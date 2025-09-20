Encore brouillon, l’OL Lyonnes s’offre le derby

Deux semaines après une victoire inaugurale contre l’OM, l’OL Lyonnes a remis ça dans le derby contre l’AS Saint-Étienne (0-2). Mais ce fut encore poussif.
Six sur six dans ce début de saison. Pourtant, au moment de faire le constat de ce qui a bien fonctionné contre l’OM et ce samedi à Saint-Étienne, Jonatan Giraldez trouvera forcément des choses à redire. Le coach de l’OL Lyonnes était déjà un peu resté sur sa faim en ouverture de saison. Le derby n’a pas dû lui donner complètement satisfaction. Il y a bien la victoire au bout des 90 minutes, mais les Lyonnaises n’ont pas livré la démonstration que l’on avait pu voir la saison passée par deux fois contre l’ASSE. Ce samedi, le coup de tête de Lindsey Heaps juste avant la pause a enlevé une belle épine du pied de la formation rhodanienne.
Peu d’occasions franches
Privé de Wendie Renard, Kadidiatou Diani ou encore Tabitha Chawinga, Giraldez avait choisi d’aligner Tarciane comme latérale droite ou encore Liana Joseph et Jule Brand sur les côtés offensifs. L’OL Lyonnes a eu la possession comme on pouvait s’y attendre, mais cela ne s’est pas concrétisé par des occasions franches. Hegerberg a buté une première fois sur la gardienne stéphanoise (11e) avant que cette dernière ne soit sauvée par sa barre sur une tentative d’Heaps (25e). La deuxième fut la bonne pour l’Américaine juste avant la pause (0-1, 42e).
Une deuxième mi-temps poussive
Le plus dur a été fait pourrait-on dire mais dans la foulée, il a fallu une parade d’Endler pour empêcher l’ASSE de recoller au score. Approximatives techniquement, les coéquipières de Melchie Dumornay ont eu encore plus de mal à se montrer dangereuses durant le deuxième acte. Jonatan Giraldez a bien effectué quatre changements d’un coup pour insuffler un nouvel élan avec Katoto et Becho offensivement, mais les ballons dans la boîte de Bacha n’ont jamais trouvé preneur. Finalement, l’OL Lyonnes s’est donné définitivement de l’air sur une frappe lourde de Brand, bien suivi par Katoto à un quart d’heure de la fin. L’essentiel a été fait avec ces trois points, mais pour la manière, il faudra repasser.
Même en considérant que ce sont des matches de préparation et d'observation, on aurait aimer une petite lueur d'art footballistique dans ce magma. À la décharge de nos Fenottes, l'adversaire a tout fait (et bien fait) pour empêcher l'équipe d'en face de jouer au ballon.
Cependant, sans l'heureuse surprise d'un salutaire sursaut, Arsenal n'en fera qu'une bouchée.
👍
L'anti jeu des vertes est très bien assimilé... ce coach est en train de tuer le foot au féminin avec la complicité et une mansuétude encore jamais vu à ce niveau, de l'arbitre.
Bravo, vous voulez faire fuir les spectateurs vers d'autres sport, alors ne changez rien.
Audrey Colin nous avait habitué à de bien meilleures prestations... les Fenottes aussi.
Mon voisin à la montagne, qui vient de s'acheter un nouveau tracteur 4x4 à décidé de le baptiser "becho"... curieux n'est-il pas ? .... le tracteur enjambeur qu'il avait déjà pour les vignes, s'appelait "tarciane" 😂🤣
Leurs stats sont simples : 0 centre correct et 0 combinaison ou dédoublement tenté
Une vrai purge ce match !!
Ce qu'on ignore encore à cette heure, c'est si Giraldez a bien l'effectif adéquat à ses exigences stratégiques.
Non que l'effectif soit mauvais ou insuffisant, mais est-ce que les joueuses qui le composent correspondent bien à ce qu'il veut leur faire faire?
Prestation inquiétante. Un déchet technique impressionnant.
Pour l'instant Giraldez fait du Monterubio , ou ai je vu la patte de Gigi , en quoi ce foot que j'ai vu est meilleur que le coach précédent.
Je me suis pris la tête avec un voir plusieurs parce que j'ai dis , que le coach ne servait à rien sur le bord de touche une fois que le match est lancé car ce sont les joueuses qui font ce que le match sera , il a beau crier , bouger dans tous les sens , si les filles n'y sont pas cela donne ce genre de match .
Moi par contre j'ai vu en face des vertes pas affolées du tout et qui saisissaient ce que on leur laissait , pas un adepte de la possession a outrance , quand ça ne passe pas on change de tactique, or à l'OL on ne connait que possession mais il faut des artistes et dans chaque ligne.
Horan travailleuse et pourtant décriée...un tir sur la barre et un beau but sur coup de boule, quoi de mieux pour faire taire.
