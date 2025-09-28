OL : Paolo Fonseca loue le travail de Tanner Tessmann

Il a rapporté quatre points à l'OL sur les deux derniers matchs. Avec ses deux, buts, Tanner Tessmann est devenu le héros inattendu, finalement à l'image de l'équipe sur le début de saison.

Corentin Tolisso, Tyler Morton, Moussa Niakhaté, voire Khalis Merah. Depuis le début de la saison, beaucoup de joueurs ont fait parler d'eux, plutôt en bien. Ces derniers jours, c'est un garçon que l'on n'attendait pas forcément qui s'est illustré. Tanner Tessmann vient d'inscrire les deux derniers buts de l'OL, dont le second de fort belle manière.

Une frappe d'environ 25 mètres face à Utrecht qui récompense aussi ses bonnes performances sur ces premiers matchs. "Il a progressé car il est en confiance en ce moment, aussi bien défensivement qu'offensivement, analyse Paolo Fonseca. Il s’est très bien adapté aux idées de l’équipe, d'autant plus que les milieux sont très influents dans notre jeu."

"Tanner est un joueur intelligent"

Peut-être un peu dans l'ombre de Morton et Tolisso, l'Américain semble grandir et trouver ses marques après un premier exercice délicat. "C'est grâce à la dynamique du groupe qui permet d'avoir des possibilités pour arriver dans une zone de frappe. Il y a une grande connexion entre les milieux. Et Tanner est un joueur intelligent qui comprend quand il peut se projeter pour essayer de marquer", le complimente son entraîneur.

S'il voulait réaliser la passe de trois ce dimanche à Lille (17h15), personne chez les Lyonnais ne lui en voudrait.