Devant faire avec un groupe limité et surtout inexpérimenté, l’OL s’appuie pour le moment sur un onze qui ne bouge pas. La Ligue Europa peut-elle servir de compétition test pour lancer certains jeunes ?
La saison n’a commencé que depuis cinq journées et pourtant, l’impression dégagée est déjà celle de joueurs qui tirent sur la corde. Que ce soit face à Rennes ou Angers vendredi soir, les suiveurs n’ont pas manqué de noter que certains éléments tiraient déjà la langue. A plusieurs reprises, Corentin Tolisso a mis les mains sur les genoux pour retrouver un peu de souffle. Au moment de son remplacement en fin de match, il semblait même dans un autre monde pour retrouver sa respiration et tous ses esprits. Une semaine plus tôt, Adam Karabec avait rapidement rendu les armes dès l’heure de jeu au Roazhon Park.
Interrogé sur un problème de physique dans les rangs lyonnais, Paulo Fonseca avait réfuté cette théorie. Pouvait-il faire autrement au risque de déjuger son staff ? Non, mais le schéma tactique proposé semble assez énergivore. Or, l’OL n’a pour le moment disputé que cinq matchs et le plus dur commence peut-être maintenant. Les semaines à deux matchs vont se succéder et la grande question est de savoir si la formation rhodanienne va pouvoir garder le rythme. Pourquoi ? Parce que les solutions de rechange sur le banc semblent limitées. Non pas en nombre puisque le staff peut convoquer 21 joueurs chaque week-end, mais en apport.
L’occasion de tester tactiquement
A Rennes, les entrées de Ghezzal, Sulc et Kluivert n’a rien donné de bons, si ce n’est des buts aux Bretons. Une semaine plus tard, la donne a été différente avec un Pavel Sulc dynamiteur d’attaque et des jeunes Molebe et De Carvalho rapidement dans le moule, tout comme Afonso Moreira, battant à défaut d’être impactant. Seulement, il est ici question de trois joueurs sur quatre ayant la vingtaine ou moins alors qu’il restait sur le banc Alejandro Gomes Rodriguez (17 ans), Téo Barisic (21 ans) et Ruben Kluivert, 23 ans mais très peu d’expérience.
Cet OL a une mentalité de lâche rien et pour le moment, ça l’aide à tenir que ce soit sur la cadence ou dans les résultats. Mais, comme l’avait souligné Nicolas Puydebois la semaine passée dans "Tant qu’il y aura des Gones", cela ne peut tenir sur la durée. La blessure d’Abner a d’ailleurs montré que l’effectif lyonnais tenait à un fil et un pépin physique chez un cadre pourrait tout remettre en cause. Paulo Fonseca va donc devoir gérer les temps de jeu et les efforts pour ne pas trop tirer sur la machine. La Ligue Europa peut-elle servir à ces rotations ?
L’Europe, la meilleure des écoles pour les jeunes ?
En début de saison, l’OL a annoncé que la compétition européenne ne serait pas galvaudée. Ce n’est pas dans l’ADN du club et fort heureusement. Seulement, le tirage s’est plutôt montré gentil avec le club lyonnais. Pas de grosses affiches si ce n’est le Real Betis début novembre et donc des confrontations qui pourraient permettre de voir certains jeunes à l’oeuvre. On pense notamment à Mathys De Carvalho et Enzo Molebe qui ont connu leurs premières minutes en Ligue 1 face à Angers.
En marge de cette 5e journée, Paulo Fonseca avait d’ailleurs concédé que si les jeunes "n’avaient pas leur chance, comment savoir ce qu’ils valent". La Ligue Europa et une pression du résultat peut-être moindre qu’en Ligue 1 peut aider le coach portugais à se faire un vrai avis. Mais aussi à donner un vrai temps de jeu à des joueurs comme Sulc dans une position préférentielle dans l’axe et donc un système qui évolue. Pour tenir sur la durée, l’OL va devoir innover et ceux en manque d’expérience vont devoir apprendre vite. Il n’y a que comme ça que la formation lyonnaise pourra essayer de performer sur trois tableaux. Avec qui sait, des surprises au rendez-vous.
