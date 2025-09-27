Actualités
Paulo Fonseca lors de Montpellier - OL
Paulo Fonseca lors de Montpellier – OL (Photo by Sylvain THOMAS / AFP)

OL : Paulo Fonseca a privilégié le Milan à l'OM

  • par Gwendal Chabas

    • Au printemps 2024, Paulo Fonseca a failli s'engager sur le banc de l'OM. Mais le Portugais, aujourd'hui à l'OL, avait finalement signé à l'AC Milan.

    C'est le jeu du mercato, même chez les entraîneurs. Tant que rien n'est signé, tout peut encore changer. Visiblement, la carrière de Paolo Fonseca aurait pu être bien différente sans un virage pris au printemps 2024. À l'époque, son histoire avec Lille vient de s'achever, et de nouvelles perspectives s'offrent à lui, notamment à l'OM.

    Revirement de situation entre Fonseca et l'OM

    La suite, c'est Medhi Benatia qui la raconte. "Nous avions contacté Paolo Fonseca. Tout était réglé, c'était conclu. Puis en mai 2024, après notre défaite à Bergame contre l'Atalanta, il nous a appelés pour nous dire que l'accord était annulé, a confié le directeur du football de Marseille au Corriere dello Sport. Le 13 juin, il était l'entraîneur du Milan. À ce moment-là, nous nous sommes tournés vers Sergio Conceiçao, mais quand nous avons appris qu'il était possible de recruter Roberto De Zerbi, nous avons dit à Pablo Longoria, notre président : « Mince… essayons »."

    Coach des Milanais de l'intersaison 2024 à décembre de cette même année, le Portugais a ensuite rejoint l'OL fin janvier 2025. Le club, sous l'impulsion de John Textor voulait le recruter pour succéder à Pierre Sage, dont il venait de se séparer. Le reste est encore en train de s'écrire entre Rhône et Saône.

    à lire également
    Lille sans son gardien ni son capitaine face à l'OL

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Lille sans son gardien ni son capitaine face à l'OL 14:35
    Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l'OL
    OL : aucun nouvel absent avant Lille 13:50
    Paulo Fonseca lors de Montpellier - OL
    OL : Paulo Fonseca a privilégié le Milan à l'OM 13:30
    Martin Satriano lors d'OL - Angers
    OL : en deux apparitions, Martin Satriano a plus joué qu'en 2024-2025 12:35
    Nicolas Tagliafico (OL) et Rafa Silva (Besiktas)
    Lille - OL : une bataille de gauche ? 11:50
    Warmed Omari lors d'Hoffenheim - OL
    OL : Warmed Omari revient sur son passage dans le Rhône 11:00
    Tanner Tessmann buteur lors d'Utrecht - OL
    Utrecht - OL (0-1) : plus de 500 000 abonnés devant la rencontre 10:10
    Tanner Tessmann, Martin Satriano et Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Angers
    OL : un nouveau style qui permet de voyager ? 09:25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Bamba Dieng (Lorient) et Corentin Tolisso (OL)
    Ligue 1 : Lorient - OL aura lieu le 7 décembre à 20h45 08:40
    Corentin Tolisso lors d'OL - RWDM Brussels
    Corentin Tolisso, Tanner Tessmann... À l'OL, les meilleurs buteurs sont milieux 08:00
    Ada Hegerberg à l'échauffement avant Saint-Etienne - OL Lyonnes
    Ada Hegerberg (OL Lyonnes) : "Le PSG ? Il faut les battre à chaque fois" 07:30
    Cédric Bakambu, joueur du Real Betis
    Ligue Europa : les futurs adversaires de l'OL n'ont pas brillé 26/09/25
    Les U17 de l'OL contre Saint-Priest le 25 janvier 2025
    OL académie : le programme du week-end 26/09/25
    Corentin Tolisso (OL) contre Lille
    L'OL peut-il mettre fin à cette grosse série de Lille ? 26/09/25
    Rémy Vercoutre, entraîneur des gardiens de l'OL
    Rémy Vercoutre reste amer vis-à-vis de l'OL 26/09/25
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL contre Manchester United
    Lille - OL : Paulo Fonseca a-t-il la recette face à Bruno Genesio ? 26/09/25
    Les joueuses de l'OL Lyonnes félicitent Liana Joseph buteuse contre le Servette
    Première Ligue : l'OL Lyonnes recevra Nantes le samedi 18 octobre 26/09/25
    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    OL académie : la France U17 avec Kenan Doganay en octobre 26/09/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut