Maciel après OL - Angers (1-0) : "Trouver un équilibre devant"

Satisfait d’avoir vu l’OL récompensé de ses efforts, Jorge Maciel pointait logiquement l’animation offensive vendredi soir. L’entraîneur adjoint a noté que ses joueurs ont avant tout cherché à se rassurer.
Pendant quatre-vingt-dix minutes, cet OL - Angers a donné l’impression d’être un vrai match de handball. Avec près de 80% de possession, les Lyonnais ont monopolisé le cuir, allant de droite à gauche, de gauche à droite. Seulement, c’est avant tout sur un coup de pied arrêté qu’est venu le salut rhodanien avec cette tête de Martin Satriano et Tanner Tessmann qui a bien suivi. Une libération à 25 minutes de la fin, ce qui n’a pas empêché de grosses sueurs froides dans le temps additionnel. Fort heureusement, Dominik Greif a joué les murailles pour empêcher un nul qui aurait donné de gros regrets. "On est une équipe en évolution. Dans l’esprit de groupe, on n’a pris aucun but à onze contre onze, et c’est un axe d’évolution. Dans l’inconscient, ça compte chez les joueurs", notait Jorge Maciel après la victoire de l’OL (1-0).
"Plus dans la protection que l'excitation"
S’il a pu de nouveau accéder au vestiaire vendredi soir, Paulo Fonseca reste encore privé d’une partie de ses fonctions, comme celle de pouvoir débriefer la prestation de ses joueurs à chaud. Il l’a logiquement fait dans le vestiaire et dans les prochains jours, à tête froide, il usera certainement de la vidéo pour pointer du doigt certains manques sur le plan offensif. À force d’aller d’un côté à l’autre, l’OL est devenu prévisible pour Angers et il a fallu l’entrée d’un Pavel Sulc pour mettre un peu de pagaille dans la défense angevine. "Après la première défaite, dans la tête de tous, il fallait de la maitrise, donc ça enlève une vitesse et te met dans la protection plus que l’excitation, a poursuivi le coach adjoint. Il faut un équilibre entre les deux."
Cette équipe est encore perfectible, mais avec 12 points sur 15 possibles, elle peut au moins travailler dans la sérénité.
https://www.foot01.com/ol/lol-sur-le-podium-jai-des-doutes-ca-balance-sur-canal
Moi perso jai bien kiffer
Lamentable les types, vraiment ils se tire vers le bas et aucune crédibilité , pathétique
Je pense qu'il faut être Lucide sur notre effectif.
Le staff fait un travail formidable mais on ne pourra pas tenir ce rythme toute la saison avec si peu de joueurs chevronnés et l'Europe League en plus.
Notre force sera le collectif mais on manque de vrais buteurs. Je mise sur Sulc qui a déjà prouvé dans son pays qu'il sait être décisif ou Molebe qui a beaucoup marqué en jeune donc pourquoi pas s'il ne se blesse pas trop souvent.
A l'heure actuelle on est bien meilleur dans l'animation sans avant-centre.
Pour revenir aux doutes de Bertrand Latour je n'y vois rien de délirant.
Oui bon après tout depend ce que nous visons.
Pour bien figurer en L1 on a deja une défense chevronné je trouve que c'est essentiel, on a un tres bon milieu de terrain, Tessman, Morton, Tolisso, Merah je trouve que ca le fait, on est surtout en souffrance avec l'avant centre car en ailiers je nous trouve plutot bien pourvu, mais si Satriano plante ses 12 buts et que les jeunes Molebe et Rodriguez ont le niveau franchement on peut rêvé d'une 4eme place si Frappart ne nous arbitre pas trop.
Apres oui ya la Ligue Europa. c'est l'interrogation, on en saura plus la semaine prochaine, avec le double déplacement en Hollande et à Lille.
Mais la solidité defensive qu'on a retrouver me rassure vraiment.
C vrai qu'il y a Lille derrière
mais on est bien championnat
fesons 1 belle entrée en c3, je mets la grosse équipe pour 1 belle victoire et des points d'entrée pour nous mettre bien, voir permettre de faire tourner par la suite