Le jeu demandé par Fonseca est très énergivore , quoi qu'il en dise , et il va falloir absolument gérer le physique des joueurs , qui ne peuvent pas tout donner deux fois par semaine , ça ne tiendra pas la saison.
Sans balancer la compétition européenne , il faudrait faire tourner un max et impliquer le plus possible les jeunes , occasion rêvée pour eux de jouer .
Des cadres comme Tolisso doivent être ménagés , en aucun cas il ne doit enchainer trois matchs , il y a un déplacement très difficile chez génésio qui aura a coeur de se racheter après la dérouillée qu'ils ont pris contre pierre Sage , et d'autant plus que ce sera l'OL en face , il va surmotiver ses joueurs ...
Effectivement c'est l'occasion de lancer des jeunes ! Ça me rappelle à l'époque quand ça nous permettait de donner du temps de jeu à des joueurs comme Pléa.
De toute façon vu le jeu prôné par le coach et la dépense énergétique que cela inclue, on va être obliger de faire tourner un maximum. Jeune ou pas jeune, bon ou moins bon, on n'aura pas le choix. Surtout des mecs comme Tolisso, qui sont très important pour l'équipe, mais qui peuvent être fragile si on tire trop sur la corde.
C'est donc l'occasion de faire jouer les Kluivert (peut-être lui redonner confiance après Rennes...), Barisic, De Carvalho, Moreira, Molebe, Gomes Rodriguez...
Surtout qu'on a eu l'occasion de les voir en prépa pas mal de temps chacun, et qu'ils n'ont pas été décevants.
Selon moi l'idéal reste de faire jouer les joueurs 60 ou 30 minutes. C'est un bon compromis entre jouer sans trop se cramer, et ne pas perdre de rythme pour les entrants (les titulaires 3 jours plus tard).
Greif
Barisic Kluivert Niakhaté Tagliafico
De Carvalho Morton
Moreira Sulc Fofana
Satriano
Moreira à droite ?
Sinon pourquoi pas, mais ça fait quand même un gros turn over pour un lancement de campagne européenne !
il peut jouer à droite mais son poste est à gauche il est vrai .
Plutot Karabec en ailier droit mais il joue beaucoup et aurait besoin de souffler
Bonjour
Expérimenter, d'accord, mais un peu, pas trop quand même : l'OL n'a pas l'habitude de balancer ses participations aux compétitions européennes.
Juni, attention à l’effet de balancier tout de même. Les bataves ne paraissent pas des foudres de guerre ,mais à Fonseca de trouver le bon dosage et les bons temps de jeu.
Touche répondre Monark !
Après ce très bon début de saison en championnat , je privilégierai quand même la ligue 1 , on n'a pas l'effectif pour jouer les deux tableaux , il va falloir l'admettre et faire des sacrifices .
Cette version "low cost" de l'OL cette saison , ne peut pas ambitionner d'aller très loin en ligua europa , ou alors il faudra se renforcer à l'intersaison...
Pour moi je le dis depuis le début il faut faire tourner en coupe d’Europe
On a pas l’effectif pour jouer sur les 2 tableaux il faut lancer les jeunes au maximum en espérant de bonnes surprises
Par ce jeudi j’alignerai une défense mata baresic par ex
Arrière droit AMN est vraiment seul qui pour le remplacer ? Je le ferrai souffler aussi
Au milieu j’alignerai morton(car il n’a pas joué ce week-end mais je ne le ferrai jouer que 60 min maximum) carvalho sulc/merah
En pointe Molebe sur les côtés le jeune portugais et ghezzal ou un autre jeune par ex
Pour moi c’est primordial sinon on va se rater sur les 2 tableaux
Si ça passe en Europe tant mieux sinon tant pis l’important est de ne pas être largué en ligue 1