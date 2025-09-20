Actualités
Moussa Niakhaté lors d'OL - Angers.
Moussa Niakhaté lors d’OL – Angers. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL : un 4e clean-sheet pour débuter, une première depuis une décennie

  • par David Hernandez
    • Vendredi soir, l’OL a encore gardé sa cage inviolée face à Angers. Malgré quelques frayeurs en fin de match, la formation lyonnaise continue à faire preuve de solidité.

    Une grande équipe ne perd jamais deux fois de suite. Il faudra encore attendre un peu pour savoir si cet OL 2025-2026 fait partie de cette catégorie. Toutefois, vendredi soir, les joueurs de Paulo Fonseca ont réussi à ne pas s’enfoncer dans une dynamique négative après la défaite à Rennes, dimanche dernier. Il a certes fallu batailler pour trouver la faille face à Angers, mais le but de Tanner Tessmann a suffi au bonheur lyonnais. Avec douze points sur quinze possibles, la formation rhodanienne connait un début de saison rêvé, loin de ce que tout le monde pouvait imaginer au début de l’été.

    Deuxième derrière le PSG en 2016

    En plus de ce bilan comptable presque parfait, l’OL y a ajouté une vraie solidité défensive. Il y a certes eu les trois buts concédés à Rennes, mais "ce fut en infériorité numérique", comme l’a souligné Jorge Maciel après le match contre Angers. À onze contre onze, l’OL n’a toujours pas encaissé de buts dans cette nouvelle saison. Une solidité défensive qui tranche avec celle de la saison passée.

    Grâce notamment aux deux grosses parades de Dominik Greif dans le temps additionnel, les Lyonnais en sont désormais à quatre matchs sans prendre de buts sur cinq. Une performance qui n’avait plus été éditée depuis une décennie. En effet, il fallait remonter à la saison 2015-2016 pour voir l’OL entamer un exercice avec un tel bilan. Le club avait alors fini dauphin du PSG, même si l’effectif était bien différent. Mais, il est bien plus facile de gagner un match quand on n’encaisse pas de buts.

    1. RBV
      RBV - sam 20 Sep 25 à 18 h 17

      On gagne des titres grâce à La Défense ! C’est de bonne augure pour la suite de la saison.
      Le match à Rennes restera une anomalie statistique (et arbitrale…).

