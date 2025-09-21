Ligue 1 : Merah élu meilleur jeune du mois d’août

Révélation estivale à l’OL, Khalis Merah commence déjà à se faire un nom en Ligue 1. Le jeune milieu a été désigné meilleur jeune du championnat au mois d’août.

Il est en train de faire le difficile apprentissage du haut niveau. Que ce soit à Rennes ou vendredi contre Angers, Khalis Merah a pu toucher du doigt ce qu’était l’intensité d’un match de Ligue 1. Il en avait déjà eu des aperçus à Lens et face à Metz et l’OM à domicile, mais les deux dernières sorties de l’OL vont certainement le forger un peu dans son rapport physique avec le football professionnel. Quoi qu’il arrive, le voir enchainer les titularisations est déjà une grosse surprise en soi. Non pas après l’été qu’il a produit au point d'être la révélation estivale, mais personne n’imaginait une telle ascension à la fin de la saison dernière.

Trois titularisations de suite

Avec 250 minutes au compteur et trois titularisations de suite en Ligue 1, Khalis Merah fait plus que partie de la rotation de Paulo Fonseca. Il en est un des rouages essentiels, même si, comme à chaque fois, plus dure est la confirmation. En tout cas, les performances du natif de Meyzieu ont dépassé les frontières rhodaniennes. En lice pour le trophée d’août, Merah a été désigné meilleur jeune de cette reprise de la Ligue 1 au nez et à la barbe du défenseur toulousain Dayann Methalie et de l'attaquant lensois Rayane Fofana.