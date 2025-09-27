Actualités
Paulo Fonseca, ancien entraîneur de Lille au Parc OL
Paulo Fonseca, entraîneur de l’OL, au Parc OL (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

OL : les confidences de Paolo Fonseca sur son retour à Lille et Olivier Giroud

  • par Gwendal Chabas

    • Entraîneur du LOSC entre 2022 et 2024, Paolo Fonseca retrouvera le stade Pierre-Mauroy dimanche à l'occasion du match contre Lille. L'occasion de dire tout le bien qu'il pense de son ancien club.

    Bruno Genesio a sans doute plus l'habitude que Paolo Fonseca de vivre ses moments. Ce dimanche, deux anciens entraîneurs des deux équipes se feront face sur la pelouse de Pierre-Mauroy. Si l'ex-Lyonnais a souvent recroisé la route de l'OL, ce sera seulement la deuxième fois pour le Portugais, la première à Lille.

    Un retour, un peu plus d'un an après son départ à l'issue de l'exercice 2023-2024. "Je vis ce moment avec beaucoup d’émotion. J’y ai passé des années merveilleuses (deux, NDLR). Revenir dans ce stade est toujours particulier. J’y ai beaucoup d’amis, mais désormais, nous sommes adversaires, a bien rappelé le coach rhodanien. Le principal sera de comprendre qu’en face se trouve une grande équipe. Lille a perdu des joueurs, mais en a aussi récupéré d’autres de grande qualité."

    "J’admire beaucoup Bruno Genesio"

    Paolo Fonseca a également eu un mot pour son futur adversaire d'un jour. "J’admire beaucoup Bruno Genesio. Peut-être qu'il partagera aussi ce sentiment, puisqu'il a été entraîneur ici. D’un côté, je serai heureux de revoir mes amis, mais une fois le match commencé, ce sera comme face à n’importe quel autre rival", a-t-il affirmé.

    Un plan pour contrer Giroud ?

    Meilleure attaque du championnat, le LOSC misera sur des éléments décisifs comme Matías Fernández-Pardo et Hamza Igamane. Mais bien sûr, la menace viendra pareillement du champion du monde Olivier Giroud. "C'est un excellent avant-centre. Il a très bien commencé la saison. C’est un joueur qui a beaucoup d'influence sur le jeu de sa formation. Il est très dangereux dans la surface, mais nous avons travaillé pour faire attention à lui, a expliqué le technicien de l'OL. C’est vraiment un grand buteur. Il a d’ailleurs marqué récemment un superbe but, que seuls les grands attaquants peuvent inscrire."

    Il fait ici référence à la réalisation de la tête inscrite par le Français jeudi en Ligue Europa face à Brann, qui a donné la victoire aux Lillois. Un domaine aérien dans lequel il règne en maître, et qui sera à surveiller attentivement pour les Lyonnais.

