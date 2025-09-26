Lille - OL : Paulo Fonseca a-t-il la recette face à Bruno Genesio ?

Avant leur rendez-vous de dimanche au cours de Lille - OL, Paulo Fonseca affiche un bilan immaculé face à Bruno Genesio. Avec certes quatre matchs nuls dans le lot.

Sur les statistiques, chacun y verra ce qu'il souhaite. Dimanche, l'OL se déplace en terre lilloise à l'occasion de la sixième journée de Ligue 1. Une belle affiche en ce week-end de championnat, avec un coup d'envoi à 17h15. Pour les Rhodaniens, ce sera un véritable test, alors qu'ils ont gagné cinq de leurs si premiers matchs, toutes compétitions confondues, cette saison.

S'ils ne se feront pas réellement face, Paolo Fonseca et Bruno Genesio se retrouveront pour la septième fois de leur carrière. Mais l'un sera sur le banc - l'entraîneur du LOSC - tandis que son adversaire devra encore siéger en tribune du fait de sa suspension.

Deux succès pour Fonseca

Est-ce que cela influencera le résultat final ? En tout cas, jusqu'ici, les confrontations entre les deux techniciens ont plutôt tourné en faveur du Portugais. Il est d'ailleurs "invaincu" face au Français, en six duels. Mais il faut bien noter que quatre de ces matchs ont terminé par un nul.

Cependant, sur les trois dernières oppositions, Fonseca est parvenu à prendre le meilleur deux fois sur Genesio. En 2023, avec... Lille, contre Rennes, puis plus récemment, avec l'Olympique lyonnais, lors de la 28 journée de l'exercice 2024-2025. Un succès 2-1 grâce notamment à la réalisation de Rayan Cherki à 20 minutes du terme.

Histoire de retrouvailles

Ce qui nous donne deux victoires pour l'ancien coach de l'AC Milan, qui a aussi croisé son homologue avec le Chakhtar Donetsk, quand ce dernier était à l'OL. Ainsi, Genesio est l'un des entraîneurs ayant le plus échoué à battre Fonseca, juste derrière Vasyl Sachko (huit rencontres) et Roman Sanzhar (sept), qui dirigeaient des formations ukrainiennes.

Ce sera surtout une histoire de retrouvailles entre deux hommes qui ont marqué les deux clubs au cours de leur passage respectif, 2022-2024 pour l'un, avec un titre, et de 2015 à 2019 pour le second.