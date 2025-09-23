Lille - OL : Mathieu Vernice au sifflet

Gros duel en perspective dimanche à Lille (17h15). Le LOSC et l'OL se feront face dans le cadre de la 6e journée de Ligue 1. Avec l'arbitre Mathieu Vernice aux commandes.

Comment l'OL abordera-t-il cette première semaine à deux rencontres dans sa saison ? Question pour l'heure sans réponse. Nous en saurons un peu plus jeudi soir après le voyage à Utrecht pour la première journée de Ligue Europa. Et encore plus dimanche, à l'issue d'un autre déplacement, à Lille celui-là.

Pour la sixième journée de Ligue 1, les Lyonnais iront au stade Pierre-Mauroy, à Villeneuve-d'Ascq. Rendez-vous le dimanche 28 septembre, à 17h15, pour cette affiche entre Européens. Après la confrontation face à Marseille (1-0), il s'agit du deuxième "gros" choc de l'exercice 2025-2026 pour Paolo Fonseca et ses troupes.

Retrouvailles avec l'OL

Un test qui sera arbitré par Mathieu Vernice. À 32 ans, le représentant de l'AS Cagnes le Cros n'a pas encore croisé la route de ces deux équipes cette saison. Il a toutefois dirigé trois matchs des Rhodaniens au cours de sa carrière, dont le dernier en avril 2024, contre Brest (4-3). Une rencontre folle durant laquelle il avait notamment exclu Nicolas Tagliafico et Pierre Lees-Melou, avant le penalty vainqueur d'Ainsley Maitland-Niles au bout du temps additionnel.

Pour accomplir du mieux possible sa tâche, monsieur Vernice comptera sur ses assistants, Florian Goncalves de Araujo et Mikaël Berchebru. L'arbitre remplaçant sera Guillaume Paradis. Enfin, à la vidéo nous retrouverons le duo Nicolas Rainville - Mehdi Mokhtari.