On parle pas encore de la LDC car tant de choses peuvent être remédier d'ici là...........
Pour les centres... il y a du délai.
Joseph et Brand ne sont pas des ailières, les 2 remplaçantes non plus... elles ont juste servi a étirer la défense adverse.
Mais aucune des habituelles buteuses n'a pu en profiter dans le jeu, malgré une supériorité technique avérée... craignaient-elles la blessure ? ... qui les aurait écartées des plus gros matchs à venir
Isabielle ......regardes la 1ére mi temps , les CPA de Bacha sont systématiquement mis au 2éme poteau et corners idem et personne au premier poteau ne vient couper , c'est dingue que Gigi ne le voit pas , ça ce travaille.
Il y a aussi les dribles de trop de Bacha qui sont décryptés comme ceux de Fofana , ils passent moins, elle devrait jouer plus simple.
Pour le jeu physique que les vertes ont mis , elles jouent avec leurs atouts qui sont moindres et leur coach le sait donc il doit leur dire de ne rien lâcher et mettre de l'impact physique qui peut brouiller nos transitions.
Pour moi aucune de nos fenottes ne ressort du match, un petit plus pour Horan qui va au combat , tu regardes son short par rapport à d'autres , on voit qu'elle se fait essuyer les crampons........
Oui, mais, depuis que Delphine est partie, qui centre correctement ?
Qui attend le bon centre ?
Personne puisqu'ils sont mauvais.
Et les passes en profondeur ?
Tout cela doit être réglé !
De plus, face à une stratégie comme celles des "vertes", il faut les faire courir pour les épuiser.
Et pour les faire courir, avoir des passes irréprochables.
Personnellement je ne suis pas inquiet pour l'instant.
Problème, ce n'est pas très agréable à regarder...
Alors je n’ai vu enfin pas voulu voir tout le match tellement je m’ennuyais mais y a un truc qui m’agaçait au plus haut point Tarciane elle faisait quoi cette am une marche nordique jamais en place aucun repli je peux comprendre qu’elle ne joue pas du tout à son poste mais au moins faire semblant. La c’était limite jouer à 10 sur certaines phases. J’espère qu’elle a fait exprès pour dire à son entraîneur euh mec moi latérale c’est pas possible. Sinon l’OL s’est fait arnaquer. N’y avait il pas Svava ou Sombath ? Svava sur le banc et Alice même pas sur la feuille peut être blessée ?
Le flanc droit c’est pas rassurant.
et quid d'Ashley Lawrence ?
Bécho, que c'est mauvais.
Et quelle idée d'aligner Joseph contre un rideau de fer ?
Ce Giraldez me déçoit énormément. A force de faire autant tourner on ne peut pas avoir d'unité.
Jusqu'à présent, je n'ai rien vu d'innovant, dans le jeu, de la part du coach, bien au contraire ! comme je le dis et, je suis critique d'accord, mais c'est l'un des plus mauvais matchs, que j'ai vu, depuis longtemps, de la part des filles. Pourtant le coach a du beau monde à sa disposition. Qu'il tâtonne et teste, encore et encore oui, mais toutes les joueuses doivent jouer le jeu qu'il préconise non ?!
Jusqu'à présent, c'est brouillon, quelques soient les joueuses alignées.
Peut-être sommes-nous trop pressés et trop exigeants ? Peut-être ! seulement nous avons connu tellement mieux...
JMA disait :"c'est à la fin du bal que l'on paie les musiciens" ! attendons-donc et continuons de danser 💃🏻
'bien vu' la danseuse espagnole !😅
Faut cliquer où pour O.L.Lyonnes??
Hier l'un de nous a dit qu'il suffit de descendre dans la page et OL Lyonnes apparait à gauche sous Les Fenotte.... du moins les derniers articles, car tous les autres sont noyés dans Actualité 🥴
Razik a même expliqué le pourquoi !
Merci pour le renseignement , mais comme on dit , c'était mieux avant
un matche nul avec une victoire plus que tirée par les cheveux. Même contre une équipe jouant de cette façon il y a peu ce serait été une victoire large. garder des joueuses qui n'apportent plus rien depuis 2/3 années, en éliminant des cadres des dernières années et les laisser cirer le banc quand ce n'est pas la tribune, des "titrées" en mercato qui n'apportent rien sauf Brand OUI il y a du soucis à se faire. Et puis trop de joueuses donc pas de bases à jouer ensemble il faut une équipe avec 18 joueuses c'est tout pour avoir une osmose et ce n'est pas le cas actuellement. Je crains que de ça découle des histoires dans le groupe et un vestiaire qui deviendra catastrophique. A ce jour ce"fabuleux" entraineurs me parait pire que le précédent qui avait fait la dégringolade du jeu à la lyonnaise. Pas la peine de parler d'Arsenal le prochain match face au PSG me fait peur