dim 28 Sep 25 à 19 h 36

      A la hargne, avec les tripes! Bravo, mais l'attente du coup de sifflet final fut vraiment longue!

      Signaler
    27. Le_Lyonniste
      Le_Lyonniste - dim 28 Sep 25 à 19 h 37

      Toujours 0 but encaissé à 11 contre 11 !

      Avec un bloc bas, ça doit aide (mais pas pour marquer des buts).

      Signaler
    28. gcatala
      gcatala - dim 28 Sep 25 à 19 h 39

      Ce fut long mais bon 😅

      Signaler
    29. j.f.ol
      j.f.ol - dim 28 Sep 25 à 19 h 41

      J'ai écouté le match a la radio sans trembler, un régal
      Par le passé, en menant de 2 ou 3 buts, on flippait, on a une équipe solide, c'est vraiment genial après l'été qu'on a vécu
      Je viens de voir le résumé, lille aurait pu égaliser sur 1 ou 2 actions
      Genesio, il est quand même sanguin et border line

      Grief a l'air d'être le gardien qu'il nous fallait, waouh les réflexes qu'il a et surtout les 2 ou 3 arrêts décisifs qu'il fait à chaque match !
      Pour ceux qui le suivent avec attention, il paraît être au dessus de perri si je ne me trompe

      Signaler
      1. Avatar
        leroilyon - dim 28 Sep 25 à 19 h 45

        Pour linstant c'est le meilleur depuis Lloris..
        Cette equipe va te faire plaisir J.f.ol l'Atletico francais.

        Signaler
        1. j.f.ol
          j.f.ol - dim 28 Sep 25 à 19 h 48

          C'est cool, trop heureux des résultats depuis le temps qu'on galère dans les débuts de saison, les points pris ne sont plus à prendre 😀

          J'ai maté Atletico real hier, t'imagine ma joie 😍, a la fin du match, c'était magique la bas, 5 buts, pas arrivé depuis les années 50 il me semble, j'espère voir la même chose a Lyon avec 5 buts face au Quatar (possible cette saison s'ils perdent encore 2 ou 3 joueurs 🤣)

    30. Avatar
      Poupette38 - dim 28 Sep 25 à 19 h 47

      Et Coco qui pressait encore, seul, à la fin du match, il a tout donné , "l'exemple"

      Signaler
    31. Avatar
      FAB LE BOULAC - dim 28 Sep 25 à 19 h 47

      Je donne RDV à tout le monde en mai avec une grosse surprise.
      J'ai connu le premier titre avec des Laville Delmotte etc et là ça sent pareil....

      Signaler
      1. Avatar
        leroilyon - dim 28 Sep 25 à 19 h 49

        Faudra demander a Sonny de rechausser les crampons lol ..

        Signaler
        1. Avatar
          FAB LE BOULAC - dim 28 Sep 25 à 19 h 57

          Peut-être

    32. DrNelson & Mister Bosz
      DrNelson & Mister Bosz - dim 28 Sep 25 à 19 h 48

      6 clean sheets en 7 matchs !

      Jamais j'aurais cru ça de notre club, connaissant les dernières saisons.
      Mais quel plaisir de les voir se battre en équipe et arracher les victoires une à une.

      Signaler
    33. Avatar
      FAB LE BOULAC - dim 28 Sep 25 à 19 h 49

      Ça sent la rage et l'envie comme je n'ai pas vu depuis longtemps pas même lors des derniers titres avec nos stars de l'époque

      Signaler
    34. Juni38
      Juni38 - dim 28 Sep 25 à 19 h 49

      Alors là le gardien , comment te dire ?
      Il semble impossible à battre .
      C'est ouf.
      Il est impressionnant ce slovaque .
      C'est du niveau d'Hugo Lloris ou de Greg Coupet.
      Incroyable bonne pioche.

      Signaler
      1. Avatar
        FAB LE BOULAC - dim 28 Sep 25 à 19 h 57

        Ben oui
        Certains le critiquaient avant son arrivée

        Signaler
    35. Avatar
      jeremy - dim 28 Sep 25 à 19 h 51

      On a suffisamment gueulé contre Rennes pour le dire aujourd'hui : on s'en sort très bien sûr l'arbitrage, entre le tacle de Fofana et celui de Morton, voire le pénalty non sifflé d'AMN.

      Un match joué avec les tripes plus qu'avec le talent, et c'est pas pour me déplaire !

