OL : Paulo Fonseca a privilégié le Milan à l'OM

Au printemps 2024, Paulo Fonseca a failli s'engager sur le banc de l'OM. Mais le Portugais, aujourd'hui à l'OL, avait finalement signé à l'AC Milan.

C'est le jeu du mercato, même chez les entraîneurs. Tant que rien n'est signé, tout peut encore changer. Visiblement, la carrière de Paolo Fonseca aurait pu être bien différente sans un virage pris au printemps 2024. À l'époque, son histoire avec Lille vient de s'achever, et de nouvelles perspectives s'offrent à lui, notamment à l'OM.

Revirement de situation entre Fonseca et l'OM

La suite, c'est Medhi Benatia qui la raconte. "Nous avions contacté Paolo Fonseca. Tout était réglé, c'était conclu. Puis en mai 2024, après notre défaite à Bergame contre l'Atalanta, il nous a appelés pour nous dire que l'accord était annulé, a confié le directeur du football de Marseille au Corriere dello Sport. Le 13 juin, il était l'entraîneur du Milan. À ce moment-là, nous nous sommes tournés vers Sergio Conceiçao, mais quand nous avons appris qu'il était possible de recruter Roberto De Zerbi, nous avons dit à Pablo Longoria, notre président : « Mince… essayons »."

Coach des Milanais de l'intersaison 2024 à décembre de cette même année, le Portugais a ensuite rejoint l'OL fin janvier 2025. Le club, sous l'impulsion de John Textor voulait le recruter pour succéder à Pierre Sage, dont il venait de se séparer. Le reste est encore en train de s'écrire entre Rhône et Saône.