En lice pour le premier trophée individuel, Tyler Morton n’a pas reçu le titre de meilleur joueur du mois d’août en Ligue 1. Le milieu de l’OL a été devancé par Ilan Kebbal et Joao Neves.
Vendredi soir, il a assisté des tribunes à la quatrième victoire de l’OL cette saison en Ligue 1. Suspendu après son rouge à Rennes, Tyler Morton aurait certainement préféré être sur le terrain, mais c’est avec le sourire qu’il a quitté le Parc OL, fier du travail réalisé par ses coéquipiers face à Angers. Ayant purgé son match de suspension, il sera de retour à Lille dimanche prochain, mais aussi disponible dès jeudi pour la Ligue Europa face à Utrecht. L’occasion de démontrer les bonnes dispositions du mois d’août qui lui avaient valu une nomination pour le titre UNFP de joueur du mois dans le championnat de France ? Les supporters lyonnais l’espèrent.
Troisième des votes
Cependant, les performances de l’Anglais en août n’ont pas réussi à convaincre le public français de faire de lui le premier lauréat de la saison. À la bataille avec Ilan Kebbal et Joao Neves, Tyler Morton a vu les deux Parisiens lui griller la politesse. Avec 15% des voix, le Lyonnais finit loin derrière Kebbal (51%) qui offre cette première distinction à son club qu’est le Paris FC, promu pour la première fois en Ligue 1.
Salut,
Alors je suis très étonné du résultat quand on voit le début de saison du prodige portugais, il faisait peu de doute que ça soit lui le vainqueur de ce vote.
Il semble donc qu’il y ait plus de supporters anti PSG que de supporters du PSG.
Personnellement je n’aime pas ce club et ce qu’il représente sachant tout le mal qu’il a fait au championnat de France, mais si on parle uniquement football leurs joueurs sont les meilleurs de ligue 1 à tous les postes, même leurs doublures sont souvent meilleures que le reste des joueurs de ligue 1.