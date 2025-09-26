Actualités
Olivier Giroud à Lille
Olivier Giroud à Lille (@UEFA)

Avant de recevoir l'OL, Lille s'en remet à Olivier Giroud

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Comme l'OL, Lille jouait jeudi en Ligue Europa. Ses deux attaquants les plus dangereux, Matías Fernández-Pardo et Olivier Giroud, ont débloqué la situation contre Brann.

    Finalement, les deux formations ont connu sensiblement le même destin jeudi en Ligue Europa. L'OL a gagné au forceps à Utrecht (1-0), pendant que Lille, son futur adversaire, s'imposait dans la douleur, là aussi, contre Brann à domicile. Les hommes de Bruno Genesio, qui retrouvera les Lyonnais dimanche à 17h15, s'en sont remis à l'entrant Olivier Giroud pour l'emporter 2-1.

    Au cours de la première période, les Nordistes ont pourtant globalement subi face aux Norvégiens. Mieux revenus après la pause, ils ont pris une première fois les devants grâce au remuant Matías Fernández-Pardo, qui a bien servi Hamza Igamane d'un centre tendu au deuxième poteau.

    Défensivement, Lille ne se rassure pas

    Mais toujours gênés par leurs adversaires, les Lillois ont très rapidement concédé l'égalisation. A 1-1 à la 67e, Genesio a choisi de lancer son champion du monde, Olivier Giroud, pour faire la différence. Et sur ballon en cloche du revenant Tiago Santos, l'avant-centre s'est envolé pour claquer une tête décisive (2-1, 80e).

    Comme l'OL, Lille entame la coupe d'Europe avec un court succès. Il ne s'est cependant pas trop rassuré, surtout défensivement, après son revers 3 à 0 contre Lens le week-end passé. Mais il a obtenu l'essentiel, et confirmé que la menace viendra, entre autres, de Fernández-Pardo et Giroud pour les Rhodaniens dimanche.

    1 commentaire
    1. Monark
      Monark - ven 26 Sep 25 à 10 h 39

      Il faudra que notre charnière soit au top ,dimanche , pour le contenir. Il y a un autre poison côté Losc , Fernandez pardo , très remuant. Ça promet une sacrée bataille , mais on récupère notre Coco , donc je reste serein.🔴🔵

