Actualités
Adam Karabec lors de Rennes - OL
Adam Karabec lors de Rennes – OL (Photo by DAMIEN MEYER / AFP)

L'OL se présente sans numéro 9 face à Lille

  • par Gwendal Chabas
  • 13 Commentaires

    • Comme attendu, Martin Satriano sera sur le banc ce dimanche à Lille (17h15). L'OL se présentera sans vrai numéro 9, comme face à Marseille et Rennes.

    "Prêt à jouer", d'après Paolo Fonseca, Martin Satriano n'enchaînera pas une troisième titularisation consécutive. Le 11 de l'OL contre Lille (17h15) dévoilé ce dimanche ne dispose d'aucun avant-centre de métier, ce qui nous rappelle les compositions sans numéro 9 face à Marseille (1-0) et Rennes (3-1).

    Pour occuper le centre de l'attaque avec parcimonie, beaucoup de permutations attendues, avec Corentin Tolisso et Khalis Merah qui devraient se projeter dans les espaces. Les deux milieux plus offensifs seront couverts, ou épaulés, c'est selon, par le tandem Tyler Morton - Tanner Tessmann, qui sait aussi apporter offensivement.

    Pas de surprise en défense

    Pour amener du danger sur les ailes contre la formation de Bruno Genesio, l'Olympique lyonnais comptera sur Adam Karabec et Malick Fofana, les titulaires des dernières semaines.

    Enfin, en défense, aucune surprise, avec Ainsley Maitland-Niles, Clinton Mata, Moussa Niakhaté et Nicolas Tagliafico. À la tête de la meilleure arrière-garde, comptablement, du championnat, ils feront face à l'une des meilleures attaques. Afin d'éviter que le LOSC ne boucle un 61e match de rang avec un moins un but marqué à domicile, les Rhodaniens s'appuieront sur Dominik Greif, impeccable sur ses deux premières sorties avec le club.

    Le 11 de l'OL : Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Tessmann, Morton - Karabec, Merah, Tolisso, Fofana

    à lire également
    Tyler Morton exclu lors de Rennes - OL
    OL - Discipline : Tyler Morton entame une longue période de sursis
    13 commentaires
    1. Olympien First
      Olympien First - dim 28 Sep 25 à 16 h 22

      Un "onze" attendu. Celui d'ailleurs donné par "L’Équipe" ce matin. Il est probable que Sulc et Satriano, et sûrement Moreira (qui a fait une bonne entrée Jeudi) entreront après l'heure de jeu, sauf contretemps (blessure, expulsion).

      La seule surprise vient peut-être de Merah, qui n'a pas été très bon Jeudi, et qui en plus est peut-être un peu juste "physiquement" pour enchainer deux matchs, même s'il n'a pas disputé l'intégralité du précédent. Mais bon, il a prouvé qu'il a des qualités techniques et de l'envie, et on peut faire confiance à Fonseca, du moins j'espère...

      Signaler
      1. DrNelson & Mister Bosz
        DrNelson & Mister Bosz - dim 28 Sep 25 à 16 h 54

        Khalis Merah a joué une minute jeudi. Comment peut on dire qu'il n'a pas été bon et qu'il va pêcher physiquement ?

        Signaler
    2. Avatar
      lito - dim 28 Sep 25 à 16 h 22

      bonjour, qqun aurait un lien pour ce match svp?

      Signaler
      1. Avatar
        Ahtmos - dim 28 Sep 25 à 16 h 24

        Rojadirecta avec un vpn fonctionne bien pour moi en général.

        Signaler
      2. janot06
        janot06 - dim 28 Sep 25 à 16 h 43

        essaie ici
        https://rob.goa4tptryy2gnm0belt.shop/fr/football.html

        Signaler
      3. Avatar
        Poupette38 - dim 28 Sep 25 à 16 h 47

        Ligue1+ 🤔

        Signaler
        1. OLsan
          OLsan - dim 28 Sep 25 à 16 h 56

          Pas cette fois. Match diffusé sur BeinSport 🤮

    3. Avatar
      Ahtmos - dim 28 Sep 25 à 16 h 23

      Dommage pour moi, j'espère que coco va réussir a prendre du plaisir à ce poste cela dit. Et j'espère que Fonseca a bien sentit le coup.

