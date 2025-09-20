ASSE - OL Lyonnes : Joseph et Brand accompagnent Hegerberg

Ce samedi, l'OL Lyonnes se déplace à Saint-Etienne pour la 2e journée de Première Ligue. Privé de quelques cadres, Jonatan Giraldez aligne Liana Joseph et Jule Brand en attaque pour ce derby.
La composition de l'OL Lyonnes : Endler - Tarciane, Engen, Nelhadge, Bacha - Yohannes, Heaps, Dumornay - Joseph, Hegerberg, Brand
Pfff... Heaps est indéboulonnable ! on ne peut pas jouer sans elle, une fois, juste pour voir ?
J'espérais qu'avec Giraldez la starlette se retrouve un peu sur le banc mais ça a l'air mal parti...
Ou est Svava ??
quelqu'un peut il m'explique comment la défense va se disposer? je ne vois personne pour occuper la droite ...
Tarciane peut être ?
D'accord...je pensais qu'elle etait plutot réservée pour l'axe. par ailleurs avec sa taille, j'ai du mal à imaginer qu'elle ait la vicacité requise. mais bon, nous allons voir
C'est vrai que son manque de vivacité et sa grandeur ne sont pas trop fait pour un poste de latéral droit mais je vois pas trop les autres y jouer...ou alors Engen son poste de prédilection est milieu droit mais peut aussi jouer en défense.
"Plus d’informations à venir…"
Et notamment l'horaire du match peut-être ?