Ce samedi, Paolo Fonseca a été interrogé sur Corentin Tolisso et Martin Satriano. Deux garçons qui auront sans doute un rôle assez important contre Lille dimanche (17h45).

Faux ou vrai neuf dimanche à Lille ? Ce sera un élément clé sûrement de la confrontation entre le LOSC et l'OL (17h45). La question étant notamment de savoir si Martin Satriano, titulaire lors des deux dernières affiches, peut poursuivre. Car rappelons que l'Uruguayen revient d'une saison quasiment blanche, et qu'il est tout juste de retour à la compétition, même s'il a disputé des matchs amicaux avec Lens.

Paolo Fonseca n'a fermé aucune porte, puisqu'il assure que "oui, il peut enchaîner, il est prêt à jouer. Il en a la capacité. Les deux matchs disputés étaient différents (contre Angers puis Utrecht, NDLR). Le dernier était plus difficile, mais il a travaillé parfaitement pou l'équipe", a commenté le Portugais.

Un rôle "plus offensif" pour Tolisso

Quant au capitaine, Corentin Tolisso, il sera de retour après sa suspension en coupe d'Europe. On a vu que son absence avec un certain impact sur le reste de sa formation. Notamment en attaque, où il a pris une place prépondérante. "Je pense qu'il sera un joueur un peu plus offensif (à Lille). En ce moment, nous avons Tyler (Morton) et Tanner (Tessmann), donc on peut penser à un rôle plus haut sur le terrain pour lui", a confié son coach. Ce qui aura évidemment une incidence sur l'animation offensive rhodanienne.