      Signaler
      1. Avatar
        FAB LE BOULAC - dim 28 Sep 25 à 19 h 58

        Oui

        Signaler
        1. Avatar
          FAB LE BOULAC - dim 28 Sep 25 à 19 h 58

          Non

    36. florentdu42
      florentdu42 - dim 28 Sep 25 à 19 h 53

      On est solide c est le moins que l'on puisse dire et je suis étonné on a pas du tout l'habitude.

      3 buts pris en 7 matchs, et les 3 en infériorité !!!

      Mais au-delà des chiffres on voit certaines choses.

      Oui on est solides, serein et on donne tout.
      Mais ce soir plus que les autres matchs, c'est surtout l'inefficacité des lillois qui nous permet de revenir avec les 3pts.

      Et on râle assez sur l'arbitrage parfois (à juste titre) pour se dire que, selon moi, il y'a un penalty qui aurait dû être siffle pour Lille.

      Fofana est dans le dur mais c'est normal, il a du mal les équipes le surveillent plus, toujours à 2 ou 3 sur lui.
      Et comme on ne joue pas en profondeur, il est souvent dos au jeu.
      Tant qu'on jouera comme ça, il va avoir du mal je pense.

      Par contre, Grief a été énorme, il nous sauve la mise encore une fois.
      Il prend beaucoup de place dans la surface et il sort bien mieux que descamp.
      En 3 matchs, il a clos le débat.

      Signaler
    37. Avatar
      MIMI38 - dim 28 Sep 25 à 19 h 54

      On va tenir jusqu' a quand comme ça ?...Imaginez les gones que le duo buquet-frappart ne nous carotte pas y a 2 semaines...En tout cas , longtemps qu' on avait pas vu un état d'esprit comme ça , une solidarité a toute epreuve...maintenant faut etre lucide , et coco l'a bien dit en après match, on va pas durer avec des matches comme ça toute la saison....mention a notre gardien qui est une belle trouvaille pour l'instant...

      Signaler
    38. Avatar
      zikos35 - dim 28 Sep 25 à 19 h 55

      Je lis du "c'est pas très beau à voir". Ok mais attention Lille est sans doute la meilleure équipe de L1 du moment avec Paris il est normal que l'on ait subit.

      Signaler
      1. Avatar
        leroilyon - dim 28 Sep 25 à 20 h 04

        La meilleure équipe de L1?
        A quelle heure Zikos?
        Ils viennent d'en prendre 3 à Lens..
        La meilleure equipe de L1 c'est nous avec Paris.
        Ensuite y'a l'om qui revient bien.

        Signaler
    39. Avatar
      bretonico - dim 28 Sep 25 à 19 h 56

      Bravo les gones !!

      Gagner cette saison à Lille après avoir gagné à Lens, même 1-0 cela reste de très grosses performances !

      Alors c'est sur on ne pourra pas défendre autant à chaque match, dixit les propos de Capitaine Coco, mais étonnamment je n'ai pas vraiment été inquiet comme je pouvais l'être l'an dernier, avec pourtant de plus grosses avances au score. Cette solidarité fait plaisir à voir et apporte beaucoup de confiance en l'équipe. 👍

      Oui Lille a dominé, mais surtout les fins de mi-temps quand Lyon a laissé le ballon... Je rappelle que le 1er quart d'heure de la seconde mi-temps est 100 % lyonnais, mais effectivement cela ne suffit pas en terme de possession sur l'ensemble du match.

      J'ai trouvé la presta de l'arbitre relativement bonne, à contrario des lillois^^ 😜
      Mais Pep Genesio qui joue la victime, j'espère qu'il sera suspendu plusieurs match pour ses propos, et ses mensonges aux 4ème arbitre !.. "J'ai rien fait j'étais sur mon banc" lol

      Quel plaisir en tout cas, 5 victoires en 6 match !
      On en redemande

      Signaler
      1. Avatar
        FAB LE BOULAC - dim 28 Sep 25 à 20 h 00

        Ce début de saison l'Ol est trop fort et ça dérange

        Signaler
    40. Juni38
      Juni38 - dim 28 Sep 25 à 19 h 59

      l'OL est dans le trio de tête avec les deux gros budgets de L1 , l'Om et le Qsg.
      On savoure , pas vécu ça depuis des années.

      Signaler
      1. Avatar
        zikos35 - dim 28 Sep 25 à 20 h 05

        Sulc qui rentre pour tout casser 😂. D'ailleurs il n'est pas à trois jaunes en trois matchs ? Il va être suspendu en ayant été que remplaçant

        Signaler

