Actualités
Sébastien Haller, attaquant du FC Utrecht
Sébastien Haller, attaquant du FC Utrecht (Photo by Marcel van Dorst / NurPhoto via AFP)

Avant d’affronter l’OL, Utrecht s’incline encore en championnat

  • par David Hernandez

    • En marge de la première journée de Ligue Europa, Utrecht n’a pas forcément pris de confiance avant l’OL. Le club néerlandais s’est incliné pour la deuxième fois consécutive en championnat.

    Avec 12 points sur 15 possibles, l’OL s’est solidement mis dans la course aux places d’honneur en Ligue 1. Il reste encore du chemin avant de faire le bilan à la 34e journée, mais le début de saison lyonnais est bien loin du cauchemar qu’on pouvait annoncer. Combien de temps cela va-t-il durer ? Personne ne le sait, mais les joueurs de Paulo Fonseca prennent ce qu’il y a à prendre. En retrouvant la victoire face à Angers, l’OL a repris de la confiance avant de se lancer dans une semaine à deux matchs avec le retour de la Ligue Europa et un déplacement à Lille, dimanche soir. Avant de penser au choc dans le nord de la France, il y a un rendez-vous à bien gérer du côté d’Utrecht, jeudi soir (21h).

    Trois victoires et trois défaites en championnat

    Avec un effectif limité, l’OL a tout intérêt à vite prendre des points pour assurer au plus vite une présence en barrages. Alors s’imposer aux Pays-Bas ne serait pas une mauvaise idée, d’autant plus que la formation de Sébastien Haller est dans le dur. Samedi, Utrecht s’est incliné pour la seconde fois de suite en Eredivisie sur la pelouse du Fortuna Sittard. Une courte défaite 1-0 qui s’ajoute à celle concédée une semaine plus tôt à la maison face à Groningen. Au classement, la formation de Ron Jans est huitième avec 9 points pris en six journées. 

    à lire également
    Georges Mikautadze lors de Tottenham - Villarreal
    Mikautadze, un premier but avec Villarreal comme clin d’œil à l’OL

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Sébastien Haller, attaquant du FC Utrecht
    Avant d’affronter l’OL, Utrecht s’incline encore en championnat 18:00
    Georges Mikautadze lors de Tottenham - Villarreal
    Mikautadze, un premier but avec Villarreal comme clin d’œil à l’OL 17:00
    Christiane Endler lors d'Arsenal - OL
    Ligue des champions : le calendrier de l’OL Lyonnes 16:00
    Les supporters de l'OL du virage sud, les Lyon 1950
    OL - Angers (1-0) : un nouvel acte raciste en tribunes ? 15:00
    Tanner Tessmann buteur pour OL - Angers
    Buteur, Tessmann souligne l’analyse du staff de l’OL 14:10
    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    OL Académie : défaites pour les U19 et les U17 13:20
    Jérôme Boateng, ancien défenseur de l'OL
    Jérôme Boateng (ex-OL) prend sa retraite sportive 12:30
    Enzo Molebe, jeune attaquant de l'OL
    OL : avec Molebe et De Carvalho, la tradition de l’Académie se perpétue 11:45
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    L'équipe du Mâcon 71 en National 3
    OL - Médias : le Mâcon 71 invité de TKYDG ce lundi 11:00
    Bryan Meyo et Daryl Benlahlou lors du match U19 OL - Andrézieux
    OL Académie : la réserve tenue en échec en Corse 10:15
    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    Giraldez après ASSE - OL Lyonnes : "Des matchs qu'on va avoir toute la saison" 09:30
    Paulo Fonseca, coach de l'OL
    OL - Angers (1-0) : cette fois, Fonseca a pu avoir une influence à la pause 08:45
    Malick Fofana lors d'OL - Angers
    L’OL, une animation offensive encore en rodage 08:00
    Khalis Merah (OL) face à Hamed Junior Traoré (OM)
    Ligue 1 : Merah élu meilleur jeune du mois d’août 07:30
    Moussa Niakhaté lors d'OL - Angers.
    OL : un 4e clean-sheet pour débuter, une première depuis une décennie 20/09/25
    Encore brouillon, l’OL Lyonnes s’offre le derby 20/09/25
    Martin Satriano lors d'OL - Angers
    Greif et Satriano, deux recrues supplémentaires dans l'histoire de l'OL 20/09/25
    Ada Hegerberg lors d'OL Lyonnes - London City Lionesses
    ASSE - OL Lyonnes : Joseph et Brand accompagnent Hegerberg 20/09/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut