En lice pour le premier trophée individuel, Tyler Morton n’a pas reçu le titre de meilleur joueur du mois d’août en Ligue 1. Le milieu de l’OL a été devancé par Ilan Kebbal et Joao Neves.

Vendredi soir, il a assisté des tribunes à la quatrième victoire de l’OL cette saison en Ligue 1. Suspendu après son rouge à Rennes, Tyler Morton aurait certainement préféré être sur le terrain, mais c’est avec le sourire qu’il a quitté le Parc OL, fier du travail réalisé par ses coéquipiers face à Angers. Ayant purgé son match de suspension, il sera de retour à Lille dimanche prochain, mais aussi disponible dès jeudi pour la Ligue Europa face à Utrecht. L’occasion de démontrer les bonnes dispositions du mois d’août qui lui avaient valu une nomination pour le titre UNFP de joueur du mois dans le championnat de France ? Les supporters lyonnais l’espèrent.

Troisième des votes

Cependant, les performances de l’Anglais en août n’ont pas réussi à convaincre le public français de faire de lui le premier lauréat de la saison. À la bataille avec Ilan Kebbal et Joao Neves, Tyler Morton a vu les deux Parisiens lui griller la politesse. Avec 15% des voix, le Lyonnais finit loin derrière Kebbal (51%) qui offre cette première distinction à son club qu’est le Paris FC, promu pour la première fois en Ligue 1.