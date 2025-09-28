L'OL se présente sans numéro 9 face à Lille

Comme attendu, Martin Satriano sera sur le banc ce dimanche à Lille (17h15). L'OL se présentera sans vrai numéro 9, comme face à Marseille et Rennes.
"Prêt à jouer", d'après Paolo Fonseca, Martin Satriano n'enchaînera pas une troisième titularisation consécutive. Le 11 de l'OL contre Lille (17h15) dévoilé ce dimanche ne dispose d'aucun avant-centre de métier, ce qui nous rappelle les compositions sans numéro 9 face à Marseille (1-0) et Rennes (3-1).
Pour occuper le centre de l'attaque avec parcimonie, beaucoup de permutations attendues, avec Corentin Tolisso et Khalis Merah qui devraient se projeter dans les espaces. Les deux milieux plus offensifs seront couverts, ou épaulés, c'est selon, par le tandem Tyler Morton - Tanner Tessmann, qui sait aussi apporter offensivement.
Pas de surprise en défense
Pour amener du danger sur les ailes contre la formation de Bruno Genesio, l'Olympique lyonnais comptera sur Adam Karabec et Malick Fofana, les titulaires des dernières semaines.
Enfin, en défense, aucune surprise, avec Ainsley Maitland-Niles, Clinton Mata, Moussa Niakhaté et Nicolas Tagliafico. À la tête de la meilleure arrière-garde, comptablement, du championnat, ils feront face à l'une des meilleures attaques. Afin d'éviter que le LOSC ne boucle un 61e match de rang avec un moins un but marqué à domicile, les Rhodaniens s'appuieront sur Dominik Greif, impeccable sur ses deux premières sorties avec le club.
Le 11 de l'OL : Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Tessmann, Morton - Karabec, Merah, Tolisso, Fofana
Un "onze" attendu. Celui d'ailleurs donné par "L’Équipe" ce matin. Il est probable que Sulc et Satriano, et sûrement Moreira (qui a fait une bonne entrée Jeudi) entreront après l'heure de jeu, sauf contretemps (blessure, expulsion).
La seule surprise vient peut-être de Merah, qui n'a pas été très bon Jeudi, et qui en plus est peut-être un peu juste "physiquement" pour enchainer deux matchs, même s'il n'a pas disputé l'intégralité du précédent. Mais bon, il a prouvé qu'il a des qualités techniques et de l'envie, et on peut faire confiance à Fonseca, du moins j'espère...
Khalis Merah a joué une minute jeudi. Comment peut on dire qu'il n'a pas été bon et qu'il va pêcher physiquement ?
bonjour, qqun aurait un lien pour ce match svp?
Rojadirecta avec un vpn fonctionne bien pour moi en général.
essaie ici
https://rob.goa4tptryy2gnm0belt.shop/fr/football.html
Ligue1+ 🤔
Pas cette fois. Match diffusé sur BeinSport 🤮
Dommage pour moi, j'espère que coco va réussir a prendre du plaisir à ce poste cela dit. Et j'espère que Fonseca a bien sentit le coup.
Ça va etre long une équipe sans tete 🤭, ne pas prendre de but avant tout. Blinder les espaces. C’est un choix qu’il faut accepter cette saison.
Salut,
Je n’aime vraiment pas cette composition, mais peut-on faire mieux avec les joueurs que nous avons ?
En tous les cas, avec cette soi-disant équipe , on a réalisé la meilleure entame de championnat depuis longtemps !
Même s'il n'a pas été très à son avantage jeudi, j'aurais aimé voir Sulc à la place de Merah qui je trouve encore trop peu dangereux.
C'est certainement un match clé pour notre saison. En vue des résultats de Monaco et Strasbourg, un nul n'est pas du tout mauvais mais je signe bien pour encore un nouveau 1x0 pour nous.
Allez OL!
avec la paire Tessmann-Morton qui marche du tonnerre, ça envoie Coco plus haut. Donc soit on jouait sans 10, soit on jouait sans 9.
ça parait logique que Satriano ne puisse pas enchaîner 3 matchs en une semaine.
ça ne posera pas trop de problème si Karabec et Fofana deviennent plus décisifs.