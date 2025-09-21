L’OL, une animation offensive encore en rodage

Auteur d’une nouvelle victoire 1-0 vendredi soir, l’OL a eu des difficultés à bouger le bloc compact d’Angers. Malgré la présence de Martin Satriano en pointe, la formation rhodanienne manque d’une certaine créativité.

L’important, ce sont les trois points. Cette phrase, un suiveur assidu de football l’a entendue à plus d’une reprise. Dans certains contextes, ils s’en contenteront. D’autres, un peu moins. Dans quelle case doit-on classer le succès 1-0 de l’OL face à Angers, vendredi soir ? Peut-être bien entre les deux, car il était important de s’imposer dans la foulée d’une première défaite rageante à Rennes. Mais à côté de ça, en affrontant le SCO, on pouvait aussi s’attendre à un OL conquérant contre le 12e de Ligue 1. La réaction d’orgueil a été là dans le résultat, un peu moins dans le contenu. Ce n’est pourtant pas faute d’avoir eu 67% de possession à l’issue des 90 minutes de jeu. Mais, elle fut pendant longtemps assez stérile, la faute à une animation offensive peu inspirée.

Peu ou pas de joueurs de un contre un

Toutefois, après deux rencontres sans la moindre pointe, Paulo Fonseca avait fait le choix de titulariser Martin Satriano comme numéro 9. Un choix logique vu le peu de solutions à ce poste, mais qui intervient avec un joueur qui sort d’une saison blanche et d’une préparation estivale tronquée. "Pas forcément les conditions idéales" pour l’entraîneur portugais, mais le bloc angevin ne laisse que guère de place à un nouveau système avec Tolisso et Merah pour se partager ce rôle de faux 9.

Les deux compères se sont cette fois partagés le rôle de pointe haute du milieu, avec un succès relatif et cela s’est ressenti dans l’impression générale offensive. Hormis une ou deux tentatives en deuxième mi-temps, le capitaine lyonnais n’a jamais vraiment pris le demi-espace dans la profondeur. Pourtant, les fois où il l’a fait, la défense angevine n’a pas respiré la solidité. Mais encore fallait-il avoir de l’espace…

Un OL propre, mais peut-être trop scolaire

Ce n’était clairement pas le cas vendredi soir avec un 4-3-3 angevin qui se transformait souvent en 4-4-2 en phase défensive. Difficile donc de contourner un bloc aussi compact et c’est donc une impression de match de handball qui a sauté aux yeux des supporters présents à Décines. Une possession en "U" bien trop scolaire pour mettre à mal l’adversaire. "Il faut que tout le monde comprenne que c'est bien d'avoir le ballon, mais c'est important de l'avoir au bon moment, dans les bonnes positions, a souligné Jorge Maciel après la rencontre. Dans la dernière ligne, on n'avait pas trop de mouvements dans la petite profondeur, pas trop de présence dans la surface. On doit encore s’améliorer."

L’opposition offerte par le SCO sera certainement celle que croisera l’OL bon nombre de fois cette saison. Il faudra donc trouver la parade un peu plus facilement que sur un coup de pied arrêté. Mais ce groupe a-t-il vraiment les capacités de faire plus ? Pour cette 5e journée, Angers avait activé le mode que toutes les équipes ont mis en place depuis le début de la saison. Orphelin de Lacazette, Cherki ou encore Thiago Almada, l’OL n’a plus ce génie offensif et presque tout repose sur Malick Fofana. Or, ce dernier subit un traitement particulier et est bien muselé. Il arrive à faire la différence à quelques reprises, mais tout le poids de l’attaque ne peut reposer sur ses épaules. Malheureusement, le Belge est le seul à apporter cette percussion dans le un contre un.

Sulc, un profil hybride difficile à caser

À l’image de cet OL propre, Karabec a tout d’un joueur soyeux avec une bonne patte gauche, mais il ne faut pas compter dessus pour mettre de la vitesse dans ses conduites de balle. Au milieu, Merah rentre un peu dans cette même catégorie. Le salut peut-il venir de Pavel Sulc ? L’entrée du Tchèque a dynamité l’attaque lyonnaise. Ce n’est parfois pas très académique, mais le numéro 10 est plutôt du genre à ne pas se poser de question. "Il a touché pas mal de ballons dans les intervalles, c'est sans doute notre milieu offensif qui pense le plus au but, il est très vertical. Il essaie toujours de tirer ou de donner la dernière passe, il cherche la profondeur."

Cela peut être une vraie arme même si son positionnement pose question. Il est avant tout un deuxième attaquant plus qu’un ailier. Cela reviendrait donc à casser cet équilibre qui fait la force lyonnaise depuis un mois. La Ligue Europa jeudi pourrait bien servir de laboratoire pour Paulo Fonseca afin de trouver la bonne formule.