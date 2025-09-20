Encore brouillon, l’OL Lyonnes s’offre le derby

Deux semaines après une victoire inaugurale contre l’OM, l’OL Lyonnes a remis ça dans le derby contre l’AS Saint-Étienne (0-2). Mais ce fut encore poussif.

Six sur six dans ce début de saison. Pourtant, au moment de faire le constat de ce qui a bien fonctionné contre l’OM et ce samedi à Saint-Étienne, Jonatan Giraldez trouvera forcément des choses à redire. Le coach de l’OL Lyonnes était déjà un peu resté sur sa faim en ouverture de saison. Le derby n’a pas dû lui donner complètement satisfaction. Il y a bien la victoire au bout des 90 minutes, mais les Lyonnaises n’ont pas livré la démonstration que l’on avait pu voir la saison passée par deux fois contre l’ASSE. Ce samedi, le coup de tête de Lindsey Heaps juste avant la pause a enlevé une belle épine du pied de la formation rhodanienne.

Peu d’occasions franches

Privé de Wendie Renard, Kadidiatou Diani ou encore Tabitha Chawinga, Giraldez avait choisi d’aligner Tarciane comme latérale droite ou encore Liana Joseph et Jule Brand sur les côtés offensifs. L’OL Lyonnes a eu la possession comme on pouvait s’y attendre, mais cela ne s’est pas concrétisé par des occasions franches. Hegerberg a buté une première fois sur la gardienne stéphanoise (11e) avant que cette dernière ne soit sauvée par sa barre sur une tentative d’Heaps (25e). La deuxième fut la bonne pour l’Américaine juste avant la pause (0-1, 42e).

Une deuxième mi-temps poussive

Le plus dur a été fait pourrait-on dire mais dans la foulée, il a fallu une parade d’Endler pour empêcher l’ASSE de recoller au score. Approximatives techniquement, les coéquipières de Melchie Dumornay ont eu encore plus de mal à se montrer dangereuses durant le deuxième acte. Jonatan Giraldez a bien effectué quatre changements d’un coup pour insuffler un nouvel élan avec Katoto et Becho offensivement, mais les ballons dans la boîte de Bacha n’ont jamais trouvé preneur. Finalement, l’OL Lyonnes s’est donné définitivement de l’air sur une frappe lourde de Brand, bien suivi par Katoto à un quart d’heure de la fin. L’essentiel a été fait avec ces trois points, mais pour la manière, il faudra repasser.