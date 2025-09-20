Actualités
Martin Satriano lors d'OL - Angers
Martin Satriano lors d’OL – Angers (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Greif et Satriano, deux recrues supplémentaires dans l'histoire de l'OL

  • par Antoine Lio

    • Titulaires pour la première fois avec l'OL, Dominik Greif et Martin Satriano ont joué leurs premières minutes lyonnaises. Toutes les recrues estivales ont désormais joué cette saison.

    Dominik Greif a honoré sa première titularisation vendredi soir au Parc OL, en partie grâce à la blessure de Rémy Descamps. De toute manière, c'était le rôle qui était négocié lors du bras de fer entre la direction lyonnaise et majorquine. Finalement, il n'a endossé ce rôle de numéro 1 qu'un mois après son arrivée dans la capitale des Gaules , face à Angers, en ouverture de la cinquième journée de Ligue 1. La raison ? Lui laisser le temps de s'adapter dans le Rhône et de prendre connaissance des nouvelles lignes directrices faisant le jeu de cet OL version 2025-2026. Auteur de deux arrêts décisifs en fin de match, le 41e gardien de l'histoire de l'OL a parfaitement réussi ses débuts. Il est ainsi devenu le 607e joueur à porter le maillot rhodanien depuis sa création en 1950.

    Satriano quasi décisif

    Le gardien slovaque n'était d'ailleurs pas le seul à faire ses débuts lyonnais face à Angers. Après Rachid Ghezzal dimanche dernier, toutes les recrues estivales de l'OL ont joué désormais en ce début de saison. Arrivé après OL - OM le 31 août dernier, Martin Satriano était resté sur le banc à Rennes. Vendredi soir, l'Uruguayen a connu une première dans le onze de l'OL, avec les difficultés que cela peut engendrer. Des automatismes à trouver encore, mais une action quasi décisive avec cette tête que Koffi a repoussé avant que Tanner Tessmann ne vienne ouvrir le score. Des débuts encourageants qui demanderont confirmation avec un peu plus de rythme chez Satriano.

