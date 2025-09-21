Avant d’affronter l’OL, Utrecht s’incline encore en championnat

En marge de la première journée de Ligue Europa, Utrecht n’a pas forcément pris de confiance avant l’OL. Le club néerlandais s’est incliné pour la deuxième fois consécutive en championnat.

Avec 12 points sur 15 possibles, l’OL s’est solidement mis dans la course aux places d’honneur en Ligue 1. Il reste encore du chemin avant de faire le bilan à la 34e journée, mais le début de saison lyonnais est bien loin du cauchemar qu’on pouvait annoncer. Combien de temps cela va-t-il durer ? Personne ne le sait, mais les joueurs de Paulo Fonseca prennent ce qu’il y a à prendre. En retrouvant la victoire face à Angers, l’OL a repris de la confiance avant de se lancer dans une semaine à deux matchs avec le retour de la Ligue Europa et un déplacement à Lille, dimanche soir. Avant de penser au choc dans le nord de la France, il y a un rendez-vous à bien gérer du côté d’Utrecht, jeudi soir (21h).

Trois victoires et trois défaites en championnat

Avec un effectif limité, l’OL a tout intérêt à vite prendre des points pour assurer au plus vite une présence en barrages. Alors s’imposer aux Pays-Bas ne serait pas une mauvaise idée, d’autant plus que la formation de Sébastien Haller est dans le dur. Samedi, Utrecht s’est incliné pour la seconde fois de suite en Eredivisie sur la pelouse du Fortuna Sittard. Une courte défaite 1-0 qui s’ajoute à celle concédée une semaine plus tôt à la maison face à Groningen. Au classement, la formation de Ron Jans est huitième avec 9 points pris en six journées.