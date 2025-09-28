Lille - OL : des Lyonnais bousculés, mais encore très solides (0-1)

Ils ont subi une grande partie du match, mais les Lyonnais ont préservé leur court avantage pour l'emporter à Lille dimanche (0-1). Ils sont deuxièmes de Ligue 1.

En cette période chargée, l’OL doit gérer son “pain quotidien”, à savoir la Ligue 1. Et ce dimanche, il avait un très gros test à négocier du côté de Lille. Une affiche qui peut donner des indications sur la suite de la saison des hommes de Paolo Fonseca. Car ce sont deux formations de haut de tableau qui s’affrontaient au stade Pierre-Mauroy.

Les Lyonnais frappent les premiers, et font le dos rond

Disposé comme face à Marseille (1-0) et Rennes (3-1), soit sans avant-centre, l’Olympique lyonnais a globalement subi la première période, même s’il a su ressortir par séquences et s’installer dans le camp lillois. Au terme des 45 premières minutes, il fallait souligner deux actions décisives : le délicieux centre de Nicolas Tagliafico pour Tyler Morton sur l’ouverture du score de l’Anglais (0-1, 13e) et l’arrêt de handballeur de Dominik Greif devant Ngal'ayel Mukau (18e).

Mais si les coéquipiers de Corentin Tolisso ont eu du mal à se montrer dangereux et à contrôler la possession, ils ont su être les plus efficaces dans les deux surfaces. Comme c’est le cas depuis le début de l’exercice 2025-2026, ils ont affiché un visage assez serein lorsqu’il fallait repousser les attaques adverses. Toutefois, la prestation globale était en dessous des attentes du staff, ainsi que l’a expliqué Jorge Maciel à la mi-temps.

À partir de la 60e, l'OL s'est replié

Alors, ils ont un peu plus mis le pied sur le ballon au début du second acte. Avant un nouveau temps fort du LOSC autour de l'heure de jeu. Mais cela n’a rien donné pour l’équipe de Bruno Genesio, toujours muselée par son opposant. Parfois avec réussite comme sur ce raté de Félix Correia face à la cage vide (69e), ou grâce à Greif et sa parade sur Osame Sahraoui (89e). Comme cinq autres clubs français avant lui, Lille n’a pas trouvé la faille contre cette défense.

L’OL a la recette du 1-0, puisqu’il vient de gagner son quatrième match de championnat sur cette marque. Après six journées, il compte quinze points et fait jeu égal avec le PSG en tête de la Ligue 1. Jusqu’où ira l’état de grâce ? Personne n’a la réponse, mais il faudra remettre ça jeudi face au RB Salzburg en Ligue Europa, puis à domicile contre Toulouse dimanche prochain.