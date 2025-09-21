Actualités
Paulo Fonseca, coach de l'OL
Paulo Fonseca, coach de l'OL

OL - Angers (1-0) : cette fois, Fonseca a pu avoir une influence à la pause

  • par David Hernandez

    • De retour dans les vestiaires après six mois d’attente, Paulo Fonseca savourait de retrouver ce rôle, notamment à la pause. Pour OL - Angers (1-0), le Portugais aurait d’ailleurs insufflé un nouvel élan à la mi-temps.

    Il attendait ça depuis le 6 mars dernier et les différentes annonces concernant sa sanction. Vendredi soir, Paulo Fonseca a enfin pu fêter dans les vestiaires une victoire de l’OL en Ligue 1. Il avait pu le faire en Ligue Europa la saison passée, mais depuis mars, il prenait son mal en patience dans le championnat de France. Cette attente a pris fin il y a une semaine et le Portugais était tout sourire vendredi au moment d’entendre le chant de la victoire lancé par Khalis Merah.

    Un presque retour à la normale puisque Fonseca doit toujours suivre les matchs en tribunes. Toutefois, cette position haute lui a-t-elle permis de pouvoir ajuster plus facilement certains aspects du jeu lyonnais face à Angers ? Peut-être bien si l’on en croit ses joueurs. "C’est très important qu’il soit de retour, on est vraiment contents, a déclaré Tanner Tessmann après le match. Il nous a parlé et nous a donné plus de conseils tactiques. On n’aurait peut-être pas marqué sans lui."

    "On a vu une deuxième mi-temps différente"

    Plus que le discours d’avant-match, Paulo Fonseca regrettait depuis six mois de ne pas pouvoir intervenir à la pause afin de faire des réajustements. Son staff le faisait certes à sa place et sur ses conseils, mais probablement que le message ne passait pas de la même façon que s’il venait directement du Portugais. Quoi qu’il en soit, Fonseca peut désormais retourner dans les vestiaires et ça change beaucoup de choses. "Le coach nous a donné quelques consignes à la pause et on a vu une deuxième mi-temps différente", abondait de son côté Malick Fofana dans les coursives du Parc OL. Il faudra patienter jusqu’à fin novembre pour retrouver Paulo Fonseca sur le banc lyonnais, mais il y a déjà eu un gros pas de fait vendredi soir face à Angers.

