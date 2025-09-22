Devant faire avec un groupe limité et surtout inexpérimenté, l’OL s’appuie pour le moment sur un onze qui ne bouge pas. La Ligue Europa peut-elle servir de compétition test pour lancer certains jeunes ?

La saison n’a commencé que depuis cinq journées et pourtant, l’impression dégagée est déjà celle de joueurs qui tirent sur la corde. Que ce soit face à Rennes ou Angers vendredi soir, les suiveurs n’ont pas manqué de noter que certains éléments tiraient déjà la langue. A plusieurs reprises, Corentin Tolisso a mis les mains sur les genoux pour retrouver un peu de souffle. Au moment de son remplacement en fin de match, il semblait même dans un autre monde pour retrouver sa respiration et tous ses esprits. Une semaine plus tôt, Adam Karabec avait rapidement rendu les armes dès l’heure de jeu au Roazhon Park.

Interrogé sur un problème de physique dans les rangs lyonnais, Paulo Fonseca avait réfuté cette théorie. Pouvait-il faire autrement au risque de déjuger son staff ? Non, mais le schéma tactique proposé semble assez énergivore. Or, l’OL n’a pour le moment disputé que cinq matchs et le plus dur commence peut-être maintenant. Les semaines à deux matchs vont se succéder et la grande question est de savoir si la formation rhodanienne va pouvoir garder le rythme. Pourquoi ? Parce que les solutions de rechange sur le banc semblent limitées. Non pas en nombre puisque le staff peut convoquer 21 joueurs chaque week-end, mais en apport.

L’occasion de tester tactiquement

A Rennes, les entrées de Ghezzal, Sulc et Kluivert n’a rien donné de bons, si ce n’est des buts aux Bretons. Une semaine plus tard, la donne a été différente avec un Pavel Sulc dynamiteur d’attaque et des jeunes Molebe et De Carvalho rapidement dans le moule, tout comme Afonso Moreira, battant à défaut d’être impactant. Seulement, il est ici question de trois joueurs sur quatre ayant la vingtaine ou moins alors qu’il restait sur le banc Alejandro Gomes Rodriguez (17 ans), Téo Barisic (21 ans) et Ruben Kluivert, 23 ans mais très peu d’expérience.

Cet OL a une mentalité de lâche rien et pour le moment, ça l’aide à tenir que ce soit sur la cadence ou dans les résultats. Mais, comme l’avait souligné Nicolas Puydebois la semaine passée dans "Tant qu’il y aura des Gones", cela ne peut tenir sur la durée. La blessure d’Abner a d’ailleurs montré que l’effectif lyonnais tenait à un fil et un pépin physique chez un cadre pourrait tout remettre en cause. Paulo Fonseca va donc devoir gérer les temps de jeu et les efforts pour ne pas trop tirer sur la machine. La Ligue Europa peut-elle servir à ces rotations ?

L’Europe, la meilleure des écoles pour les jeunes ?

En début de saison, l’OL a annoncé que la compétition européenne ne serait pas galvaudée. Ce n’est pas dans l’ADN du club et fort heureusement. Seulement, le tirage s’est plutôt montré gentil avec le club lyonnais. Pas de grosses affiches si ce n’est le Real Betis début novembre et donc des confrontations qui pourraient permettre de voir certains jeunes à l’oeuvre. On pense notamment à Mathys De Carvalho et Enzo Molebe qui ont connu leurs premières minutes en Ligue 1 face à Angers.

En marge de cette 5e journée, Paulo Fonseca avait d’ailleurs concédé que si les jeunes "n’avaient pas leur chance, comment savoir ce qu’ils valent". La Ligue Europa et une pression du résultat peut-être moindre qu’en Ligue 1 peut aider le coach portugais à se faire un vrai avis. Mais aussi à donner un vrai temps de jeu à des joueurs comme Sulc dans une position préférentielle dans l’axe et donc un système qui évolue. Pour tenir sur la durée, l’OL va devoir innover et ceux en manque d’expérience vont devoir apprendre vite. Il n’y a que comme ça que la formation lyonnaise pourra essayer de performer sur trois tableaux. Avec qui sait, des surprises au rendez-vous.