Coupe de France : l'OL reste solide en 32es

L'OL est resté fidèle à sa réputation en Coupe de France. Il a passé l'obstacle des 32es de finale pour la 12e fois de suite.

Contrairement à d'autres formations de l'élite, l'OL n'a pas la réputation de se faire piéger par des équipes très inférieures sur le papier en Coupe de France. Petite exception l'an dernier, avec cette élimination dès les 16es de finale à Bourgoin aux tirs au but. Un match qui a d'ailleurs fait remonter quelques souvenirs avant les 32es de finale de ce week-end.

Mais l'Olympique lyonnais n'a pas tremblé contre son voisin de Saint-Cyr Collonges. Il s'est imposé sans brio, mais 3 à 0 avec des buts inscrits en deuxième période. Un résultat conforme à ce qu'on peut attendre d'une écurie de Ligue 1 face à un adversaire de Régional 1, soit six divisions d'écart. Surtout, cela permet aux Rhodaniens de passer ce tour pour la 12e fois de rang.

Épinal, dernière vainqueur de l'OL en 32es

Ils n'ont plus été sortis de la compétition à ce stade depuis 2012-2013. Ils avaient alors perdu à Épinal, qui évoluait en National (3-3, 4-2 tab). Depuis, ils ont toujours réussi leur entrée en lice, atteignant même à trois reprises les demi-finales et une fois la finale.

Jusqu'où iront-ils sur l'exercice 2025-2026 ? Les 16es de finale réservent à Corentin Tolisso et à ses coéquipiers un déplacement périlleux. Ils iront à Lille mi-janvier, pour un choc entre Européens très tôt dans l'épreuve.