Actualités
Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL contre Manchester United
Paulo Fonseca, entraîneur de l’OL contre Manchester United (@UEFA)

Lille - OL : Paulo Fonseca a-t-il la recette face à Bruno Genesio ?

  • par Gwendal Chabas
  • 3 Commentaires

    • Avant leur rendez-vous de dimanche au cours de Lille - OL, Paulo Fonseca affiche un bilan immaculé face à Bruno Genesio. Avec certes quatre matchs nuls dans le lot.

    Sur les statistiques, chacun y verra ce qu'il souhaite. Dimanche, l'OL se déplace en terre lilloise à l'occasion de la sixième journée de Ligue 1. Une belle affiche en ce week-end de championnat, avec un coup d'envoi à 17h15. Pour les Rhodaniens, ce sera un véritable test, alors qu'ils ont gagné cinq de leurs si premiers matchs, toutes compétitions confondues, cette saison.

    S'ils ne se feront pas réellement face, Paolo Fonseca et Bruno Genesio se retrouveront pour la septième fois de leur carrière. Mais l'un sera sur le banc - l'entraîneur du LOSC - tandis que son adversaire devra encore siéger en tribune du fait de sa suspension.

    Deux succès pour Fonseca

    Est-ce que cela influencera le résultat final ? En tout cas, jusqu'ici, les confrontations entre les deux techniciens ont plutôt tourné en faveur du Portugais. Il est d'ailleurs "invaincu" face au Français, en six duels. Mais il faut bien noter que quatre de ces matchs ont terminé par un nul.

    Cependant, sur les trois dernières oppositions, Fonseca est parvenu à prendre le meilleur deux fois sur Genesio. En 2023, avec... Lille, contre Rennes, puis plus récemment, avec l'Olympique lyonnais, lors de la 28 journée de l'exercice 2024-2025. Un succès 2-1 grâce notamment à la réalisation de Rayan Cherki à 20 minutes du terme.

    Histoire de retrouvailles

    Ce qui nous donne deux victoires pour l'ancien coach de l'AC Milan, qui a aussi croisé son homologue avec le Chakhtar Donetsk, quand ce dernier était à l'OL. Ainsi, Genesio est l'un des entraîneurs ayant le plus échoué à battre Fonseca, juste derrière Vasyl Sachko (huit rencontres) et Roman Sanzhar (sept), qui dirigeaient des formations ukrainiennes.

    Ce sera surtout une histoire de retrouvailles entre deux hommes qui ont marqué les deux clubs au cours de leur passage respectif, 2022-2024 pour l'un, avec un titre, et de 2015 à 2019 pour le second.

    à lire également
    La joie des joueurs de l'OL face à Metz.
    L'OL réalise son meilleur début de saison depuis 2009-2010
    3 commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - ven 26 Sep 25 à 15 h 20

      La genèse s'est lâchée et a beaucoup critiqué l'arbitrage après leur match a lens .

      Signaler
    2. Avatar
      lekinslayer - ven 26 Sep 25 à 15 h 22

      Déjà de base j'imaginais un match nul, cet article ne fait que confirmer mon imagination. Le bon 1-1 a venir

      Signaler
      1. Avatar
        leroilyon - ven 26 Sep 25 à 15 h 25

        On signe où ?

        Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL contre Manchester United
    Lille - OL : Paulo Fonseca a-t-il la recette face à Bruno Genesio ? 15:10
    Les joueuses de l'OL Lyonnes félicitent Liana Joseph buteuse contre le Servette
    Première Ligue : l'OL Lyonnes recevra Nantes le samedi 18 octobre 14:20
    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    OL académie : la France U17 avec Kenan Doganay en octobre 13:30
    La joie des joueurs de l'OL face à Metz.
    L'OL réalise son meilleur début de saison depuis 2009-2010 12:40
    Des heurts entre hooligans d'Utrecht et de l'OL en marge du match 11:50
    Corentin Tolisso lors d'OL - Nantes
    Ligue 1 : l'OL accueillera le FC Nantes le dimanche 30 novembre (20h45) 11:00
    Olivier Giroud à Lille
    Avant de recevoir l'OL, Lille s'en remet à Olivier Giroud 10:10
    Malick Fofana face à Utrecht
    L'OL réussit encore une fois son entrée européenne 09:25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Les joueurs de l'OL avec Fonseca
    Utrecht - OL (0-1) : un quadruple changement qui change tout 08:40
    Malick Fofana lors d'OL - Auxerre
    Ligue 1 : l’OL ira à Auxerre le 23 novembre (15h) 08:00
    Mathys De Carvalho, milieu de l'OL
    Utrecht - OL (0-1) : Mathys De Carvalho applaudi par Paulo Fonseca 07:30
    Mathys De Carvalho au duel lors d'Utrecht - OL
    Utrecht - OL (0-1) : le top, le flop, ce qu'il faut retenir 25/09/25
    Tanner Tessmann buteur lors d'Utrecht - OL
    Un missile de Tessmann sort l’OL du piège d’Utrecht (0-1) 25/09/25
    Mathys De Carvalho lors d'OL - Angers
    De Carvalho et Sulc titulaires pour Utrecht - OL 25/09/25
    Moussa Niakhaté (OL) sur le cinquième but de Manchester United
    Utrecht - OL : seulement six rescapés de la soirée à Old Trafford 25/09/25
    Les joueurs d'Utrecht à l'entraînement
    En affrontant l’OL, Utrecht va mettre fin à une disette de 15 ans 25/09/25
    Le virage sud au Parc OL
    OL - Angers : deux interdictions de stade suite à l’épisode du drapeau algérien 25/09/25
    Tanner Tessmann lors de FCSB - OL en Ligue Europa
    La Ligue Europa, une manne financière pour l'OL 25/09/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut