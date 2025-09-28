Actualités
Tanner Tessmann buteur lors d'Utrecht - OL
Tanner Tessmann buteur lors d’Utrecht – OL (Photo by Lars Baron / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

OL : Paolo Fonseca loue le travail de Tanner Tessmann

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Il a rapporté quatre points à l'OL sur les deux derniers matchs. Avec ses deux, buts, Tanner Tessmann est devenu le héros inattendu, finalement à l'image de l'équipe sur le début de saison.

    Corentin Tolisso, Tyler Morton, Moussa Niakhaté, voire Khalis Merah. Depuis le début de la saison, beaucoup de joueurs ont fait parler d'eux, plutôt en bien. Ces derniers jours, c'est un garçon que l'on n'attendait pas forcément qui s'est illustré. Tanner Tessmann vient d'inscrire les deux derniers buts de l'OL, dont le second de fort belle manière.

    Une frappe d'environ 25 mètres face à Utrecht qui récompense aussi ses bonnes performances sur ces premiers matchs. "Il a progressé car il est en confiance en ce moment, aussi bien défensivement qu'offensivement, analyse Paolo Fonseca. Il s’est très bien adapté aux idées de l’équipe, d'autant plus que les milieux sont très influents dans notre jeu."

    "Tanner est un joueur intelligent"

    Peut-être un peu dans l'ombre de Morton et Tolisso, l'Américain semble grandir et trouver ses marques après un premier exercice délicat. "C'est grâce à la dynamique du groupe qui permet d'avoir des possibilités pour arriver dans une zone de frappe. Il y a une grande connexion entre les milieux. Et Tanner est un joueur intelligent qui comprend quand il peut se projeter pour essayer de marquer", le complimente son entraîneur.

    S'il voulait réaliser la passe de trois ce dimanche à Lille (17h15), personne chez les Lyonnais ne lui en voudrait.

    1 commentaire
    1. Avatar
      Interol - dim 28 Sep 25 à 14 h 47

      Quand je pense qu'on a passé des saisons à s'épuiser à chercher à jouer sans numéro 6... On a poussé le bouchon jusqu'à jouer avec grenier et reale en milieu défensif. Mon dieu que cette mode du guardiolisme a fait mal au football... Bref aujourd'hui on en a 2, et comme par miracle on est plus solide et on arrache les matchs, en ayant un collectif limité. La direction sportive que l'on a choisi est intéressante.
      J'ai une pensée pour Laurent Blanc qui réclamait un numéro 6. Il n'aura eu que Akouokou avant de jeter l'éponge à force de pisser dans un violon... Il a eu le malheur d'être là dans peut être la pire période de notre histoire. Aujourd'hui on se rend compte qu'il avait raison.

      Signaler

    Laisser un commentaire

