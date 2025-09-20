Actualités
Ada Hegerberg lors d'OL Lyonnes - London City Lionesses
ASSE - OL Lyonnes : Joseph et Brand accompagnent Hegerberg

  • par David Hernandez
  • 7 Commentaires

    • Ce samedi, l'OL Lyonnes se déplace à Saint-Etienne pour la 2e journée de Première Ligue. Privé de quelques cadres, Jonatan Giraldez aligne Liana Joseph et Jule Brand en attaque pour ce derby.

    La composition de l'OL Lyonnes : Endler - Tarciane, Engen, Nelhadge, Bacha - Yohannes, Heaps, Dumornay - Joseph, Hegerberg, Brand

    Plus d’informations à venir…

    7 commentaires
    1. dede74
      dede74 - sam 20 Sep 25 à 14 h 53

      Pfff... Heaps est indéboulonnable ! on ne peut pas jouer sans elle, une fois, juste pour voir ?

      Signaler
      1. JUNi DU 36
        JUNi DU 36 - sam 20 Sep 25 à 15 h 06

        J'espérais qu'avec Giraldez la starlette se retrouve un peu sur le banc mais ça a l'air mal parti...
        Ou est Svava ??

        Signaler
    2. Avatar
      dami43 - sam 20 Sep 25 à 15 h 15

      quelqu'un peut il m'explique comment la défense va se disposer? je ne vois personne pour occuper la droite ...

      Signaler
    3. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - sam 20 Sep 25 à 15 h 20

      Tarciane peut être ?

      Signaler
    4. Avatar
      dami43 - sam 20 Sep 25 à 15 h 23

      D'accord...je pensais qu'elle etait plutot réservée pour l'axe. par ailleurs avec sa taille, j'ai du mal à imaginer qu'elle ait la vicacité requise. mais bon, nous allons voir

      Signaler
    5. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - sam 20 Sep 25 à 15 h 42

      C'est vrai que son manque de vivacité et sa grandeur ne sont pas trop fait pour un poste de latéral droit mais je vois pas trop les autres y jouer...ou alors Engen son poste de prédilection est milieu droit mais peut aussi jouer en défense.

      Signaler
    6. janot06
      janot06 - sam 20 Sep 25 à 15 h 46

      "Plus d’informations à venir…"
      Et notamment l'horaire du match peut-être ?

      Signaler

