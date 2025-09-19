Actualités
Paulo Fonseca en tribunes lors d'OL - RWDM Brussels
Paulo Fonseca en tribunes lors d’OL – RWDM Brussels (crédit : David Hernandez / OetL)

OL - Angers : Fonseca va retrouver un vestiaire qui lui a manqué

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Ce vendredi, les joueurs de l’OL pourront compter sur une causerie de Paulo Fonseca dans le vestiaire du Parc OL. Le Portugais a de nouveau accès à cette zone, en attendant de retrouver le banc à compter du 1er décembre en Ligue 1.

    Le retour à une normalité totale n’est pas pour tout de suite et le temps est clairement long. Voir Paulo Fonseca de nouveau sur le banc de l’OL, autrement qu’en Ligue Europa, n’interviendra pas avant le 30 novembre prochain. Cela interviendra pour un déplacement à Lorient une semaine plus tard (week-end du 7 décembre). En attendant d’endosser à 100% ce costume de coach, le Portugais va pouvoir regoûter à l’atmosphère d’un vestiaire dès ce vendredi soir (20h45).

    À Rennes, Fonseca a purgé sa dernière interdiction de vestiaire. Elle avait été prononcée le 6 mars dernier après son coup de sang envers Benoit Millot lors d’OL - Brest. Un retour presque à la normale et des discours qui ne se feront désormais plus à l’aide d’une oreillette. "Le temps entre l'hôtel, où je parle pour la dernière fois aux joueurs, et le début du match, c'est très long, a avoué l’entraîneur lyonnais en conférence de presse. J'aime beaucoup observer le vestiaire avant le match, pouvoir parler individuellement de certains détails. Ça a été une période très difficile, mais mes assistants et le capitaine (Tolisso) ont fait un grand travail."

    "Notre action est plus efficace dans le vestiaire"

    Ce vendredi soir, Paulo Fonseca n'aura pas besoin de faire une tape amicale à tous ses joueurs à la descente du bus avant de s’éclipser ensuite dans un des salons du stade pour ensuite prendre place en tribune de presse pour suivre le match. Cette position tout en haut du Parc OL n’est pas pour le déranger. Il estime que "regarder le match depuis les tribunes comme je le fais, ce n'est pas un problème. Luis Enrique vient de faire la même chose avec le PSG et peut-être qu'à l'avenir, ce sera une pratique courante. Le principal souci, c'est cette absence dans le vestiaire. Notre action est plus efficace, je pense, dans le vestiaire."

    Plus que le discours d’avant-match, l’influence de Fonseca pourrait de nouveau se faire à la pause avec des réajustements qui pourraient ainsi empêcher l'OL de couler en deuxième mi-temps, comme ce fut le cas à Strasbourg la saison passée ou à Rennes, dimanche dernier.

    Tanner Tessmann (OL)
    OL : Tanner Tessmann renaît de ses cendres en Ligue 1
    2 commentaires
    1. cavegone
      cavegone - ven 19 Sep 25 à 16 h 25

      Mmm les bonnes odeurs de chaussettes sales et de transpiration ! Quand c’est pas les prouts d’un farceur !
      Ça a dû lui manquer c’est sûr 😂

      Non mais en vrai welcome back coach 💥💪🏼

      Signaler
      1. MICAL
        MICAL - ven 19 Sep 25 à 16 h 34

        Oui mais quel Fonseca?

        Signaler

