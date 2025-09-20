Maciel après OL - Angers (1-0) : "Trouver un équilibre devant"

Satisfait d’avoir vu l’OL récompensé de ses efforts, Jorge Maciel pointait logiquement l’animation offensive vendredi soir. L’entraîneur adjoint a noté que ses joueurs ont avant tout cherché à se rassurer.

Pendant quatre-vingt-dix minutes, cet OL - Angers a donné l’impression d’être un vrai match de handball. Avec près de 80% de possession, les Lyonnais ont monopolisé le cuir, allant de droite à gauche, de gauche à droite. Seulement, c’est avant tout sur un coup de pied arrêté qu’est venu le salut rhodanien avec cette tête de Martin Satriano et Tanner Tessmann qui a bien suivi. Une libération à 25 minutes de la fin, ce qui n’a pas empêché de grosses sueurs froides dans le temps additionnel. Fort heureusement, Dominik Greif a joué les murailles pour empêcher un nul qui aurait donné de gros regrets. "On est une équipe en évolution. Dans l’esprit de groupe, on n’a pris aucun but à onze contre onze, et c’est un axe d’évolution. Dans l’inconscient, ça compte chez les joueurs", notait Jorge Maciel après la victoire de l’OL (1-0).

"Plus dans la protection que l'excitation"

S’il a pu de nouveau accéder au vestiaire vendredi soir, Paulo Fonseca reste encore privé d’une partie de ses fonctions, comme celle de pouvoir débriefer la prestation de ses joueurs à chaud. Il l’a logiquement fait dans le vestiaire et dans les prochains jours, à tête froide, il usera certainement de la vidéo pour pointer du doigt certains manques sur le plan offensif. À force d’aller d’un côté à l’autre, l’OL est devenu prévisible pour Angers et il a fallu l’entrée d’un Pavel Sulc pour mettre un peu de pagaille dans la défense angevine. "Après la première défaite, dans la tête de tous, il fallait de la maitrise, donc ça enlève une vitesse et te met dans la protection plus que l’excitation, a poursuivi le coach adjoint. Il faut un équilibre entre les deux."

Cette équipe est encore perfectible, mais avec 12 points sur 15 possibles, elle peut au moins travailler dans la sérénité.