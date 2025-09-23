Actualités
Mathieu Vernice, arbitre de Ligue 1
Mathieu Vernice, arbitre de Ligue 1 (Photo by Damien Meyer / AFP)

Lille - OL : Mathieu Vernice au sifflet

  • par Gwendal Chabas
  • 3 Commentaires

    • Gros duel en perspective dimanche à Lille (17h15). Le LOSC et l'OL se feront face dans le cadre de la 6e journée de Ligue 1. Avec l'arbitre Mathieu Vernice aux commandes.

    Comment l'OL abordera-t-il cette première semaine à deux rencontres dans sa saison ? Question pour l'heure sans réponse. Nous en saurons un peu plus jeudi soir après le voyage à Utrecht pour la première journée de Ligue Europa. Et encore plus dimanche, à l'issue d'un autre déplacement, à Lille celui-là.

    Pour la sixième journée de Ligue 1, les Lyonnais iront au stade Pierre-Mauroy, à Villeneuve-d'Ascq. Rendez-vous le dimanche 28 septembre, à 17h15, pour cette affiche entre Européens. Après la confrontation face à Marseille (1-0), il s'agit du deuxième "gros" choc de l'exercice 2025-2026 pour Paolo Fonseca et ses troupes.

    Retrouvailles avec l'OL

    Un test qui sera arbitré par Mathieu Vernice. À 32 ans, le représentant de l'AS Cagnes le Cros n'a pas encore croisé la route de ces deux équipes cette saison. Il a toutefois dirigé trois matchs des Rhodaniens au cours de sa carrière, dont le dernier en avril 2024, contre Brest (4-3). Une rencontre folle durant laquelle il avait notamment exclu Nicolas Tagliafico et Pierre Lees-Melou, avant le penalty vainqueur d'Ainsley Maitland-Niles au bout du temps additionnel.

    Pour accomplir du mieux possible sa tâche, monsieur Vernice comptera sur ses assistants, Florian Goncalves de Araujo et Mikaël Berchebru. L'arbitre remplaçant sera Guillaume Paradis. Enfin, à la vidéo nous retrouverons le duo Nicolas Rainville - Mehdi Mokhtari.

    3 commentaires
    1. RBV
      RBV - mar 23 Sep 25 à 7 h 37

      Bon courage à lui et aux gars dans le car VAR…ça fait deux matchs ou un joueur adverse mérite un carton rouge…peut-être que contre Lille, on aura un arbitrage « normal » ?
      J’ai comme un gros doute…
      Mine de rien on a le même nombre de points que le PSG après 5 journées !!
      Qui l’eut cru ????

      Signaler
    2. Avatar
      Gonedamien38 - mar 23 Sep 25 à 7 h 51

      Carrément on fait 1 bon début de saison pour 1 fois ces dernières années, mais ça va se compliquer la
      Fonseca va devoir faire les bons choix et les jeunes devoir se révéler
      Sinon Lille reçoit jeudi 1 club norvégien
      Et nous on se déplace par contre

      Signaler
    3. Avatar
      BadGone91 - mar 23 Sep 25 à 8 h 34

      Oui c'est bien on fait un super début de saison, mais au vu de la dépense énergétique demandé par le coach, et de la faible profondeur de notre banc, j'ai peur qu'on ne tienne pas ce rythme très longtemps... Sans compter les blessures des cadres qui nous feraient très mal.

      Donc je profite à fond de voir l'OL à cette position dans le classement.

      Signaler

