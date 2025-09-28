L'OL se présente sans numéro 9 face à Lille

Comme attendu, Martin Satriano sera sur le banc ce dimanche à Lille (17h15). L'OL se présentera sans vrai numéro 9, comme face à Marseille et Rennes.

"Prêt à jouer", d'après Paolo Fonseca, Martin Satriano n'enchaînera pas une troisième titularisation consécutive. Le 11 de l'OL contre Lille (17h15) dévoilé ce dimanche ne dispose d'aucun avant-centre de métier, ce qui nous rappelle les compositions sans numéro 9 face à Marseille (1-0) et Rennes (3-1).

Pour occuper le centre de l'attaque avec parcimonie, beaucoup de permutations attendues, avec Corentin Tolisso et Khalis Merah qui devraient se projeter dans les espaces. Les deux milieux plus offensifs seront couverts, ou épaulés, c'est selon, par le tandem Tyler Morton - Tanner Tessmann, qui sait aussi apporter offensivement.

Pas de surprise en défense

Pour amener du danger sur les ailes contre la formation de Bruno Genesio, l'Olympique lyonnais comptera sur Adam Karabec et Malick Fofana, les titulaires des dernières semaines.

Enfin, en défense, aucune surprise, avec Ainsley Maitland-Niles, Clinton Mata, Moussa Niakhaté et Nicolas Tagliafico. À la tête de la meilleure arrière-garde, comptablement, du championnat, ils feront face à l'une des meilleures attaques. Afin d'éviter que le LOSC ne boucle un 61e match de rang avec un moins un but marqué à domicile, les Rhodaniens s'appuieront sur Dominik Greif, impeccable sur ses deux premières sorties avec le club.

Le 11 de l'OL : Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Tessmann, Morton - Karabec, Merah, Tolisso, Fofana