      Signaler
    4. Avatar
      ciresglover - dim 28 Sep 25 à 16 h 24

      Ça va etre long une équipe sans tete 🤭, ne pas prendre de but avant tout. Blinder les espaces. C’est un choix qu’il faut accepter cette saison.

      Signaler
    5. Avatar
      gg - dim 28 Sep 25 à 16 h 30

      Salut,

      Je n’aime vraiment pas cette composition, mais peut-on faire mieux avec les joueurs que nous avons ?

      Signaler
      1. Avatar
        alain.taulin@orange.fr - dim 28 Sep 25 à 16 h 47

        En tous les cas, avec cette soi-disant équipe , on a réalisé la meilleure entame de championnat depuis longtemps !

        Signaler
    6. Avatar
      Olbra - dim 28 Sep 25 à 16 h 35

      Même s'il n'a pas été très à son avantage jeudi, j'aurais aimé voir Sulc à la place de Merah qui je trouve encore trop peu dangereux.
      C'est certainement un match clé pour notre saison. En vue des résultats de Monaco et Strasbourg, un nul n'est pas du tout mauvais mais je signe bien pour encore un nouveau 1x0 pour nous.
      Allez OL!

      Signaler
    7. L'habile Fekir
      L’habile Fekir - dim 28 Sep 25 à 16 h 37

      avec la paire Tessmann-Morton qui marche du tonnerre, ça envoie Coco plus haut. Donc soit on jouait sans 10, soit on jouait sans 9.
      ça parait logique que Satriano ne puisse pas enchaîner 3 matchs en une semaine.
      ça ne posera pas trop de problème si Karabec et Fofana deviennent plus décisifs.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Adam Karabec lors de Rennes - OL
    L'OL se présente sans numéro 9 face à Lille 16:17
    Tyler Morton exclu lors de Rennes - OL
    OL - Discipline : Tyler Morton entame une longue période de sursis 15:15
    Tanner Tessmann buteur lors d'Utrecht - OL
    OL : Paolo Fonseca loue le travail de Tanner Tessmann 14:20
    Laurent Blanc lors d'OL - PSG
    Mercato : première défaite et limogeage pour Laurent Blanc (ex-OL) à Al-Ittihad 13:30
    Lille : Genesio souligne la "solidité" de l'OL, mais espère du "spectacle" 12:40
    Face à Lille, l'OL a inversé la tendance ces dernières années 11:50
    Khalis Merah (OL) face à Hamed Junior Traoré (OM)
    Lille - OL : des Lyonnais à nouveau sans avant-centre ? 11:00
    Tyler Morton lors de Rennes - OL
    L'OL s'attend à être bousculé par le pressing de Lille 10:10
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Olivier Giroud à Lille
    Lille - OL : 8 blessés au LOSC, la menace Olivier Giroud 09:25
    Les joueurs de l'OL après la victoire face à l'OM
    À l'OL, les leaders emmènent tout le monde dans leur sillage  08:40
    Bojan Zeković, attaquant des U17 de l'OL
    OL académie : un samedi offensif pour les U17 et U19 08:00
    Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Lille
    Lille - OL : avant-match, horaire, diffusion TV 07:30
    Kadidiatou Diani (OL Lyonnes) face au PSG
    Plus fringuant après la pause, l'OL Lyonnes bat largement le PSG (6-1) 27/09/25
    Wendie Renard savourant ce nouveau titre
    OL Lyonnes - PSG : Renard et Katoto font leur retour dans le 11 27/09/25
    Téo Barisic lors d'OL - RWDM Brussels
    Lille - OL : retour de Corentin Tolisso, Téo Barišić laisse sa place 27/09/25
    Les joueurs de l'OL ont rendu hommage à Lacombe face à l'OM
    À Lille, l'OL devra être vigilant jusqu'au bout 27/09/25
    Corentin Tolisso, milieu de l'OL
    OL : Paolo Fonseca évoque les cas Corentin Tolisso et Martin Satriano 27/09/25
    Moussa Niakhaté lors d'OL - Angers.
    L'OL "n'est pas obsédé par l'idée de ne pas prendre de but" 27/09/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut